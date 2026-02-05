Bé gái 13 tuổi ngày nào cũng cầm đúng 3.800 đồng đi mua rau, chủ tiệm theo dõi rồi sững sờ trước sự thật

Bé gái và đồng 1 tệ lặp đi lặp lại khiến người lớn không thể làm ngơ

Theo Sohu, năm 2015, tại một siêu thị nhỏ trong khu dân cư thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, một bé gái khoảng 13 tuổi thường xuyên xuất hiện với đúng một thói quen cầm theo 1 nhân dân tệ (khoảng 3.800 Việt Nam đồng) để mua rau. Lúc đầu, bà chủ tiệm nghĩ đơn giản rằng em cầm thiếu tiền, thấy em còn nhỏ nên âm thầm cho thêm đồ, không hề hỏi han.

Một bé gái khoảng 13 tuổi thường xuyên xuất hiện với đúng một thói quen cầm theo 1 nhân dân tệ (khoảng 3.800 Việt Nam đồng) để mua rau. (Ảnh: Sohu)

Thế nhưng, lần nào cũng vậy, ngày này qua ngày khác, cô bé vẫn chỉ đưa đúng 1 tệ. Điều này khiến bà chủ bắt đầu thấy bất thường. Trong suy nghĩ của người lớn, rất khó hiểu khi một gia đình lại để con gái nhỏ đi chợ với số tiền ít ỏi như vậy.

Sự nghi ngờ càng tăng lên khi bà để ý kỹ hơn và phát hiện trên cánh tay cô bé có nhiều vết bầm tím. Không giống những vết trầy xước do vui chơi, những dấu vết này mang dáng dấp của việc bị đánh đập.

Những vết thương ngày một nhiều và sự im lặng đáng sợ

Bà chủ đem chuyện này kể lại với người bạn thân là Phùng Tĩnh. Ban đầu, cả hai vẫn hy vọng đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng những lần sau, khi cô bé quay lại mua rau, các vết thương trên người ngày càng nhiều và nghiêm trọng hơn.

Phùng Tĩnh không thể kìm lòng, nhẹ nhàng hỏi han. Cô bé sợ sệt, gần như không nói gì, chỉ biết cúi đầu. Sau nhiều lần trò chuyện, em mới lí nhí cho biết mình tên là Tiểu Vân, rồi lại im lặng.

Cảm thấy có điều khuất tất, Phùng Tĩnh quyết định đi theo Tiểu Vân về gần nhà. (Ảnh: Sohu)

Cảm thấy có điều khuất tất, Phùng Tĩnh quyết định đi theo Tiểu Vân về gần nhà. Trước khi chia tay, cô để lại số điện thoại, dặn rằng nếu cần giúp đỡ, Tiểu Vân có thể gọi bất cứ lúc nào.

Không lâu sau đó, Phùng Tĩnh nhận được cuộc gọi từ Tiểu Vân. Trong tiếng khóc nghẹn ngào, cô bé nói rằng mẹ bảo em đi mua thịt nhưng lại không đưa tiền, xin cô 50 tệ để xoay xở.

Linh cảm mách bảo có chuyện nghiêm trọng, Phùng Tĩnh lập tức đến gặp Tiểu Vân. Trước cửa nhà, cô bé òa khóc, run rẩy ôm chặt lấy người phụ nữ xa lạ nhưng duy nhất chịu lắng nghe mình.

Khi được hỏi thẳng, Tiểu Vân không trả lời, nhưng sự im lặng của em đã nói lên tất cả. Những vết thương không phải tai nạn, mà là hậu quả của sự ngược đãi kéo dài.

Căn nhà khép kín và những bằng chứng khiến cảnh sát lạnh người

Phùng Tĩnh đưa Tiểu Vân đến đồn công an trình báo. Sau khi kiểm tra, cảnh sát không chỉ ghi nhận tình trạng thương tích mà còn quyết định đến tận nhà để xác minh.

Tại đây, họ phát hiện những vật dụng đáng ngờ như ghế nhỏ, ổ khóa quấn băng keo là dấu hiệu cho thấy việc trói buộc và hành hạ trẻ em. Khi bị chất vấn, cha mẹ nuôi của Tiểu Vân liên tục đùn đẩy trách nhiệm, đưa ra những lời biện minh mâu thuẫn.

Những vết sẹo trên đầu cô bé chứng tỏ em đã bị bạo hành nhiều lần. (Ảnh: Sohu)

Quá trình điều tra sau đó còn hé lộ một sự thật phức tạp hơn, thân phận của Tiểu Vân không hề đơn giản như những gì người lớn xung quanh từng nói.

Từ một đồng 1 tệ tưởng chừng vô hại, một chuỗi sự việc đau lòng đã được phơi bày. Nếu không có sự tinh ý và lòng trắc ẩn của những người xa lạ, có lẽ bi kịch của Tiểu Vân vẫn sẽ tiếp diễn trong im lặng.

Câu chuyện khiến nhiều người không khỏi day dứt rằng đôi khi, những dấu hiệu bất thường nhỏ nhất lại là lời cầu cứu lớn nhất của một đứa trẻ và chỉ cần một người chịu dừng lại quan sát, một cuộc đời có thể được cứu.

Theo Sohu, Sina, 163