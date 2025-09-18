Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày

Một vụ việc đau lòng vừa được ghi nhận tại Trung Quốc khiến dư luận bàng hoàng. Một bé gái 6 tuổi, không phải do chấn thương hay bệnh bẩm sinh, mà lại bị mù hoàn toàn chỉ vì thói quen nhìn chằm chằm vào điện thoại và máy tính bảng để xem hoạt hình. Các bác sĩ kết luận, em bị tắc tĩnh mạch võng mạc, hậu quả từ việc lạm dụng màn hình điện tử trong thời gian dài.

Nhiều cha mẹ thường đưa con chiếc điện thoại chỉ để đổi lấy vài phút yên tĩnh, nhưng không ngờ rằng, hành động này chẳng khác nào “đẩy con vào vực sâu”. Chỉ cần quan sát ở siêu thị, nhà hàng hay trên tàu điện, dễ thấy hình ảnh những đứa trẻ dán mắt vào màn hình, còn người lớn mải mê với công việc riêng, bỏ mặc đôi mắt non nớt của con đang bị bào mòn từng ngày.

Theo số liệu, độ tuổi tiếp xúc trung bình với màn hình điện tử của trẻ hiện đã hạ xuống chỉ còn 2,3 tuổi. Trẻ em vốn có cấu tạo mắt rất mỏng manh, chỉ cần nhìn liên tục 20 phút, màng nước mắt đã có thể bị phá vỡ, dẫn đến khô rát, đỏ, ngứa. Lâu dài không chỉ gây cận thị sớm mà còn làm tổn thương thần kinh thị giác, hậu quả khó thể phục hồi.

Dù nhiều lời cảnh báo trẻ từ 0 đến 3 tuổi tuyệt đối không nên tiếp xúc màn hình đã được đưa ra, nhưng thực tế khuyến cáo này phần lớn bị xem nhẹ. Không ít bậc cha mẹ nghĩ “ai cũng cho con chơi điện thoại, chẳng có gì to tát”. Thế nhưng, chỉ vài phút an nhàn có thể phải đánh đổi bằng cả tương lai trong bóng tối của con.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thay vì cấm đoán cứng nhắc, phụ huynh cần áp dụng những biện pháp khoa học để dẫn dắt con. Trẻ cần được khuyến khích vận động ngoài trời, tham gia trò chơi trí tuệ như lắp ghép, xếp hình. Quan trọng hơn, cha mẹ phải đồng hành, tạo niềm vui từ những hoạt động đời thường, để trẻ thấy hạnh phúc không chỉ đến từ chiếc màn hình.

Thói quen sai lầm như để con vừa ăn vừa xem điện thoại, cho phép sử dụng bất kỳ lúc nào, hoặc đột ngột tịch thu thiết bị… đều dễ phản tác dụng, khiến trẻ càng chìm sâu vào “nghiện công nghệ”.

Các bác sĩ cảnh báo trong thời đại số, việc cắt bỏ hoàn toàn điện thoại với trẻ là điều khó khả thi, nhưng dạy con cách sử dụng đúng cách mới là chìa khóa. Đừng để những đôi mắt ngây thơ, đáng ra phải nhìn thấy bầu trời xanh và tiếng cười bạn bè, lại sớm khép lại sau ánh sáng xanh độc hại.

Nguồn và ảnh: QQ