Bản tin sáng SBS Morning Wide (18/11/2026) đưa tin về kết quả so sánh 8 dòng kem dưỡng ẩm phổ biến của KCA. (Ảnh chụp màn hình)

Để đưa ra cái nhìn khách quan, cơ quan chức năng đã tiến hành thử nghiệm thực tế trên 8 sản phẩm bán chạy của các thương hiệu quen thuộc (gồm Cetaphil, La Roche-Posay, Aestura, Innisfree, Illiyoon, Physiogel, Bioderma và Nature Republic). Các tiêu chí được chấm điểm khắt khe từ khả năng cấp ẩm, khóa ẩm, độ an toàn cho đến trải nghiệm thực tế của 50 người tiêu dùng (độ tuổi 20–50).

Chênh lệch giá gấp gần 7 lần nhưng hiệu quả không tỷ lệ thuận

Xét về chi phí quy đổi trên mỗi đơn vị dung tích hoặc trọng lượng theo giá bán chính thức, mức giá giữa các sản phẩm có sự chênh lệch lên tới 6,9 lần:

Nhóm giá "mềm" nhất: Cetaphil Moisturizing Cream và Illiyoon Ceramide Ato Concentrate Cream.

Nhóm giá cao: La Roche-Posay Cicaplast Multi Repair Cream B5 và Innisfree Green Tea Ceramide Cream

Dù có mức giá rẻ nhất trong danh sách thử nghiệm, Cetaphil lại gây bất ngờ khi đứng đầu về mức độ hài lòng chung (4,0/5 điểm) và khả năng thẩm thấu nhanh (4,1/5 điểm). Trong khi đó, sản phẩm đắt nhất là La Roche-Posay chỉ đạt 3,4/5 điểm hài lòng chung.

Bảng so sánh chi tiết 8 loại kem dưỡng ẩm (theo KCA)

Thương hiệu &

Tên sản phẩm Giá quy đổi



Cấp ẩm

bề mặt Khóa ẩm

(Ngăn thoát nước) Điểm hài lòng

(Thang 5) Điểm nổi bật qua thử nghiệm Aestura

Atobarrier 365 Cream Hộp 80ml: ~540.500 VNĐ] Tương đối xuất sắc Tương đối xuất sắc Khá cao Đạt mức xuất sắc ở cả 2 chỉ số dưỡng ẩm cốt lõi. Innisfree

Green Tea Ceramide Cream Hộp 80ml: ~624.700 VNĐ Tương đối xuất sắc Tương đối xuất sắc Khá cao Cùng với Aestura là 2 sản phẩm toàn diện nhất về dưỡng ẩm. Cetaphil

Moisturizing Cream Tuýp 226g: ~287.100 VNĐ Khá tốt Tương đối xuất sắc 4,0 điểm

(Cao nhất) Giá rẻ, dẫn đầu về độ hài lòng và tốc độ thẩm thấu (4,1 điểm). Illiyoon

Ceramide Ato Concentrate Cream Tuýp 230ml: ~294.800 VNĐ Khá tốt Tương đối xuất sắc Khá tốt Hiệu năng trên giá thành (p/p) cực tốt; độ giàu ẩm/dầu cao nhất (3,8 điểm). Physiogel

Daily Moisture Therapy Facial Cream Tuýp 75ml: ~ 460.00 VNĐ Khá tốt Tương đối xuất sắc Khá tốt Khả năng khóa ẩm và giữ nước tốt tương đương nhóm giá rẻ. La Roche-Posay

Cicaplast Multi Repair Cream B5 Tuýp 100ml: ~879.600 VNĐ Tương đối xuất sắc Khá tốt 3,4 điểm

(Thấp nhất) Giá cao, cấp ẩm bề mặt rất tốt nhưng khóa ẩm chỉ ở mức khá. Bioderma

Atoderm Cream Ultra Tuýp 220ml: ~ 360.000 VNĐ Khá tốt Trung bình khá Khá tốt Dẫn đầu về độ dễ tán trên da (4,1 điểm), ít gây bết dính. Nature Republic

Shea Butter Steam Cream Moist Hộp 100ml: ~500.700 VNĐ Khá tốt Trung bình khá Khá tốt Đáp ứng tốt nhu cầu dưỡng ẩm cơ bản hàng ngày.

*Ghi chú: Về khả năng cấp ẩm sâu xuống dưới lớp biểu bì ở độ sâu 2,5mm, cả 8 sản phẩm đều đạt mức tốt tương đương nhau.

Tất cả đều đạt chuẩn an toàn

Qua kiểm nghiệm các thành phần nguy hại như 7 loại kim loại nặng (chì, thủy ngân, niken, asen...) và 6 chất bảo quản (paraben, phenoxyethanol...), toàn bộ 8 sản phẩm đều đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc. Dung tích thực tế và nhãn mác ghi trên bao bì cũng hoàn toàn trùng khớp.

Lời khuyên từ chuyên gia: Người tiêu dùng không nên chọn mua kem dưỡng chỉ dựa vào giá tiền. Với làn da khô, dễ căng rát sau khi rửa mặt, nên ưu tiên các sản phẩm có khả năng khóa ẩm cao và giàu dưỡng chất; ngược lại, làn da dầu nên chọn kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh để tránh bít tắc lỗ chân lông.



