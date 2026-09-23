Bé gái chào đời an toàn với 5 vòng dây rốn quấn cổ

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình

Sản phụ B.T.L., 29 tuổi, ở Phú Thọ, mang thai lần đầu bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Trong quá trình theo dõi thai kỳ, siêu âm phát hiện 4 vòng dây rốn quấn quanh cổ thai nhi.

Gia đình từng cân nhắc phương án mổ lấy thai do lo ngại ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, sau khi thăm khám và đánh giá tình trạng của mẹ và thai nhi, các bác sĩ tư vấn tiếp tục theo dõi chuyển dạ và chuẩn bị phương án xử trí nếu xuất hiện bất thường.

Trong quá trình chuyển dạ, thai nhi được theo dõi liên tục bằng monitoring tim thai. Các bác sĩ đồng thời theo sát diễn biến lâm sàng để kịp thời phát hiện dấu hiệu suy thai.

Cuộc sinh thường diễn ra thuận lợi. Bé gái nặng 3,1 kg, khóc ngay sau khi chào đời. Kiểm tra sau sinh ghi nhận 5 vòng dây rốn quấn quanh cổ, nhiều hơn một vòng so với kết quả siêu âm trước đó.

Theo Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình, dây rốn quấn cổ là tình trạng dây rốn tạo một hoặc nhiều vòng quanh cổ thai nhi, tương đối thường gặp trong thai kỳ. Phần lớn trường hợp không gây biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi có nhiều vòng dây rốn, nguy cơ xuất hiện bất thường nhịp tim thai trong chuyển dạ có thể tăng.

Siêu âm có thể phát hiện dây rốn quấn cổ nhưng không phải lúc nào cũng xác định chính xác số vòng, đặc biệt ở những trường hợp nhiều vòng. Vì vậy, số vòng dây rốn không phải là yếu tố duy nhất để quyết định phương thức sinh.

Trong chuyển dạ, việc theo dõi sát tim thai có ý nghĩa quan trọng. Nếu xuất hiện dấu hiệu suy thai hoặc bất thường không đáp ứng với các biện pháp xử trí, bác sĩ có thể thay đổi phương án sinh để bảo đảm an toàn cho mẹ và trẻ.