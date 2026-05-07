Lili (tên nhân vật đã được thay đổi) - một cô bé ở Trung Quốc đã qua đời khi mới 8 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Sau biến cố ấy, gia đình cô bé cũng tan vỡ.

Khi lên 8, Lili đột nhiên gầy rộc đi và liên tục than phiền về những cơn đau bụng.

Gia đình đưa em đến bệnh viện, và các bác sĩ đã vô cùng sốc khi thăm khám, bởi họ có thể sờ thấy một khối u rất cứng trong bụng Lili. Ngay lập tức, bác sĩ chỉ định thêm các xét nghiệm và tiến hành sinh thiết. Kết quả khiến bố mẹ Lili choáng váng như sét đánh ngang tai.

Cô bé mới 8 tuổi đã bị tổn thương nghiêm trọng chức năng gan và thận, đồng thời được chẩn đoán mắc ung thư thận!

Làm sao điều này có thể xảy ra?

Tại sao một bé gái 8 tuổi lại mắc căn bệnh này?

Không ai ngờ rằng chính tình yêu thương của người cha lại là nguyên nhân gián tiếp cướp đi mạng sống của Lili.

Cha của Lili là một đầu bếp bánh ngọt, hết mực yêu thương con gái. Thấy con thích đồ ngọt, từ khi Lili 2 tuổi, anh gần như ngày nào cũng mang bánh về cho con sau giờ làm.

Thói quen này kéo dài suốt nhiều năm.

Khi bác sĩ giải thích nguyên nhân gây bệnh, người cha - một người đàn ông khỏe mạnh ngoài 30 tuổi quỳ sụp xuống, úp mặt vào hai tay và bật khóc nức nở: "Chính tôi đã hại con gái mình!”

Sau khi có kết quả, bệnh viện nhanh chóng tiến hành phẫu thuật, xạ trị, hóa trị cùng nhiều phương pháp điều trị khác.

Lili phải chịu đựng những cơn đau đớn tột cùng.

Tệ hơn nữa, tế bào ung thư đã di căn, cơ thể cô bé bắt đầu có dấu hiệu suy đa tạng.

Lili qua đời vì căn bệnh ung thư thận. Ảnh minh hoạ

Đến ngày thứ 20 trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lili phải thở máy và hiếm khi tỉnh táo.

Thỉnh thoảng, em mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn bố mẹ, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Cha mẹ Lili gần như suy sụp hoàn toàn, đặc biệt là người cha. Trái tim ông như vỡ vụn khi nhìn con gái đau đớn.

Ông gần như quỳ xuống cầu xin bác sĩ, sẵn sàng đánh đổi tất cả tài sản chỉ để cứu con.

Nhưng bác sĩ bất lực cho biết bệnh đã được phát hiện quá muộn. Do đặc điểm cơ thể, ung thư ở trẻ em phát triển và lan nhanh hơn người lớn, thường chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Đến ngày thứ 30 trong phòng chăm sóc đặc biệt, dù đã tiêu hết tiền, bố mẹ Lili vẫn không thể giữ được con gái.

Họ không thể chấp nhận sự thật ấy, và cả hai đều lâm bệnh sau cú sốc.

Sự ra đi của một đứa trẻ đã phá hủy hạnh phúc của ba gia đình.

Người cha đau lòng trước sự ra đi của con nhưng đã quá muộn. Ảnh minh hoạ

Một nghiên cứu uy tín từ Ý, đăng trên tạp chí International Journal of Cancer, chỉ ra rằng việc tiêu thụ quá nhiều ngũ cốc tinh chế mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư lên hơn gấp đôi so với mức tiêu thụ vừa phải. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến Lili mắc bệnh khi mới 8 tuổi.

Nhiều người vẫn nghĩ ung thư là căn bệnh của người trung niên và cao tuổi. Trẻ em thì làm sao mắc được?

Thực tế là có.

Không những vậy, ung thư đang có xu hướng trẻ hóa.

Một bài báo trên tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet cho biết ung thư đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em, và tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng mỗi năm.

Đặc biệt, ở nhóm tuổi 5–9 và 10–14, ung thư đứng đầu trong các nguyên nhân gây tử vong.

Đáng lo ngại, ung thư ở trẻ có thể tiến triển cực nhanh, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 chỉ trong vòng 3 tháng.

Khi ung thư ngày càng trẻ hóa, cha mẹ cần làm gì?

1. Người cha nên bỏ thuốc lá

Hút thuốc không chỉ hại bản thân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ qua khói thuốc thụ động.

2. Chấm dứt tình trạng trẻ thức khuya chơi game

Thức khuya kéo dài làm rối loạn đồng hồ sinh học, giảm miễn dịch, ảnh hưởng sản sinh melatonin – từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.

3. Hạn chế đồ chiên rán, tăng cường rau quả

Rau củ và trái cây tươi có tác dụng bảo vệ cơ thể, trong khi thực phẩm chiên nướng, chế biến sẵn chứa nhiều chất có hại. Nhiều loại thực phẩm chiên rán còn sinh ra acrylamide – hợp chất có khả năng gây ung thư.

Thực tế, nhiều trẻ không chết vì ung thư, mà vì thiếu sự chăm sóc đúng cách.

Ngày nay, điều kiện sống tốt hơn, đồ ăn phong phú hơn, nhưng cũng kéo theo những hệ lụy.

Cha mẹ muốn bù đắp cho con bằng vật chất, nhưng lại vô tình đi quá giới hạn.

Bất cứ điều gì thái quá cũng đều gây hại.

Đồ ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên vốn đã không tốt cho người lớn, càng nguy hiểm hơn với cơ thể trẻ đang phát triển.

Yêu thương không phải là đáp ứng mọi mong muốn, mà là biết giới hạn để bảo vệ con.

Theo Sina