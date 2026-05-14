Câu chuyện tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh hiện là nỗi đau có thật mà gia đình cô Tiffany Score và anh Steven Mills (sống tại Florida, Mỹ) đang phải đối mặt. Sau nhiều tháng sống trong nghi ngờ và hoảng loạn, họ vừa nhận được kết quả xét nghiệm DNA xác nhận về một vụ nhầm lẫn phôi thai chấn động tại phòng khám hỗ trợ sinh sản.

Sự việc bắt đầu từ một quy trình thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Orlando. Tháng 4 năm ngoái, Tiffany thực hiện ca cấy phôi với niềm tin mãnh liệt rằng mình đang mang trong mình giọt máu của cả hai vợ chồng từ số phôi thai họ đã lưu trữ. Tuy nhiên, giây phút bé Shea chào đời vào tháng 12 năm 2025 cũng là lúc một bi kịch bắt đầu lộ diện.

Nhìn đứa con mình vừa mang nặng đẻ đau, Tiffany không khỏi bàng hoàng khi nhận thấy bé có những đặc điểm nhân chủng học khác biệt hoàn toàn với cha mẹ. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó như một nhát dao chí mạng: Bé Shea hoàn toàn không có quan hệ huyết thống với Tiffany Score và anh Steven Mills. Theo kết quả mới nhất được công bố vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, các chuyên gia di truyền đã xác định được cha mẹ sinh học của bé Shea là một cặp đôi hoàn toàn xa lạ.

Bé gái sinh ra có các đặc điểm nhân chủng học khác hoàn toàn hai vợ chồng

Kết quả này đồng nghĩa với việc phôi thai của một cặp đôi xa lạ đã bị cấy nhầm vào cơ thể Tiffany, dẫn đến khả năng cao rằng con đẻ thực sự của hai vợ chồng cũng đã được một người phụ nữ khác sinh ra vào năm ngoái mà họ không hề hay biết. Trong tuyên bố mới nhất vào ngày 22 tháng 4 năm 2026, Score và Mills xác nhận rằng cha mẹ di truyền của bé Shea đã được tìm thấy. "Điều này khép lại một chương trong hành trình đầy đau lòng của chúng tôi, nhưng nó lại đặt ra những vấn đề mới cần được giải quyết," cặp đôi chia sẻ. Họ cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc khi những câu hỏi về việc xử lý phôi thai của chính họ vẫn chưa có lời giải đáp và thậm chí có vẻ như sẽ không bao giờ được giải đáp.

Mặc dù phải đối mặt với sự thật trớ trêu này, vợ chồng Tiffany khẳng định tình cảm dành cho đứa trẻ mà họ đã nuôi nấng suốt 4 tháng qua là không thay đổi. Họ nhấn mạnh rằng chỉ có một điều chắc chắn tuyệt đối như ngày con gái họ chào đời, đó là họ sẽ yêu thương và mãi mãi là cha mẹ của bé Shea. Hiện tại, danh tính của cha mẹ sinh học vẫn được giữ kín để tôn trọng quyền riêng tư. Luật sư đại diện cho gia đình cho biết phía cha mẹ sinh học vừa được xác định hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu tranh chấp quyền nuôi con nào.

Cặp vợ chồng tin rằng con đẻ của họ đã được cấy nhầm vào một người phụ nữ khác và ra đời mà mình không hề hay biết (Ảnh minh họa)

Về mặt pháp lý, luật sư Jack Scarola cho biết vụ kiện chống lại phòng khám vẫn sẽ tiếp tục để làm rõ số phận của các phôi thai mất tích của Tiffany và Steven. Bên cạnh việc tìm kiếm câu trả lời về mặt sinh học, phía luật sư kỳ vọng sẽ bắt đầu tập trung vào việc yêu cầu phòng khám bồi thường cho khách hàng những chi phí y tế đã gánh chịu và những tổn thương tinh thần nghiêm trọng mà họ đã và sẽ tiếp tục phải trải qua. Họ cũng yêu cầu phía cơ sở y tế phải có giải trình minh bạch về số phận của những phôi thai chưa được kiểm soát của gia đình Score - Mills.

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Orlando đã thông báo đóng cửa vào đầu tháng 5 năm 2026 sau những áp lực từ dư luận và các cuộc điều tra pháp lý. Một đơn vị y tế khác đã nhanh chóng tiếp quản cơ sở vật chất tại đây để mở một phòng khám mới thay thế. Tuy nhiên, các thủ tục tố tụng vẫn sẽ được duy trì để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho các nạn nhân trong vụ nhầm lẫn hy hữu này.

Nguồn: People