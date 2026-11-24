Bạn chỉ cào xước chân, bé gái 4 tuổi phải nhập viện

Hành trình điều trị của bé N.H.Y. (4 tuổi, Lào Cai), bắt đầu từ một tai nạn tưởng như rất nhỏ tại trường mầm non. Bé bị bạn cào gây xây xước vùng chân. Sau giấc ngủ trưa, bé bắt đầu kêu đau, chân trái sưng nề. Gia đình lập tức đưa bé đi khám ngay trong tối hôm đó và tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu, các biểu hiện chưa rõ ràng nên chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Chỉ một ngày sau, tình trạng của bé diễn biến nhanh chóng. Bé sốt cao, vùng cổ chân trái sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội. Tại một bệnh viện chuyên khoa Nhi, bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Từ đó, bé bước vào hành trình điều trị kéo dài nhiều tháng. Bé phải trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang và điều trị nội trú khoảng 2 tháng mới kiểm soát được tình trạng sốt. Tuy nhiên, chỉ khoảng một tuần sau khi xuất viện, vết mổ lại xuất hiện dịch mủ. Bé tiếp tục phải nhập viện điều trị thêm khoảng một tháng và trải qua phẫu thuật nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Sau nhiều tháng điều trị, tổng cộng 4 lần phẫu thuật cùng nhiều đợt sử dụng kháng sinh kéo dài, tình trạng viêm xương và rò dịch mủ tại vùng cổ chân trái vẫn không được giải quyết triệt để. Gia đình sau đó quyết định đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ca bệnh phức tạp hơn nhiều người nghĩ

Thạc sỹ Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, cho biết khi nhập viện, bé Y. có tình trạng nhiễm trùng vết mổ vùng cổ chân trên nền viêm xương mạn tính. Vết mổ cũ bị khuyết da, rỉ dịch mủ vàng; tổ chức phần mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ. Đáng chú ý, vùng cổ chân và cẳng chân của bé xuất hiện tình trạng xơ chai diện rộng do di chứng của nhiều lần phẫu thuật trước đó. Chân trái hạn chế vận động, khiến việc đi lại của bé gặp nhiều khó khăn.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tình trạng viêm xương tủy lan tỏa tại đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái.

“Vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi toàn bộ tổ chức xung quanh đã trở thành mô sẹo xơ cứng sau nhiều lần phẫu thuật. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô xơ chai như vậy, nguy cơ thất bại sẽ cao”, BS Nam cho biết.

Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nạo bỏ tổ chức viêm tại đầu dưới hai xương cẳng chân và các xương vùng cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết hổng xương bằng xi măng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ.

Đối với phần mềm, thay vì tiếp tục ghép da trên nền mô xơ cứng, ê-kíp lựa chọn phương án bảo tồn tối đa tổ chức tại chỗ bằng phương pháp hút áp lực âm (VAC) áp lực cao sau đó chiếu plasma lạnh sau tháo VAC.

Theo các bác sĩ, VAC tạo áp lực âm liên tục lên vết thương, giúp kiểm soát dịch tiết, làm sạch nền vết thương và thúc đẩy hình thành tổ chức hạt. Trong khi đó, plasma lạnh được sử dụng nhằm hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn tại chỗ và thúc đẩy quá trình hồi phục của mô. Việc áp dụng plasma lạnh cho bệnh nhi 47 tháng tuổi được các bác sĩ cân nhắc và điều chỉnh phác đồ riêng.

“Do bệnh nhi còn nhỏ, việc sử dụng plasma lạnh cần được kiểm soát chặt chẽ về thời gian và cường độ. Chúng tôi chia nhỏ liệu trình trong 10 ngày, rút ngắn thời gian mỗi lần chiếu, đồng thời điều chỉnh khoảng cách giữa các lần điều trị theo tình trạng thực tế của vết thương”, BS Nam cho biết.

Sau 5 ngày điều trị bằng plasma lạnh kết hợp chăm sóc vết thương bằng VAC, vết thương của bé Y. không còn chảy dịch mủ, tình trạng sưng nóng đỏ xung quanh giảm rõ rệt. Sau 10 ngày điều trị, vết thương vùng cổ chân trái tiến triển tốt, hai mép vết mổ liền lại. Bé tỉnh táo, không sốt, có thể vui chơi và đủ điều kiện xuất viện.

Cảnh báo phụ huynh

Từ trường hợp của bé Y, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da của trẻ. Những tổn thương tưởng như rất nhỏ vẫn có thể trở thành cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện sưng, nóng, đỏ, đau hoặc sốt sau đó.

Vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng mô mềm, nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau một vết thương, đặc biệt là sốt, đau tăng dần, sưng nóng đỏ hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

(Ảnh: BV)