Bé gái 6 tuổi bị sỏi lọt vào mũi khi chơi ở khu vui chơi, được bác sĩ đang đưa con đi chơi giúp đỡ

Tối 23/10, bác sĩ nhi khoa Ma Mông Mông, công tác tại Bệnh viện Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em quận Đông Xương Phủ, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đang đưa con đến khu vui chơi thì phát hiện một bé gái 6 tuổi bị sỏi lọt vào mũi.

Theo Tề Lỗ Vãn Báo, bé gái hoảng sợ, khóc lớn khiến viên sỏi càng lọt sâu hơn. Nhận thấy tình huống cần được xử lý, nữ bác sĩ lập tức đến hỗ trợ, dùng nhíp lấy viên sỏi ra. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vài phút.

Sau sự việc, gia đình bé đã viết thư cảm ơn. Trước lời cảm ơn của người thân, bác sĩ chia sẻ: “Gặp tình huống như vậy, bất kể ai có mặt tại đó cũng sẽ đưa tay giúp đỡ”.

Vật nhỏ trong mũi trẻ có thể gây hậu quả nếu xử lý sai

Sỏi, hạt cườm, mảnh đồ chơi, hạt đậu hay pin cúc áo đều có thể trở thành dị vật trong mũi trẻ. Đôi khi, cha mẹ không chứng kiến sự việc nên chỉ phát hiện khi con bị nghẹt mũi, đau, chảy máu hoặc chảy dịch có mùi hôi.

Đặc biệt, nếu trẻ nghẹt mũi một bên, chảy dịch hôi hoặc lẫn máu kéo dài, cha mẹ cần đưa con đi khám để kiểm tra khả năng có dị vật. Dị vật lưu lại có thể gây viêm nhiễm, tổn thương niêm mạc; trong một số tình huống còn có nguy cơ rơi xuống đường thở.

Khi phát hiện con có vật lạ trong mũi, người lớn nên bình tĩnh trấn an, hướng dẫn trẻ thở bằng miệng, tránh hít mạnh qua mũi. Không dùng ngón tay, tăm bông hoặc cố đưa nhíp vào sâu để lấy dị vật, bởi thao tác không đúng có thể đẩy vật mắc sâu hơn, gây đau và chảy máu.

Trong sự việc trên, người trực tiếp xử trí là bác sĩ. Cha mẹ không nên thấy dị vật được lấy ra bằng nhíp rồi tự làm theo, nhất là khi trẻ đang khóc, giãy giụa hoặc không nhìn rõ vật mắc ở đâu. Nếu không dễ dàng lấy được dị vật, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được hỗ trợ.

Nếu pin cúc áo lọt vào mũi, phải cấp cứu ngay

Nếu nghi ngờ vật mắc trong mũi là pin cúc áo, cần đưa trẻ đi cấp cứu ngay, không chờ con đau hay chảy máu. Loại pin này có thể gây bỏng và tổn thương mô. Nếu trẻ khó thở, tím tái hoặc giảm ý thức, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.

Để phòng tránh, cha mẹ nên cất pin, hạt cườm và những vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ; kiểm tra đồ chơi, bảo đảm khoang chứa pin được đóng chắc chắn. Khi con chơi với sỏi, cát hoặc đồ chơi có chi tiết nhỏ, người lớn cần chú ý quan sát, đồng thời nhắc trẻ không đưa vật lạ vào mũi, tai hay miệng.