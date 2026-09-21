Bé 3 tuổi nuốt phải pin cúc áo, người mẹ "cấp cứu" bằng 1 thìa gia vị trước khi đến viện, bác sĩ khen: "Rất giỏi!"

Lời kể nghẹn ngào của người mẹ về khoảnh khắc giành giật sự sống cho con khiến bất kỳ ai nghe xong cũng phải rùng mình. "Lúc đó cả nhà còn mắng tôi làm quá, chỉ là viên pin nhỏ xíu có gì mà phải vội vã đi viện", chị nhớ lại.

Nhưng sự thật là, sự chủ quan ấy suýt chút nữa phải trả giá bằng cả mạng sống của đứa trẻ!

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Trong vô vàn những thứ nhỏ nhặt rải rác khắp nhà, pin cúc áo (pin đồng xu) được các chuyên gia nhi khoa gọi là "sát thủ thầm lặng". Nhỏ bé, sáng bóng và cực kỳ dễ lọt vào thực quản trẻ em, loại pin này có thể biến thành một "khối hóa chất ăn mòn" tàn phá cơ thể chỉ trong chớp mắt. Nhờ phản ứng xuất thần của người mẹ trong câu chuyện dưới đây đã đảo ngược bi kịch một cách kỳ diệu.

Chuyện xảy ra với gia đình chị Lâm (Chiết Giang, Trung Quốc). Hôm đó, vì vội nghe điện thoại, chồng chị vô tình để chiếc máy lấy ráy tai xài pin cúc áo trên bàn phòng khách. Chỉ vài phút sau, cậu con trai 3 tuổi đã tháo tung thiết bị. Viên pin cúc áo bên trong biến mất không dấu vết, còn đứa trẻ thì chối đây đẩy "con không có nuốt".

Bản năng người mẹ mách bảo chuyện chẳng lành. Nhìn chiếc máy trống rỗng, chị Lâm Lâm rụng rời chân tay. Thay vì tốn thời gian tranh cãi hay la mắng con, chị lao thẳng vào bếp, múc ngay một thìa mật ong đặc bắt con nuốt. Sau đó kiên quyết yêu cầu chồng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thái độ gấp gáp của chị lại nhận về những ánh mắt bất lực từ người thân. Cả người chồng lẫn ông nội đều gạt đi: "Nó đã nhận nuốt đâu, mà viên pin tí hon ấy cùng lắm theo phân ra ngoài". "Em cứ làm quá lên".

Không thèm tranh cãi để tốn thêm từng giây quý giá, chị ôm chặt con lao ra đường bắt taxi chạy thẳng đến bệnh viện lớn nhất thành phố. Kết quả chụp X-quang khiến người cha đi theo sau phải chết đứng: viên pin cúc áo đang nằm gọn trong thực quản bé.

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Ngay sau khi ê-kíp bác sĩ nội soi gắp thành công dị vật ra ngoài, chị Lâm mới ngã khuỵu xuống hành lang bật khóc tự trách mình lỡ đãng. Một trong số y bác sĩ vừa bước ra từ phòng mổ bước đến an ủi: "Chị xử lý rất nhanh trí, rất giỏi. Chính thìa mật ong của chị đã cứu lấy thực quản cháu bé khỏi bị thủng nên đừng tự trách mình".

Vì sao pin cúc áo nguy hiểm hơn các dị vật khác?

Thạc sĩ Nam Quán Trúc (Bệnh viện trực thuộc Đại học Chiết Giang, Trung Quốc) (Nan Guanzhu) giải thích, sự nguy hiểm của pin cúc áo nằm ở cơ chế tạo mạch điện ngay trong đường tiêu hóa. Thực quản là một ống mô mềm ẩm ướt chứa nhiều chất điện giải. Khi pin mắc kẹt, mô thực quản đóng vai trò như một dây dẫn nối liền hai cực, tạo thành mạch điện ngắn.

Dòng điện liên tục chạy qua niêm mạc mỏng màng sẽ kích hoạt phản ứng điện phân, sinh ra chất kiềm mạnh tại cực âm. Chất kiềm này làm tan chảy protein và hoại tử hóa lỏng các mô.

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Đáng sợ hơn, quá trình ăn mòn này diễn ra rất nhanh. Nó có thể đâm thủng thành thực quản chỉ trong 2 giờ, gây nhiễm trùng trung thất hoặc thủng mạch máu lớn dẫn đến tử vong. Ngay cả khi lấy được pin ra, trẻ vẫn đối mặt với nguy cơ hẹp thực quản do mô sẹo co rút, phải phẫu thuật nong thực quản đau đớn suốt đời.

Lý do hành động cho trẻ uống mật ong được bác sĩ khen ngợi?

Hành động cho con uống mật ong của chị Lâm nghe thì tưởng mẹo dân gian nhưng phân tích ra mới hay hoàn toàn dựa trên cơ sở khoa học. Chị thật thà kể lại, mình vô tình đọc được trên báo.

Các chuyên gia tai mũi họng tại Bệnh viện Nhi Philadelphia (Mỹ) công bố trên tạp chí y khoa Laryngoscopy rằng: Mật ong đặc có độ pH trung tính và độ nhầy cao. Khi đi vào thực quản, nó tạo thành một lớp màng vật lý bao phủ giữa viên pin và niêm mạc. Lớp màng này có tác dụng làm chậm quá trình phản ứng điện hóa tạo chất kiềm, giúp kéo dài thời gian bảo vệ mô thực quản trước khi pin được lấy ra bằng thủ thuật y tế. Mật ong giúp giảm thiểu đáng kể mức độ bỏng sâu và nguy cơ thủng thực quản.

Tuy nhiên, các bác sĩ lưu ý chỉ sử dụng mật ong cho trẻ trên 1 tuổi và đây chỉ là biện pháp sơ cứu tạm thời trên đường đến bệnh viện, không có tác dụng ngăn ngừa tác hại khi nuốt phải pin cúc áo.

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Cần làm gì khi nghi ngờ trẻ nuốt phải pin cúc áo?

Thạc sĩ Nam Quán Trúc khuyến cáo, nếu nghi ngờ con nuốt phải pin cúc áo, cha mẹ cần thực hiện ngay các bước sơ cứu khẩn cấp:

- Nếu trẻ tím tái, khó thở: Thực hiện ngay thủ thuật Heimlich để sơ cứu đường thở.

- Nếu trẻ vẫn thở bình thường: Giữ trẻ ngồi yên. Cho trẻ uống 10ml mật ong đặc mỗi 10 phút một lần (tối đa 6 lần) trong thời gian chờ xe cấp cứu.

- Điều tuyệt đối cấm: Không ép trẻ nôn hoặc cho ăn thêm bất kỳ đồ ăn, thức uống nào khác vì có thể làm vết bỏng hóa chất lan rộng. Không dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

Sau khi sơ cứu, hãy đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất, mang theo thiết bị hoặc vỏ hộp pin tương tự để bác sĩ dễ dàng chẩn đoán và tiến hành nội soi gắp dị vật khẩn cấp. Để phòng tránh rủi ro, phụ huynh nên dùng băng dính hoặc siết chặt ốc vít ở các thiết bị xài pin cúc áo, đồng thời cất giữ pin dự phòng ở vị trí an toàn ngoài tầm tay trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: Zhihu, Baidu Health