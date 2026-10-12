Bé gái 4 tuổi mắt thâm tím như "gấu trúc", bác sĩ cảnh báo bệnh nguy hiểm khiến mẹ bật khóc vì bỏ qua dấu hiệu quen thuộc

Thấy con gái 4 tuổi xuất hiện quầng thâm xanh tím quanh mắt, người mẹ ở Trung Quốc cho rằng trẻ thiếu ngủ do thức khuya. Khi bé liên tục bỏ ăn, đau bụng, đau chân, gia đình vẫn nghĩ đó là những vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ. Chỉ đến khi tình trạng trở nên nghiêm trọng, họ mới đưa con đến bệnh viện và nhận được chẩn đoán khiến cả gia đình bàng hoàng: U nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, đã di căn.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, sự việc xảy ra với một bé gái 4 tuổi sống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Ban đầu, giáo viên phát hiện vùng da quanh hai mắt của bé xuất hiện màu xanh tím bất thường, trông giống như mắt gấu trúc. Cô giáo đã chụp ảnh và gửi cho gia đình để thông báo tình trạng của trẻ.

Tuy nhiên, người mẹ cho rằng con có thể đã thức khuya sử dụng điện thoại trong kỳ nghỉ hè, dẫn đến thiếu ngủ và hình thành quầng thâm dưới mắt. Vì nghĩ đây chỉ là biểu hiện thông thường, gia đình chưa đưa bé đi kiểm tra y tế ngay.

Đáng chú ý những ngày tiếp theo, sức khỏe của trẻ dần xấu đi. Bé ăn uống kém, thường xuyên quấy khóc, liên tục than đau bụng và đau chân. Gia đình tìm cách cải thiện tình trạng của con bằng các phương pháp tự điều trị, từ sử dụng thuốc theo kinh nghiệm dân gian đến bổ sung canxi với hy vọng giảm đau chân.

Dù vậy, các triệu chứng không thuyên giảm. Bé ngày càng mệt mỏi, cơ thể gầy đi, những cơn đau cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô, gia đình nhận được kết quả chẩn đoán đầy lo lắng: Trẻ mắc u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao, khối u đã di căn, theo China News.

Chụp xạ hình khối u nguyên bào thần kinh. Ảnh: QQ.

Tại viện khi nghe tin con mắc bệnh nguy hiểm người mẹ vô cùng đau đớn và tự trách bản thân vì đã không nhận ra những dấu hiệu bất thường sớm hơn.

Trực tiếp chữa bệnh cho cháu bé, bác sĩ Triệu Văn (Zhao Wen), Trưởng khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Nhi đồng Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết: "U nguyên bào thần kinh được mệnh danh là "vua của các khối u ở trẻ em" bởi độ ác tính cực cao, khả năng xâm lấn tàn khốc và tỷ lệ di căn rất sớm. Khối u này phát sinh từ các tế bào thần kinh giao cảm chưa trưởng thành, chiếm từ 8 - 10% tổng số các ca u ác tính ở trẻ nhỏ. Đáng nói, hơn 90% bệnh nhân rơi vào nhóm dưới 5 tuổi, đặc biệt nguy hiểm ở lứa tuổi sơ sinh dưới 2 tuổi".

Bác sĩ Triệu phân tích thêm, tính chất "ma quái" của căn bệnh này nằm ở chỗ ngay cả khi khối u nguyên phát còn rất nhỏ, các tế bào ung thư đã có thể "bơi" qua đường máu hoặc hệ bạch huyết để di căn sang xương, gan, da và hốc mắt.

Những dấu hiệu cảnh báo cha mẹ không nên chủ quan

Bụng to bất thường, chán ăn kéo dài: Khối u trong ổ bụng có thể khiến bụng trẻ phình to, xuất hiện khối cứng hoặc cảm giác đầy bụng. Trẻ có thể ăn kém, sụt cân, táo bón hoặc gặp khó khăn khi đi tiểu.

Đau xương, đau chân không rõ nguyên nhân: Trẻ thường xuyên kêu đau chân, đau tay hoặc đau xương, đặc biệt khi cơn đau kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến giấc ngủ hay khả năng đi lại, cần được kiểm tra y tế. Một số trẻ có thể đi khập khiễng, ngại đứng hoặc từ chối đi lại vì đau.

Quầng mắt bầm tím hoặc mắt lồi bất thường: Quầng bầm tím quanh hai mắt, nhất là khi xuất hiện không rõ nguyên nhân và đi kèm đau xương, mệt mỏi hoặc sụt cân, cần được bác sĩ đánh giá. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu tổn thương vùng hốc mắt do bệnh lý nghiêm trọng.

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Da xanh xao, mệt mỏi, dễ bầm tím: Khi tủy xương bị ảnh hưởng, trẻ có thể xuất hiện tình trạng thiếu máu, da và niêm mạc nhợt nhạt, mệt mỏi kéo dài hoặc có các vết bầm tím, chấm xuất huyết bất thường trên da.

Khó thở, yếu chân tay hoặc rối loạn tiểu tiện: Khối u ở ngực có thể gây ho kéo dài, thở khò khè hoặc khó thở. Nếu khối u chèn ép tủy sống, trẻ có thể yếu chân tay, đi lại khó khăn hoặc xuất hiện rối loạn chức năng bàng quang và ruột.

Ngoài ra, sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, sụt cân nhanh, bụng to lên trong thời gian ngắn hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm rõ rệt cũng là những biểu hiện không nên bỏ qua.

Những dấu hiệu trên không chỉ xuất hiện trong u nguyên bào thần kinh mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, không nên tự chẩn đoán ung thư chỉ dựa vào một triệu chứng đơn lẻ.

10 thực phẩm tốt cho trí não, cha mẹ nên bổ sung vào thực đơn của trẻ Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển não bộ của trẻ. Bổ sung đa dạng thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, protein và chất béo tốt giúp hỗ trợ trí nhớ, khả năng học tập và phát triển nhận thức. - Trứng: Trứng giàu choline, protein, vitamin B12 và các dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển não bộ. Cha mẹ có thể chế biến trứng thành nhiều món phù hợp với độ tuổi của trẻ, đồng thời bảo đảm trứng được nấu chín kỹ. - Các loại quả mọng: Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa anthocyanin và các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào não. Có thể cho trẻ ăn trực tiếp khi phù hợp với độ tuổi hoặc nghiền nhỏ, cắt miếng an toàn để tránh hóc nghẹn. - Rau lá xanh: Các loại rau như rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh cung cấp folate, vitamin K và nhiều chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ chức năng não bộ. Cha mẹ nên đa dạng cách chế biến để trẻ dễ ăn hơn. - Hải sản: Các loại cá như cá hồi, cá mòi cung cấp omega-3, trong đó có DHA, cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của não. Nên chọn cá ít thủy ngân, loại bỏ xương cẩn thận và chế biến chín kỹ trước khi cho trẻ ăn. Cam: Cam giàu vitamin C, giúp bảo vệ tế bào và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Loại quả này cũng cung cấp các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Nên ưu tiên cam tươi thay vì nước ép thêm đường. - Ca cao: Ca cao chứa flavonoid, một nhóm hợp chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ sức khỏe mạch máu và hoạt động của não. Cha mẹ nên chọn sản phẩm ít đường, hạn chế chocolate nhiều đường và không xem ca cao là thực phẩm có tác dụng trực tiếp làm tăng trí thông minh. - Sữa chua: Sữa chua cung cấp protein, canxi và một số vitamin, khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Cha mẹ có thể kết hợp sữa chua không đường với trái cây mềm để tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng. - Thực phẩm giàu chất sắt: Thịt đỏ, thịt gia cầm, cá, các loại đậu và rau xanh là những nguồn cung cấp sắt cho cơ thể. Sắt cần thiết cho quá trình vận chuyển oxy và phát triển nhận thức. Kết hợp thực phẩm giàu sắt từ thực vật với nguồn vitamin C như cam, ổi sẽ giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. - Các loại hạt: Hạt óc chó, hạnh nhân, hạt bí và hạt chia cung cấp chất béo tốt, protein, vitamin và khoáng chất. Cha mẹ có thể nghiền mịn hoặc xay thành bơ hạt phù hợp với độ tuổi của trẻ. Không cho trẻ nhỏ ăn hạt nguyên vì nguy cơ hóc nghẹn. - Ngũ cốc nguyên hạt: Yến mạch, gạo lứt và bánh mì nguyên cám cung cấp carbohydrate, chất xơ và vitamin nhóm B. Đây là nguồn năng lượng giúp cơ thể duy trì hoạt động, đồng thời góp phần hỗ trợ chức năng của hệ thần kinh.

Trúc Chi (t/h)