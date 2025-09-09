Bé 5 tháng tuổi tử vong vì RSV: Bác sĩ nhi khoa giải đáp những hiểu lầm thường gặp

Sự ra đi của một bé 5 tháng tuổi vì nhiễm virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của loại virus này. Bác sĩ ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ – chuyên khoa hô hấp và bệnh nhân nguy kịch, qua trang cá nhân "หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า", đã chia sẻ những thông tin quan trọng nhằm giúp cha mẹ hiểu rõ hơn và có biện pháp phòng tránh.

Theo bác sĩ, việc chẩn đoán RSV trong giai đoạn đầu rất khó, bởi khi lượng virus còn thấp, xét nghiệm có thể cho kết quả âm tính. Sau 2–3 ngày, khi virus nhân lên, kết quả mới dương tính. RSV là virus đường hô hấp, không hiện diện trong máu nên xét nghiệm máu không phát hiện được, chỉ có xét nghiệm dịch mũi mới cho kết quả chính xác.

RSV có thể gây ra các triệu chứng như sốt, ho, khó thở, viêm phổi và suy hô hấp. Trẻ dưới 1 tuổi có nguy cơ cao bị ngừng thở (apnea), dẫn đến thiếu oxy, tím tái môi và tay chân. Đặc biệt, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 sau khi nhiễm là giai đoạn bệnh dễ diễn tiến nặng, nguy cơ biến chứng cao.

Để phòng tránh, cha mẹ nên hạn chế cho trẻ đến nơi đông người, tránh tiếp xúc gần với trẻ khác. Nếu bé có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, có thể dùng test nhanh RSV tại nhà. Khi trẻ nhiễm, cần theo dõi sát sao trong giai đoạn 3–5 ngày. Bác sĩ lưu ý, việc đưa trẻ nhập viện sớm chưa chắc ngăn được nguy cơ nặng, bởi triệu chứng ban đầu của RSV rất giống cảm cúm thông thường.

Bác sĩ nhi khoa lý giải nguyên nhân bé 5 tháng tuổi tử vong vì RSV

Vụ việc một bé 5 tháng tuổi tử vong do nhiễm virus RSV (Respiratory Syncytial Virus) đã gây chấn động và lo lắng cho nhiều bậc phụ huynh. RSV là tác nhân chính gây nhiễm trùng đường hô hấp nặng ở trẻ nhỏ, có thể dẫn đến viêm phổi và suy hô hấp. Trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Ngày 8/9, bác sĩ ฒัชชณพงศ์ จงเจริญยานนท์ – chuyên khoa hô hấp và bệnh nhi nguy kịch, qua trang cá nhân “หมอม็อด หมอเด็กขอเล่า”, đã chia sẻ những thông tin quan trọng để cha mẹ hiểu rõ hơn:

1. Vì sao lần khám đầu không phát hiện RSV?

Trong giai đoạn đầu, lượng virus còn ít nên xét nghiệm có thể âm tính. Sau 2–3 ngày, virus tăng lên mới cho kết quả dương tính.

2. Vì sao xét nghiệm máu không tìm thấy RSV?

RSV chỉ tồn tại ở đường hô hấp, không có trong máu. Do đó, xét nghiệm dịch mũi mới là cách chính xác để phát hiện.

3. RSV có thể gây ngừng thở ở trẻ nhỏ

Trẻ dưới 1 tuổi khi virus xâm nhập phổi có thể bị ngừng thở (apnea), dẫn đến thiếu oxy, tím tái môi và tay chân, thậm chí tử vong.

4. Cha mẹ cần làm gì?

Nếu bé chưa nhiễm, tuyệt đối hạn chế đưa đến nơi đông người, tránh để người khác bế, hôn hay chạm vào trẻ.

Khi trẻ có dấu hiệu sốt, ho, sổ mũi, có thể dùng test nhanh RSV từ dịch mũi tại nhà.

Nếu bé đã nhiễm, cần theo dõi sát sao trong ngày 3–5 sau khởi phát, vì đây là giai đoạn bệnh dễ trở nặng nhất.

5. Có đúng là đưa con vào viện từ ngày đầu sẽ an toàn hơn?

Không hẳn. Ngày đầu bệnh thường giống cảm cúm thông thường, khó phân biệt. Việc nhập viện sớm cũng không làm giảm nguy cơ virus tấn công phổi.

6. Điều cộng đồng nên làm

Trong những trường hợp đau lòng như thế này, điều gia đình cần nhất là sự cảm thông và chia sẻ, chứ không phải những lời trách móc.

Cuối cùng, bác sĩ gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình bé và kêu gọi cộng đồng hãy dành sự cảm thông, động viên thay vì chỉ trích. Bởi điều gia đình cần nhất lúc này là tình thương và sự sẻ chia.

Nguồn: mgronline