Bé gái 4 tuổi tan học 3 ngày liên tiếp không ai đến đón, cô giáo mở cặp ra xem thì chết lặng

Người ta vẫn thường nói, trẻ em là món quà quý giá nhất mà một gia đình có được. Nhưng trong những cuộc ly hôn, không phải lúc nào món quà ấy cũng được trân trọng đúng cách. Có những đứa trẻ vô tình trở thành “nạn nhân” trong cuộc chiến giữa người lớn: bị bỏ mặc, bị đùn đẩy trách nhiệm, bị lãng quên giữa những mâu thuẫn không liên quan đến mình.

Tại Trung Quốc cũng từng xảy ra một vụ việc liên quan đến câu chuyện này khiến cộng đồng mạng nước này vừa thương vừa phẫn nộ. Theo đó, một bé gái 4 tuổi học mầm non đã bị... bỏ lại ở trường mà không ai tới đón, chỉ vì bố mẹ em chuẩn bị ly hôn.

Cô giáo họ Triệu, người phát hiện ra sự việc, kể lại rằng sau giờ tan học, bé gái này cứ lặng lẽ ngồi chờ. Không ai tới đón em dù thời gian càng ngày càng muộn. Cô nhắn tin, gọi điện cho cha mẹ bé nhưng đều không có hồi âm, điện thoại cũng tắt máy. Nghĩ rằng phụ huynh bị hết pin, cô Triệu tạm thời đưa bé về nhà mình để chăm sóc.

Trẻ đi học nhưng mấy ngày cha mẹ không đến đón. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi, cả tối hôm đó, rồi sáng hôm sau và ngày hôm sau nữa, cha mẹ của bé vẫn biệt tích. Không tin nổi, cô Triệu và các giáo viên bắt đầu kiểm tra ba lô của em thì bàng hoàng phát hiện bên trong là... đầy ắp quần áo như thể bé đã bị đuổi ra khỏi nhà.

Liên hệ với ông bà của bé, các thầy cô mới vỡ lẽ cha mẹ bé đang trong giai đoạn ly hôn, không ai chịu nhận nuôi con. Vì tức giận và muốn “trút gánh”, người mẹ đã đóng gói quần áo của con, đưa bé đến lớp rồi lặng lẽ bỏ đi, không nói một lời tạm biệt, cũng không quay đầu lại.

Một em bé mới 4 tuổi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị người lớn bỏ rơi trong im lặng. Khi trở về, gia đình không còn như trước nữa. Và điều ấy, với một đứa trẻ, có thể là vết thương tâm lý theo suốt cả đời.

Người lớn ly hôn, người tổn thương nhất lại là những đứa trẻ

Trong những cuộc ly hôn của người lớn, người bị ảnh hưởng sâu sắc nhất không phải ai khác mà chính là những đứa trẻ. Với tâm hồn còn non nớt, các em chưa thể hiểu hết được sự phức tạp của thế giới người lớn. Đối với trẻ nhỏ, gia đình là cả thế giới. Mỗi buổi sáng thức dậy thấy ba mẹ còn ở đó, mỗi bữa cơm có tiếng cười, mỗi cái ôm chúc ngủ ngon đều là cảm giác an toàn mà các em cần nhất để trưởng thành. Vì thế, khi bố mẹ chia tay, thứ đầu tiên trẻ cảm nhận không phải là lý do, mà là nỗi hoang mang.

Trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không thể hiểu vì sao hai người thân yêu nhất lại không còn sống cùng nhau. Trong đầu các em có thể nảy sinh những suy nghĩ tự trách đầy tổn thương như “Có phải vì con không ngoan nên ba mẹ không thương con nữa?” hoặc “Lỗi là tại con sao?”. Cảm giác tội lỗi đó âm thầm tạo nên một bóng đen tâm lý khiến trẻ dễ bị tổn thương và dần khép mình lại.

Khi không được giải thích và đồng hành đúng cách, nhiều đứa trẻ lớn lên trong cảm giác bị bỏ rơi. Chúng hình thành tính cách luôn cố gắng làm vừa lòng người khác, sợ bị từ chối, dễ mất tự tin và trở nên rụt rè. Có em luôn cố gồng mình để trưởng thành sớm hơn tuổi thật, như một cách để giữ lấy sự yêu thương ít ỏi còn lại từ gia đình. Có em lại thu mình, sống lặng lẽ, không dám thể hiện cảm xúc thật.

Tổn thương từ việc cha mẹ ly hôn không chỉ là vài giọt nước mắt ban đầu. Nó có thể âm ỉ kéo dài suốt tuổi thơ, âm thầm ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận về gia đình, về tình yêu, về sự gắn bó. Tệ hơn, nó khiến trẻ nghi ngờ cả chính giá trị bản thân. Và thật buồn nếu điều đó xảy ra chỉ vì người lớn quá mải đau với cuộc chia tay của chính mình mà quên mất một trái tim nhỏ bé cũng đang cần được vỗ về.

Ly hôn không phải là sai. Nhưng nếu đã có con, xin hãy chia tay một cách có trách nhiệm và đủ yêu thương để con không phải lớn lên trong những vết thương không tên.

Cha mẹ ly hôn, người buồn nhất là con cái.

Nếu buộc phải ly hôn, cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con?

Ly hôn là điều không ai mong muốn khi bắt đầu một cuộc hôn nhân. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch, và đôi khi, chia tay lại là lựa chọn tốt nhất để cả hai có thể sống bình yên hơn. Tuy nhiên, trong mọi cuộc chia ly giữa người lớn, có một điều không bao giờ được phép quên: trẻ con không có lỗi. Dù cha mẹ còn bên nhau hay không, các con vẫn xứng đáng nhận được sự yêu thương, quan tâm và an toàn về mặt cảm xúc.

Nếu buộc phải ly hôn, điều đầu tiên mà cha mẹ nên làm là chủ động chia sẻ với con. Nhiều người lớn thường nghĩ rằng trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện, nhưng thật ra các em rất nhạy cảm với những thay đổi trong gia đình. Hãy nhẹ nhàng nói cho con biết điều gì sắp xảy ra, trấn an rằng tình yêu của cha mẹ dành cho con sẽ không thay đổi. Điều này giúp trẻ không rơi vào cảm giác bị bỏ rơi hay hoang mang vì không ai nói gì với mình.

Tiếp theo, cha mẹ cần rõ ràng trong việc sắp xếp quyền nuôi dưỡng. Ai là người trực tiếp chăm sóc con? Lịch gặp gỡ, trò chuyện giữa con và người không sống chung sẽ ra sao? Những điều tưởng chừng như khô khan này lại cực kỳ quan trọng với trẻ. Trẻ cần biết mình sẽ ở đâu, ai sẽ chăm sóc mình, và rằng mình không bị cả hai bỏ rơi. Tuyệt đối tránh để con trở thành “bóng đá” bị chuyền qua chuyền lại, chỉ vì người lớn không ai muốn chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, một điều tưởng nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng lớn, đó là không nói xấu đối phương trước mặt con. Trong mắt trẻ, cả cha và mẹ đều có vị trí rất quan trọng. Nếu một bên liên tục bị chỉ trích, hạ thấp, trẻ không chỉ mất niềm tin mà còn dễ bị rối loạn cảm xúc, ảnh hưởng đến cách nhìn nhận về tình cảm và mối quan hệ sau này.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là đừng để con lớn lên trong cảm giác mình là gánh nặng. Một chút vô tâm của người lớn cũng đủ khiến trái tim non nớt tổn thương sâu sắc. Hãy luôn nhắc con rằng, dù gia đình có thay đổi ra sao, con vẫn luôn được yêu thương và không bao giờ bị bỏ lại phía sau.

Tổng hợp

Đông