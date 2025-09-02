Bé gái 8 tuổi liên tục chảy máu cam, thủ phạm đến từ đồ vật nhà nào cũng có

“Con tôi dạo này hay bị chảy máu cam, không biết có vấn đề gì nghiêm trọng không bác sĩ?”, chị Trịnh, mẹ của một bé gái 8 tuổi ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), lo lắng hỏi khi đưa con đến khám tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, vào mùa hè, số ca trẻ nhỏ và người cao tuổi nhập viện vì chảy máu cam tăng đột biến. Nguyên nhân chủ yếu là do niêm mạc mũi của trẻ em rất mỏng, còn ở người già, mạch máu đã mất đi độ đàn hồi, nên chỉ cần tác động từ môi trường là rất dễ vỡ. Đặc biệt, thói quen ngồi phòng điều hòa quá lâu chính là “thủ phạm giấu mặt”.

Bác sĩ Vương Nghệ Long, chuyên khoa Tai Mũi Họng giải thích: “Điều hòa khiến độ ẩm trong phòng giảm mạnh, niêm mạc mũi khô đi, mao mạch dễ nứt vỡ, dẫn đến chảy máu cam. Không chỉ vậy, lưới lọc điều hòa lâu ngày bám bụi, mạt nhà, nấm mốc... khi hít phải có thể gây dị ứng, ngứa mũi, trẻ em thường dụi hoặc ngoáy mũi, càng làm mạch máu tổn thương”.

Ngoài điều hòa, việc trẻ vận động ngoài trời, đổ mồ hôi nhiều nhưng không bù đủ nước, khiến máu đặc lại, áp lực mạch máu tăng lên, cũng dễ gây chảy máu cam.

Nhiều phụ huynh vẫn cho con ngửa đầu để cầm máu, nhưng bác sĩ khẳng định cách này không hề hiệu quả, thậm chí nguy hiểm. Máu có thể chảy ngược xuống họng, gây nôn ói, thậm chí sặc. Cách đúng phải là cho trẻ hơi cúi đầu về phía trước, thở bằng miệng, đồng thời dùng tay bóp chặt cánh mũi trong 10-15 phút. Có thể chườm lạnh lên trán hoặc sống mũi để co mạch.

Đáng chú ý, tuyệt đối không nên nhét giấy ăn thô ráp vào mũi vì dễ gây trầy xước, tái chảy máu. Nếu cần, hãy dùng bông y tế hoặc vật liệu chuyên dụng.

Bác sĩ Vương cũng lưu ý, thông thường máu cam ít, nuốt xuống dạ dày sẽ được axit tiêu hóa, vài ngày sau đi ngoài có thể thấy phân sẫm màu - không quá đáng lo. Nhưng nếu trẻ mất máu nhiều, liên tục nuốt phải máu, dẫn đến nôn ói, thì cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Quan trọng hơn, nếu chảy máu cam kéo dài hơn 20 phút không cầm được, máu phun thành tia, kèm theo chóng mặt, vã mồ hôi, mặt tái nhợt hoặc xảy ra hơn hai lần mỗi tuần, phụ huynh phải lập tức đưa trẻ đi bệnh viện. Người cao tuổi bị tăng huyết áp, bệnh nhân gan, hoặc người đang dùng thuốc chống đông máu cũng cần đặc biệt chú ý.

Để phòng ngừa, bác sĩ khuyến cáo nên duy trì độ ẩm trong phòng từ 50-60% bằng máy tạo ẩm, điều hòa chỉ nên để ở mức 26 độ C, đồng thời vệ sinh lưới lọc thường xuyên. Nếu thấy mũi khô, có thể rửa bằng nước muối sinh lý, tránh thói quen ngoáy mũi.

Một thói quen nhỏ, nhưng nếu lơ là, có thể khiến trẻ phải nhập viện khẩn cấp. Các bậc cha mẹ nên nắm rõ để bảo vệ con em mình trong mùa hè nóng bức.

Nguồn và ảnh: QQ