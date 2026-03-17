Bé 4 tháng tuổi bị bà cho uống nước đậu xanh vì "sữa quá đắt", người mẹ bức xúc đập bát: Tranh cãi cách nuôi con giữa hai thế hệ

Một đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi trong gia đình về cách chăm sóc trẻ nhỏ mới đây đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật chính là một em bé mới 4 tháng tuổi – độ tuổi vốn cần được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa – nhưng lại được người bà cho uống nước đậu xanh với lý do “sữa công thức quá đắt”.

Mâu thuẫn bùng phát từ hành động cho trẻ ăn sai cách

Theo nội dung video, người mẹ phát hiện mẹ chồng đang cho con mình uống nước đậu xanh ngay trước cửa nhà. Phản ứng của cô khá gay gắt, ngay lập tức giằng lấy bát và đập xuống đất.

Đáng chú ý, qua lời nói của người mẹ, đây dường như không phải lần đầu sự việc xảy ra. Ngay khi nhìn thấy, cô đã thốt lên: “Mẹ lại cho con ăn gì thế này?”.

Trong khi đó, người bà vẫn bình tĩnh bế cháu và giải thích: “Sữa bây giờ đắt quá”.

Sự việc nhanh chóng đẩy mâu thuẫn lên cao, khi người mẹ cho rằng việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Trẻ 4 tháng tuổi không phù hợp với thực phẩm ngoài sữa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ dưới 6 tháng tuổi nên được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ trong giai đoạn này còn non yếu, chưa sẵn sàng tiếp nhận các loại thực phẩm khác.

Việc cho trẻ uống nước đậu xanh – dù là thực phẩm quen thuộc với người lớn – tiềm ẩn nhiều rủi ro:

Tính hàn, dễ gây rối loạn tiêu hóa Giá trị dinh dưỡng không phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ Làm giảm lượng sữa hấp thu, ảnh hưởng đến tăng trưởng Nguy cơ sặc, dị ứng nếu chế biến không đảm bảo

Các chuyên gia cảnh báo, việc bổ sung thực phẩm không đúng thời điểm có thể khiến trẻ thiếu dinh dưỡng, chậm phát triển, thậm chí gây biến chứng nguy hiểm.

Khoảng cách quan điểm nuôi dạy giữa các thế hệ

Câu chuyện cũng phản ánh rõ mâu thuẫn phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay: sự khác biệt trong quan điểm nuôi con giữa người trẻ và thế hệ lớn tuổi.

Người bà cho rằng chi phí sữa cao là gánh nặng, trong khi người mẹ đặt yếu tố khoa học và sức khỏe của con lên hàng đầu. Thực tế, trước đây điều kiện nuôi dưỡng hạn chế, việc cho trẻ ăn dặm sớm hoặc sử dụng thực phẩm thay thế là khá phổ biến. Tuy nhiên, với kiến thức y khoa hiện đại, các khuyến nghị chăm sóc trẻ đã có nhiều thay đổi.

Dư luận chia rẽ, nhưng nguyên tắc cần rõ ràng

Sự việc sau khi được chia sẻ đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ phản ứng của người mẹ, cho rằng việc bảo vệ con là bản năng và cần thiết. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng người bà chỉ xuất phát từ ý tốt.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề cốt lõi không nằm ở thái độ hay mối quan hệ, mà ở việc hành động đó có đúng hay không. Trong trường hợp này, việc cho trẻ 4 tháng tuổi uống nước đậu xanh là không phù hợp với khuyến cáo y khoa, cần được ngăn chặn kịp thời.

Khuyến nghị

Để hạn chế những xung đột tương tự, các gia đình nên:

Thống nhất phương pháp chăm sóc trẻ dựa trên tư vấn của bác sĩ

Tăng cường trao đổi, chia sẻ giữa các thế hệ

Đặt sức khỏe và sự phát triển của trẻ lên trên hết

Nuôi dạy con trẻ không chỉ là câu chuyện của kinh nghiệm, mà còn cần dựa trên cơ sở khoa học. Sự thấu hiểu và đồng thuận trong gia đình sẽ là yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh, an toàn.