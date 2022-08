Bé gái 5 tuổi bị huyết áp cao lên tới 170 mmHg, biết được nguyên nhân ông bố quyết định cai nghiện thuốc lá

Mới đây, trang Healthdaily đưa tin, ở An Huy Trung Quốc có 1 trường hợp bé gái 5 tuổi bị huyết áp cao do bố nghiện thuốc lá. Theo đó, em bé đột nhiên kêu đau đầu, chóng mặt. Tình trạng này kéo dài và không đỡ, thậm chí ngày càng nặng. Bố mẹ mới đưa em lên bệnh viện để khám. Tại đây các bác sĩ đã do và giật mình khi thấy huyết áp của em lên tới 170 mmHg, thậm chí cao hơn nhiều so với huyết áp tâm thu bình thường của người lớn.



Tại bệnh viện, các bác sĩ đã phát hiện ra nguyên nhân khiến bé gái bị huyết áp cao đó là do người bố nghiện thuốc lá nặng. Khi hỏi ra thì được biết, ông bố này thường hút từ 2-3 bao nên không khí trong nhà và trên người anh ta thường xuyên ám mùi thuốc lá. Bác sĩ Trương Viện, trưởng khoa Hô hấp của bệnh viện tỉnh An Huy cho biết, huyết áp tâm thu của bé cao hơn so với người lớn. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng này là do bố thường xuyên hút thuốc.

(Ảnh minh họa)

Bố mẹ nghiện thuốc lá gây tác hại gì đến con?

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, không chỉ với người hút mà những người xung quanh cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu. Khi trẻ thường xuyên hít khói thuốc sẽ có thể gặp những vấn đề dưới đây:

1. Bệnh đường hô hấp ở trẻ

Theo các bác sĩ, tỉ lệ về bệnh hô hấp của những em bé sống trong môi trường thường xuyên có khói thuốc lá cao hơn các trẻ khác. Con số này có thể cao hơn nếu cả bố và mẹ đều nghiện thuốc lá. Khói thuốc có thể khiến trẻ dễ bị hen suyễn, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, một số bệnh ung thư liên quan đến hệ hô hấp, viêm amidan... Trên toàn cầu, ước tính mỗi năm có hơn 160.000 trẻ em tử vong trước 5 tuổi do nhiễm trùng đường hô hấp dưới vì khói thuốc lá.

2. Tăng nguy cơ đột quỵ

Khói thuốc lá làm hạn chế khả năng cung cấp oxy đến các mô của cơ thể, làm giảm đáp ứng của nhịp tim khi hoạt động, gây rối loạn nhịp thở và nhịp tim ở trẻ em. Từ đó dễ gây ra nguy cơ đột quỵ ở trẻ. Theo các chuyên gia, trẻ nhỏ có cha hoặc mẹ hút thuốc lá, nguy cơ đột quỵ tăng gấp 2 lần. Nếu cả 2 cùng hút thuốc thì nguy cơ lên đến 4 lần.

3. Tác hại của thuốc lá đối với hệ thần kinh

Não bộ của trẻ vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện nên nếu hít phải khói thuốc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh. Tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kỹ năng lập luận, kỹ năng nhận thức ở trẻ cũng như suy giảm chức năng nhận thức, giảm trí nhớ, gặp các rắc rồi về hành vi, chứng hiếu động thái quá.

(Ảnh minh họa)

4. Nguy cơ viêm màng não và viêm não mô cầu

Khói thuốc còn làm giảm khả năng miễn dịch của trẻ, tạo điều kiện cho các loại virus gây viêm não tấn công. Nghiên cứu cho thấy, những đứa trẻ thường xuyên hút phải khói thuốc lá có nguy cơ bị nhiễm virus viêm màng não và viêm não mô cầu cao hơn rất nhiều.

5. Viêm tai giữa cấp và mãn tính

Tiếp xúc với khói thuốc cũng làm tăng nguy cơ bị viêm tai mạn tính và tiết dịch tai giữa. Viêm tai giữa gây điếc và gây nên gánh nặng về kinh tế cho gia đình và cuộc đời của những đứa trẻ. Điếc khi trẻ còn rất nhỏ rất dễ gây nên câm và không có khả năng học tập.

6. Dễ nhiễm các bệnh đường ruột

Hút thuốc thụ động ở trẻ em gây tăng nguy cơ phát triển bệnh đường ruột mạn tính khác, viêm đại tràng. Những trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc thì nguy cơ bị loét đại tràng tăng gấp 2 lần so với trẻ không tiếp xúc.

(Ảnh minh họa)

7. Ảnh hưởng tới sự phát triển trí tuệ và hành vi

Những trẻ phải sống trong môi trường thường xuyên có khói thuốc lá sẽ hạn chế hơn về khả năng học hỏi cũng như tiếp thu kiến thức. Một số trường hợp nhạy cảm có thể dẫn tới rối loạn về hành vi, các chứng bệnh tăng động giảm chú ý và có nguy cơ nghiện thuốc lá cao hơn khi trưởng thành.

8. Bố mẹ nghiện thuốc lá, con có thể bị bệnh ung thư

Nếu trẻ tiếp xúc với khói thuốc quá nhiều và thường xuyên, con có thể bị ung thư bạch huyết, ung thư náu, ung thư não... Ngoài ra con có thể bị mắc ung thư phổi, ung thư vú hoặc các bộ phận khác trên cơ thể khi chúng lớn lên.

Có thể thấy rằng tác hại của thuốc lá đối với trẻ em là vô cùng khủng khiếp, gây ảnh hưởng rất lớn đối với sức khỏe cũng như sự phát triển của trẻ. Chính vì vậy, cha mẹ hãy chủ động từ bỏ thuốc lá để phòng bệnh cho chính bản thân mình, cũng như các con mình.

