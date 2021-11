Bé gái 2 tuổi gây sốt khi cover loạt hit ''Sài Gòn đau lòng quá'', ''Nàng thơ'', ''Ngày chưa giông bão'' chuyên nghiệp như ca sĩ

Thời gian gần đây, dân tình đang phát sốt với bé gái có khả năng ca hát và biểu diễn như một ca sĩ thực thụ. Chỉ với một chiếc ghế và micro trên tay, cô bé khiến người xem không thể rời mắt bởi sự đáng yêu và nhập tâm khi hát. Các ca khúc hot của showbiz Việt như "Sài Gòn đau lòng quá", "Nàng thơ" hay "Ngày chưa giông bão"... và loạt ca khúc khác được bé thể hiện rất chuyên nghiệp.

Được biết cô bé có tên là Nguyễn Phương Khả Như (biệt danh San San, 2 tuổi 11 tháng, sống tại Sài Gòn). So với các bạn cùng trang lứa còn đang tập nói hay ngọng líu ngọng lô thì Khả Như đã nói rất thành thạo rồi. Chị Vy, mẹ bé Như cho biết con gái đã có thể hát theo ba mẹ từ khi bập bẹ biết nói. Đến 18 tháng tuổi là bé đã có thể hát và thuộc tất cả các bài thiếu nhi đã được nghe qua.

Khả Như biểu diễn bài Sài Gòn đau lòng quá

Khả Như biểu diễn bài Nàng thơ

Khả Như biểu diễn bài Ngày chưa giông bão

Khả Như trình diễn bài Càng trưởng thành càng cô đơn

Chị Vy chia sẻ gia đình nhận thấy con gái có niềm đam mê với ca nhạc từ nhỏ khi bé mới 9 tháng tuổi chỉ cần nghe qua giai điệu nhạc là có thể cảm nhận và đung đưa theo nhịp rất chính xác. Ai cũng khen Khả Như biểu diễn rất chuyên nghiệp, chỉ với đạo cụ là một chiếc ghế và mic, cô bé "phiêu" theo giai điệu vô cùng chuẩn xác, thi thoảng còn nhắm mắt đưa tay lên y như một ca sĩ nổi tiếng vậy.

"Khi Khả Như được 2 tuổi, con đã tự tin đứng trước sân trường mẫu giáo để mừng ngày 20/11. Do ảnh hưởng của dịch nên bé phải ở nhà, vì thế ba mẹ bé đã tạo sân chơi cho bé bằng sân khấu nhỏ tại gia và rất may mắn nhận được sự yêu thương của mọi người. Do bé yêu ca hát nên hàng ngày bé đều yêu cầu ba mẹ mở nhạc cho bé nghe, hoặc ba mẹ đàn cho bé hát.

Các bài hát con thuộc rất nhanh, chỉ cần nghe qua 2,3 lần đã nhớ lời. Đặc biệt con cảm nhạc rất tốt, chỉ cần ba mẹ đàn là bé có thể bắt tông và vào nhạc 1 cách chính xác mà không cần sự hướng dẫn từ ba mẹ", chị Vy tâm sự.

Trông Khả Như biểu diễn rất chuyên nghiệp.

Ngoài ca hát, bé Khả Như còn có niềm đam mê là được học đàn piano với mẹ và thích nghe ba đánh đàn guitar. Bên cạnh đó, cô bé cũng thích được làm mẫu ảnh, học vẽ và xem hoạt hình. Chị Vy cho biết con gái là một người rất cá tính, thể hiện rõ yêu, ghét hay những điều mà bé muốn. Thay vì vòng vo thì Khả Như sẽ thắc mắc và hỏi thẳng bố mẹ một cách tường tận cho đến khi hiểu rõ thì thôi. Chính vì vậy, chị Vy và ông xã cũng rất cẩn trọng trong việc chăm sóc và dạy dỗ con.

Ai cũng biết rằng theo đuổi nghệ thuật là con đường rất vất vả và nhiều chông gai, thế nhưng với cương vị là bố mẹ, hai vợ chồng chị Vy sẽ hết lòng ủng hộ nếu con có mong ước ấy: "Vì gia đình rất yêu nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc nên nếu sau này bé muốn đi theo con đường nghệ thuật thì chắc chắn gia đình sẽ ủng hộ và tạo điều kiện để bé phát triển năng khiếu 1 cách tốt nhất.

Ngoài ca hát, cô bé còn thích học đàn piano với mẹ và nghe ba đánh guitar.

Nổi tiếng chắc chắn sẽ áp lực, nhưng với cương vị 1 người mẹ, mình chỉ mong muốn con có thể phát huy được hết năng khiếu và sở trường của mình. Luôn lắng nghe điều con muốn để chia sẻ niềm đam mê và sẽ hướng con sống đẹp với nghề đã chọn và làm việc nhiệt huyết, cùng con đồng hành và luôn làm điểm tựa cho con, không tạo áp lực để bé thoả sức thể hiện năng khiếu của bé. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng cần tạo sự thân thiện và gần gũi để bé có thể tin tưởng chia sẻ".

Khi Khả Như được 2,5 tuổi, vợ chồng chị Vy nhận ra con có năng khiếu âm nhạc nên đã nuôi dưỡng tâm hồn yêu ca hát cho bé. Chính chị và ông xã cũng bất ngờ về khả năng của con, dù còn nhỏ nhưng bé có thể thuộc lời dài cùng giai điệu rất khó dù chỉ được nghe vài lần.

Khả Như bộc lộ năng khiếu ca nhạc từ rất sớm.

"Hàng ngày mẹ thường đàn piano cho ba hát nên Khả Như cũng đòi hát theo. Con vào nhạc chuẩn không trật 1 nốt nào. Cao độ và trường độ cực kì tốt. Bên cạnh đó, bé cảm âm rất xuất sắc. Tuy chưa hiểu hết ý nghĩa lời bài hát nhưng con lại có thể thể hiện được cảm xúc qua nét mặt khi hát và nhấn nhá từng chữ theo giai điệu 1 cách rất giỏi.

Bé hát nghêu ngao từ sáng đến tối, kể cả lúc chơi đồ chơi, tắm ngồi trên xe hay bất kì đâu. Điều mình nhớ nhất là dù con chưa đầy 3 tuổi đã nói với mẹ rằng sau này con muốn làm ca sĩ, con muốn hát cho mọi người nghe khiến bản thân mình vô cùng bất ngờ. Với mình, dù con ước mơ gì mình đều tôn trọng, điều quan trọng nhất là con khỏe mạnh, hạnh phúc và được sống với những gì con đam mê", chị Vy chia sẻ thêm.

Gia đình hạnh phúc của bé Khả Như.