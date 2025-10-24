Bé 3 tuổi chảy nước mũi có mùi hôi khó chịu, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Báo Sức khoẻ & Đời sống đưa tin, các bác sĩ Phòng khám Tai Mũi Họng – Khoa Khám bệnh 2, Bệnh viện Bưu điện vừa phát hiện và lấy ra từ mũi một bệnh nhi 3 tuổi (trú tại Hưng Yên) một sợi dây chun nhỏ đã bị mủ bám dày, gây viêm mũi xoang nặng kéo dài hơn 2 tháng.

Theo chia sẻ của mẹ bệnh nhi, khoảng 2 tháng nay, bé thường xuyên bị chảy mũi đặc, có mùi hôi khó chịu.

Gia đình đã đưa con đi khám tại nhiều cơ sở y tế, được chẩn đoán là viêm mũi hoặc viêm VA và điều trị nội khoa, song tình trạng không cải thiện, thậm chí ngày càng nặng hơn.

ThS.BSCKII Trịnh Thị Vân, người trực tiếp thăm khám cho biết: "Khi đến bệnh viện, trong hốc mũi trái của trẻ có rất nhiều dịch mủ, bé đau, quấy khóc nhiều. Sau khi làm sạch mũi và tiến hành soi kiểm tra, chúng tôi phát hiện một sợi dây chun nằm sâu trong hốc mũi – nguyên nhân chính gây viêm nặng cho các tổ chức xung quanh".

Trước đó, cháu bé đã nhiều lần được điều trị theo hướng viêm VA, song triệu chứng chỉ giảm nhẹ rồi nhanh chóng tái phát. Khi trẻ xuất hiện sưng hạch vùng góc hàm hai bên, gia đình vô cùng lo lắng và đưa con tới Bệnh viện Bưu điện để thăm khám chuyên sâu.

Dị vật là sợi dây chun được bác sĩ lấy ra thành công. Ảnh: Sức khoẻ & Đời sống

Ngay khi phát hiện dị vật, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành gây tê và nội soi lấy dị vật, thủ thuật được thực hiện nhanh chóng, an toàn và chính xác.

Theo BS. Vân, trẻ sẽ được theo dõi, điều trị nội trú khoảng 5 ngày theo phác đồ chuyên môn để làm sạch hoàn toàn vùng niêm mạc viêm. Sau khi ổn định, bệnh nhi sẽ được nạo VA nhằm phòng ngừa tái phát viêm mũi xoang.

Nhờ được phát hiện và xử trí kịp thời, sức khỏe của bé N.T.M hiện đã ổn định và hồi phục tốt.

BS. Trịnh Thị Vân cho hay, dị vật đường mũi là tình trạng không hiếm gặp, đặc biệt ở trẻ từ 2–5 tuổi – độ tuổi ham khám phá, thường có thói quen đưa vật lạ vào mũi, miệng hoặc tai. Điều đáng lo ngại là không phải lúc nào dị vật cũng được phát hiện sớm. Nhiều trường hợp bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm với bệnh lý hô hấp thông thường, dẫn tới viêm mũi xoang mạn tính, chảy máu, thủng vách ngăn mũi hay thậm chí nhiễm trùng lan rộng.

Do đó, khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường như khó thở, chảy nước mũi nhiều và đặc biệt là chảy máu, cha mẹ hãy kiểm tra xem trong mũi bé có gì lạ hay không?

Nếu phát hiện trẻ có dị vật mũi, người lớn nên hỏi nhẹ nhàng, không nên quát mắng trẻ, có thể bịt bên mũi không có dị vật rồi cho trẻ xì mũi mạnh, nếu dị vật nhỏ có thể ra được. Phần lớn dị vật có thể quan sát được trong điều kiện đầy đủ ánh sáng và với một vài dụng cụ. Nếu dị vật ở sâu phía trong hoặc có biến chứng nhiễm trùng xoang nghiêm trọng, bác sĩ có thể chỉ định thăm khám bằng nội soi hoặc CT scan.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị dị vật trong mũi, không nên bịt bông vào cửa mũi vì có thể làm dị vật chui sâu hơn. Tốt nhất hãy đưa trẻ tới chuyên khoa tai - mũi - họng để các bác sĩ có chuyên môn lấy những dị vật ra một cách dễ dàng và an toàn. Nếu dị vật là cục pin thì cần phải được lấy ra khỏi mũi càng sớm càng tốt vì pin bị phân hủy bởi dịch mũi gây hoại tử mô xung quanh.

Ngoài ra, cha mẹ nên dạy bé nhận thức được việc nhét đồ vật vào mũi là việc làm nguy hiểm. Đặc biệt, cần phải luôn quan sát các hoạt động vui chơi của trẻ, nhất là không cho trẻ nhỏ chơi với các loại đồ chơi có pin điện tử vì tính chất ăn mòn axit của pin rất nguy hiểm cho trẻ.

Minh Hoa (t/h)