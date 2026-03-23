Bé 2 tuổi tử vong vì tò mò ăn món "vạn người mê"

Ớt là một loại gia vị có nhiều tác dụng và được nhiều người yêu thích. Nhưng nếu bạn ăn quá nhiều ớt cay sẽ gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe.

Trên thực tế rất ít người biết đến mức độ nguy hiểm của ớt với trẻ nhỏ. Ớt không chỉ cay và khiến trẻ sợ mà thậm chí có thể dẫn đến tử vong rất xót xa. Một trường hợp điển hình vào đầu năm 2013, tại Mỹ có báo cáo một bé gái 2 tuổi bị ép ăn ớt bột, khiến bé bị co giật dẫn đến tử vong. Thêm một trường hợp khác cũng là bé gái 2 tuổi, cũng không may tử vong, chỉ khác ở nguyên nhân là chính bé đã tò mò cắn thử một miếng ớt cay.

Điều đáng nói khi khám nghiệm tử thi do Viện Nghiên cứu Y khoa toàn Ấn (AIIMS) tiến hành cho biết cái chết của bé gây ra do dịch dạ dày đã tràn vào đường hô hấp.

Sự việc đau lòng được tạp chí Medico-Legal Journal đăng tải, bé gái bị ho và nôn ói nhiều lần sau khi ăn ớt, dẫn đến tràn dịch vào đường thở.

Sau khi ăn miếng ớt bé đã bất tỉnh khi được đưa đến bệnh viện địa phương, và dù được cố gắng cấp cứu nhưng bé vẫn tử vong trong vòng 24 giờ sau đó.

Bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm do ăn phải ớt.

Bác sỹ Chittaranjan Behera, bác sỹ khám nghiệm chia sẻ với tờ Times of India : "Việc dịch dạ dày gây ra suy hô hấp dẫn đến tử vong thật ra không phải là hiếm.

Tuy nhiên, đây là trường hợp đầu tiên như vậy liên quan đến một mẩu ớt mà chúng tôi ghi nhận được."

Theo vị chuyên gia này, cơ thể chúng ta có cơ chế tự bảo vệ chống lại những rủi ro tràn dịch dạ dày hoặc chất nôn vào khí quản - gây ra do hành động ho, nôn ói. Tuy nhiên trong trường hợp của đứa trẻ xấu số trên, có khả năng phản xạ này chưa đủ phát triển, hoặc đã ngưng hoạt động khi bé bị bất tỉnh, và cuối cùng dẫn đến tử vong.

Từ trường hợp này bác sĩ cảnh báo, trẻ em chưa thể phân biệt mình ăn được gì và không ăn được gì, nên các bậc phụ huynh cần đảm bảo những thứ như ớt cần được giữ cẩn thận ngoài tầm tay của các bé.

Cách chữa bỏng ớt, cay ớt

Trong ớt có chứa chất capsaicin – là chất gây bỏng ớt và cũng làm tăng hương vị cay nồng cho món ăn. Theo các nghiên cứu chính chất này có khả năng gây nóng rát mạnh nên được chọn làm thành phần của bình xịt hơi cay.

Mỗi khi ăn ớt, có không ít người bị cay rát, khó chịu. Bỏng ớt là việc không quá nghiêm trọng nhưng nếu bạn có thể xử lý kịp thời sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều hạn chế được những biến chứng như viêm da hoặc bị sạm da. Bởi chất capsaicin vốn là một chất dầu. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể dùng các chất tẩy rửa để loại bỏ chất này.

Dùng sữa lạnh chữa bỏng ớt: Các loại sữa giàu chất béo và dầu sẽ giúp hòa tan dầu capsaicin gây bỏng ớt (nguyên tắc dầu hòa tan dầu). Ngoài ra, trong sữa còn có thành phần protein là casein chống lại chất capsaicin có trong ớt. Khi bị cay rát ở trong miệng hay ngậm một ngụm sữa lạnh trong vài phút. Hoặc thoa sữa lạnh lên vùng da bỏng ớt. Bạn có thể thấm sữa lên khăn để đắp lên vùng da bị bỏng sẽ tăng hiệu quả hơn.

Đá viên trị bỏng ớt: Một cách hiệu quả để giảm đau rát bỏng ớt là dùng đá lạnh. Bạn hãy chườm miếng lạnh trên da hoặc bỏ viên đá vào khăn và lăn nhẹ nhàng lên vùng da bị bỏng. Bạn có thể luân phiên thực hiện vài lần để làm dịu bỏng ớt. Cứ tiếp tục thực hiện mẹo này, vết bỏng sẽ biến mất trong vài giờ.

Minh Hoa (t/h)