“Dù đúng là đã bạo hành con, nhưng chúng tôi không cố ý giết chết đứa bé”

Đó là lời biện minh của cặp vợ chồng ngoài 20 tuổi đứng trước tòa án vào ngày 16/5/2016 tại thành phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Bị hại là con gái ruột của họ, một bé gái mới chỉ 84 ngày tuổi.

Bi kịch xảy ra vào rạng sáng ngày 9/3 cùng năm, tại một căn hộ ở Bucheon. Theo điều tra, tiếng khóc không ngừng của em bé đã trở thành khởi đầu cho thảm kịch kinh hoàng.

Hai vợ chồng quen nhau từ năm 21 tuổi, đăng ký kết hôn mà không cho gia đình biết và sinh con ngoài kế hoạch. Không có sự chuẩn bị cho việc làm cha mẹ, họ dần coi tiếng khóc trẻ sơ sinh như một “thứ tiếng ồn không thể chịu nổi”.

Khoảng 5h50 sáng hôm xảy ra vụ việc, người cha họ Park bế con gái từ cũi lên rồi thả rơi xuống sàn từ độ cao khoảng 1 mét. Cú va đập mạnh khiến bé gái chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, miệng chảy máu và khóc thét.

Tuy nhiên, người đàn ông này không dừng lại. Sau đó, anh ta tiếp tục mang con vào phòng nhỏ rồi một lần nữa ném mạnh xuống sàn ở độ cao tương tự, trong khi người mẹ chỉ đứng nhìn.

Bé gái sau đó dần rơi vào trạng thái mất ý thức. Dù vậy, cặp đôi không đưa con đi cấp cứu mà quay lại giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến khoảng 10h30 sáng cùng ngày, khi tỉnh dậy, họ phát hiện con gái đã tử vong.

Đứa trẻ chỉ vừa tồn tại trên đời được 84 ngày.

Giặt sạch quần áo dính máu, lên mạng tìm “cách giả mạo giấy chứng tử”

Sau khi phát hiện con chết, cặp vợ chồng không gọi cảnh sát hay cấp cứu.

Thay vào đó, họ cho quần áo dính máu của em bé vào máy giặt, đồng thời dùng điện thoại tra cứu các cụm từ như: “cách làm giả giấy chứng tử”, “cấp giấy chứng tử”, “phi tang xác”, “bạo hành trẻ em dẫn đến chết người”...

Cảnh sát xác định hành vi bạo hành không chỉ diễn ra trong ngày xảy ra vụ việc.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trên cơ thể bé gái có nhiều vết thương cũ: gãy xương sườn, gãy xương chậu, chấn thương mắt cá chân, trật khớp khuỷu tay cùng hàng loạt vết bầm trên mặt và đầu do bị tác động nhiều lần.

Tình trạng dinh dưỡng của em cũng ở mức nghiêm trọng. Khi qua đời, cân nặng của bé thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình của trẻ cùng độ tuổi.

Trong quá trình xét xử, người cha thừa nhận thường xuyên đánh con nhưng phủ nhận ý định giết người, cho rằng mình “không cố tình làm rơi đứa bé”.

Tuy nhiên, tòa án bác bỏ lời khai này. Căn cứ vào thương tích kéo dài, kết quả khám nghiệm tử thi và hành vi xóa dấu vết sau gây án, cơ quan xét xử nhận định bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội danh với tính chất cố ý.

Ở phiên sơ thẩm, người cha bị tuyên phạt 8 năm tù, người mẹ nhận 3 năm tù.

Sau khi cả công tố viên và bị cáo cùng kháng cáo, Tòa án cấp cao Seoul cho rằng mức án quá nhẹ. Hình phạt cuối cùng được nâng lên thành 10 năm tù đối với người cha và 4 năm tù đối với người mẹ. Cả hai còn bị yêu cầu tham gia 200 giờ chương trình điều trị liên quan đến bạo hành trẻ em.

“Không thể xem đây chỉ là sai lầm của những bậc cha mẹ non trẻ”

Trong bản án, hội đồng xét xử nhận định: “Đây là bi kịch xảy ra khi những người làm cha mẹ còn quá non nớt, hoàn toàn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với một sinh mạng quý giá nhưng lại tự tay dập tắt sinh mạng ấy”.

Tòa cũng nhấn mạnh: “Không thể đơn thuần coi đây là hành động vô trách nhiệm của những bậc cha mẹ trẻ tuổi, bởi hậu quả để lại quá sức tàn khốc”.

Sau khi vụ việc được công bố, dư luận Hàn Quốc đã phẫn nộ dữ dội. Trên mạng xã hội, hàng loạt ý kiến chỉ trích xuất hiện với những bình luận như: “Ngay cả động vật cũng không làm hại con mình”, “Mức án 10 năm là quá nhẹ”.

Một chiến dịch ký tên yêu cầu xử phạt nghiêm khắc do các tổ chức dân sự phát động đã thu hút khoảng 47.000 chữ ký chỉ sau 4 ngày, đạt 95% mục tiêu đề ra.

Bức ảnh bé gái lúc còn sống với gương mặt đầy vết bầm tím cũng trở thành hình ảnh ám ảnh đối với nhiều người dân Hàn Quốc thời điểm đó.

Nguồn: Nate, Sedaily

