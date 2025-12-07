Xôn xao MXH: Ông bố khoe chữa viêm họng cho con bằng cách... dùng chanh muối để thụt đại tràng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện một người bố chia sẻ kinh nghiệm “chữa lành” viêm họng cấp cho con bằng cách sử dụng chanh muối để thụt tháo đại tràng. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý và tạo nên nhiều tranh cãi gay gắt trong cộng đồng.

Theo lời người bố, con gái anh xuất hiện các triệu chứng khá phổ biến ở trẻ nhỏ trong thời điểm thời tiết giao mùa: đau họng, sốt cao kèm nôn ói. Thay vì đưa trẻ đến cơ sở y tế hoặc áp dụng các biện pháp chăm sóc tại nhà được khuyến cáo như hạ sốt, bù nước – điện giải, theo dõi sát diễn tiến, anh lại tự chẩn đoán là “viêm họng do thời tiết” và áp dụng phương pháp thụt đại tràng bằng chanh muối.

Không chỉ mô tả chi tiết cách thực hiện, người bố còn tỏ ra tự hào vì đã “không cần dùng viên thuốc Tây nào”. Một số bình luận của anh thậm chí thể hiện tư duy áp đặt, như câu nói đùa “quân lệnh như sơn”, ý muốn nói trẻ buộc phải thực hiện theo yêu cầu mà không có quyền phản đối.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhận về hàng loạt bình luận bày tỏ sự sửng sốt, lo lắng và thương cảm cho em bé. Nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng biện pháp cực đoan như thụt tháo bằng dung dịch có tính axit từ chanh muối là hành vi phản khoa học, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

Một số ý kiến khác cảnh báo rằng việc phụ huynh tin tưởng tuyệt đối vào trải nghiệm cá nhân và xét đoán cảm tính có thể đẩy trẻ vào tình trạng rủi ro sức khỏe mà trẻ không có khả năng tự lên tiếng hoặc từ chối.

Việc thụt tháo đại tràng bằng dung dịch chanh muối không có bất kỳ cơ sở y học nào trong điều trị các bệnh lý đường hô hấp như viêm họng, viêm amidan hay sốt do nhiễm virus.

Hành động này thậm chí có thể gây ra nhiều hệ lụy:

1. Bỏng niêm mạc ruột

Dung dịch chanh có tính axit, muối có độ mặn cao, có thể gây kích ứng, viêm loét niêm mạc hoặc tổn thương đường ruột.

2. Rối loạn điện giải

Việc thụt tháo không đúng cách gây mất nước và điện giải, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.

3. Nguy cơ nhiễm trùng

Thiếu điều kiện vô khuẩn hoặc thao tác sai có thể gây tổn thương và nhiễm trùng đường tiêu hóa.

4. Ảnh hưởng tâm lý

Ép buộc trẻ thực hiện một biện pháp khó chịu, thậm chí đau đớn, có thể tạo nên ám ảnh hoặc phản ứng sợ hãi kéo dài.

Các chuyên gia nhấn mạnh: thụt tháo chỉ được thực hiện khi có chỉ định rõ ràng của bác sĩ và phải được thực hiện đúng kỹ thuật trong cơ sở y tế. Việc áp dụng tùy tiện tại nhà là rất nguy hiểm.

Cần thận trọng trước xu hướng tự chẩn đoán và “chữa lành” phản khoa học

Câu chuyện một lần nữa dấy lên lo ngại về xu hướng một số phụ huynh tự chẩn đoán bệnh và áp dụng các biện pháp “chữa lành” thiếu cơ sở khoa học cho trẻ nhỏ. Trong thời đại mạng xã hội, thông tin từ trải nghiệm cá nhân lan truyền nhanh chóng và dễ gây hiểu lầm.

Trẻ nhỏ là nhóm đối tượng cần được chăm sóc dựa trên những kiến thức y khoa đã được kiểm chứng. Việc điều trị theo cảm tính có thể dẫn đến hậu quả khó lường, thậm chí gây tổn hại lâu dài đến sức khỏe của trẻ.

Kết luận

Câu chuyện người bố khoe “chữa viêm họng” bằng cách thụt đại tràng bằng chanh muối không chỉ gây phẫn nộ mà còn đặt ra vấn đề lớn hơn: trách nhiệm của phụ huynh trong việc tiếp cận thông tin y tế.

Chăm sóc trẻ, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, cần tuân theo hướng dẫn khoa học, chú trọng theo dõi diễn tiến bệnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Sự thận trọng trong mọi quyết định liên quan đến sức khỏe trẻ nhỏ là điều không bao giờ thừa và tuyệt đối không thể dựa trên những phương pháp cực đoan, phản khoa học chỉ vì cảm tính hoặc niềm tin cá nhân.

Nguồn: Box Y khoa