Bé gái 3 tuổi sốt cao, ho nhiều, bác sĩ sốc nặng khi gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Chiều 30/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Tp.HCM) cho hay nơi đây vừa phẫu thuật lấy ra dị vật là nhành cây dài 16 cm nằm trong bụng bé gái 3 tuổi trong suốt hơn 4 tháng. Bệnh nhi là bé H.M.L. (3 tuổi, quê Đắk Lắk).

Khoảng 4 tháng trước, bé L. bị té ngã xuống ao gần nhà, được người thân phát hiện, đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong 2 tháng và đã xuất viện.

Một tháng sau, bé L. sốt cao, ho nhiều, nhập viện trở lại bệnh viện địa phương và được chẩn đoán viêm phổi. Kiểm tra siêu âm, các bác sĩ phát hiện một khối lạ trong ổ bụng, nghi dị vật nên lập tức chuyển bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Các bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật lấy dị vật cho bệnh nhi.

Kết quả CT khiến ê-kíp bác sĩ không khỏi bất ngờ. Trong bụng bé có dị vật hình que gỗ, kích thước 1x16cm, nằm từ trực tràng đến gan. Nội soi xác định dị vật đã đâm xuyên trực tràng, ruột non và tá tràng, gây viêm dính nhiều đoạn ruột.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật xử lý ngay. Ca mổ gặp nhiều khó khăn vì ruột dính nhiều do viêm kéo dài. Ê-kíp phải mổ mở, bóc tách dọc theo dị vật, tách dính từng đoạn ruột, đồng thời tránh làm tổn thương mạch máu, thần kinh, niệu quản và các cơ quan lân cận.

Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, nhánh cây dài 16cm được lấy ra nguyên vẹn. Bệnh nhi được xử lý cầm máu, khâu phục hồi vết thương và làm hậu môn tạm.

BS.CKI Nguyễn Hiền - Khoa Ngoại tổng hợp cho biết: "Đây là ca mổ rất khó vì dị vật tồn tại quá lâu, ruột viêm dính nhiều. Tuy nhiên, nhánh cây không đâm vào mạch máu lớn nên bé không nguy hiểm tính mạng".

Đáng chú ý, trẻ từng được điều trị viêm phổi hít bằng kháng sinh phổ rộng, vô tình ức chế tình trạng nhiễm trùng do dị vật gây ra, giúp bệnh nhi vượt qua giai đoạn nguy hiểm.c.

Hình ảnh dị vật là cành cây dài 16cm đâm xuyên bụng bé gái

Hiện sức khỏe bé L. dần hồi phục và dự kiến xuất viện sau 1 tuần. Bé sẽ được đóng hậu môn tạm khi tái khám sau khoảng 1 tháng. Trong thời gian này, bé có thể sinh hoạt bình thường và không để lại di chứng.

Bác sĩ Hiền cho biết: "Dị vật đâm xuyên vùng hậu môn từng được ghi nhận ở trẻ nhỏ, thường gặp khi các em vui chơi, tắm ở ao hồ, sông suối. Tuy nhiên, trường hợp bé L. là rất hi hữu vì nhành cây dài và nằm trong ổ bụng trong thời gian khá lâu. Nếu dị vật để lâu trong ổ bụng có thể xuyên vào các cơ quan bên trong, gây nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan, nguy hiểm tính mạng".

Từ ca bệnh này, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt giám sát khi trẻ vui chơi ngoài trời, nhất là trong mùa mưa bão khi cây cối dễ gãy đổ. Trẻ tuyệt đối không nên đến gần ao hồ, sông suối nếu không có người lớn đi kèm. Ngoài ra, phụ huynh cũng cần tránh để trẻ đi qua cầu hoặc đoạn đường ngập nước tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trúc Chi (t/h)