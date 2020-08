Bật mí kinh nghiệm may áo dài trắng “chuẩn” nhất mùa tựu trường

1. Ưu tiên chất liệu thoáng mát



Một trong những lý do khiến các bạn nữ sinh không thích mặc áo dài là vì cảm giác nóng nực và bí bách. Do đó, điều quan trọng hàng đầu khi may áo dài chính là chọn được loại vải thoáng mát và có độ co giãn, giúp người mặc dễ chịu trong mọi cử động. Ngoài ra, chất liệu vải mềm nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt và đặc biệt có khả năng kháng khuẩn cũng là các yếu tố mà phụ huynh nên quan tâm khi chọn vải áo dài cho con mình. Với những nữ sinh năng động, tính năng kháng khuẩn của vải áo dài giúp ức chế sự hoạt động của vi khuẩn, làm chậm sự hình thành mùi trong quá trình sử dụng, giúp các bạn gái tự tin cả ngày dài.

Chất liệu vải thường được các phụ huynh ưu ái khi chọn may áo dài nữ sinh phổ biến là lụa, voan, gấm, phi có độ bóng nhẹ... Độ dày vừa phải của những trang phục này giúp các bạn gái tôn lên vóc dáng, đảm bảo độ mềm mại tạo nên vẻ ngoài nền nã, bay bổng nhưng không làm mất đi tính trang nghiêm cần có của môi trường học đường.

Thêm vào đó, hoa văn và màu sắc cũng là điều các nữ sinh quan tâm. Bằng cách chọn hoa văn áo dài tinh tế, chiếc áo dài không chỉ giúp bạn gái thêm duyên dáng, tự tin mỗi khi đến trường mà còn là cách giúp các bạn thể hiện đúng cá tính và phong cách thời trang của mình.

2. Chọn thời điểm đặt may phù hợp

Với các bạn gái, lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo dài đồng phục luôn mang theo rất nhiều sự háo hức và là một kỷ niệm khó quên. Năm nay, do lịch nghỉ hè và bước vào năm học mới có sự thay đổi so với mọi năm nên việc may áo dài đi học cho con càng gấp rút hơn.

Hiện nay, phụ huynh và các học sinh đã bắt đầu "săn" tìm các loại vải áo dài hoa văn đẹp mắt để chuẩn bị tốt nhất cho ngày khai giảng, nhiều tiệm may áo dài trên phố đã rộn ràng chào đón mùa tựu trường với rất nhiều đơn đặt hàng của nữ sinh. Vì vậy, các phụ huynh nên nhập cuộc càng sớm càng tốt để dư dả thời gian chỉnh sửa nếu cần thiết. Thời điểm may áo dài tối thiểu là 10 ngày trước khi tựu trường, tránh các trường hợp quá cận ngày đi học bởi các nhà may sẽ kín chỗ và không có sự chỉn chu 100% cho chiếc áo của con mình.

3. Chọn thợ may lành nghề và kỹ thuật cao

Để có một chiếc áo dài đẹp, bên cạnh việc chọn loại vải phù hợp và hợp xu hướng còn đòi hỏi người thợ may phải có kinh nghiệm đo và cắt sao cho "ngang canh thẳng sợi" để tà áo lúc nào cũng mềm mại, thướt tha và vừa khít với cơ thể, tôn vinh từng đường nét của người mặc. Một nhà may uy tín, chất lượng cùng với một người thợ chuyên may áo dài có tay nghề cao sẽ "thổi hồn" vào mỗi thành phẩm, mang đến những chiếc áo dài hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, tôn lên nét đẹp nền nã và vóc dáng xinh đẹp của các cô nàng nữ sinh. Do đó, các phụ huynh đừng quên tìm hiểu về các nhà may áo dài lâu đời hay các hiệu may được người quen, bạn bè giới thiệu để chắc chắn tìm được cho con mình một chiếc áo dài đẹp mắt và tinh tế nhất.

Nhân mùa tựu trường năm nay, thương hiệu thời trang Thái Tuấn đã cho ra mắt Bộ sưu tập áo dài trắng Lencii 2020 đa dạng hoa văn và chất liệu để các nữ sinh dễ dàng lựa chọn theo sở thích, từ màu trắng tinh đến trắng sữa, vải áo dài trơn, vải hoa văn nổi bật, vải hoa văn ẩn độc đáo.

Đặc biệt, thấu hiểu tâm lý của các nữ sinh khi e ngại chiếc áo dài bí bách có thể là môi trường sinh sôi vi khuẩn, gây ra mùi cơ thể, Thái Tuấn đã tiên phong đưa tính năng kháng khuẩn vào chất liệu vải áo dài với nhiều ưu thế vượt trội, giúp hạn chế 99,98% vi khuẩn và bảo vệ cơ thể. Hoạt chất kháng khuẩn được đưa vào vải nhằm mục đích ức chế vi khuẩn, nấm mốc phát triển trên quần áo dù bạn có tiếp xúc với môi trường bên ngoài đầy bụi bẩn. Ngoài ra với chất liệu co giãn, thoáng mát và làm chậm quá trình hình thành mùi, việc diện trang phục 8 tiếng mỗi ngày trong thời tiết nóng bức sẽ không còn là vấn đề cản trở sự tự tin của "phe tóc dài" nữa. Các bạn nữ sinh cứ vô tư, tự tin chơi đùa cùng bạn bè, tham gia các hoạt động, phong trào ở trường đầy nhiệt huyết và tích cực.

Hy vọng những kinh nghiệm may áo dài trong bài viết này có thể giúp các phụ huynh và nữ sinh may được một chiếc áo dài ưng ý nhất để chào đón năm học mới. Với đa dạng mẫu mã và chất liệu cùng tính năng kháng khuẩn, vải áo dài trắng Lencii đến từ Thái Tuấn tôn lên nét duyên và vẻ đẹp mềm mại của người con gái xuân thì, xứng đáng là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của phái đẹp.

Vải áo dài nữ sinh Lencii được bán tại hệ thống đại lý, kênh phân phối vải và hệ thống cửa hàng Thái Tuấn trên toàn quốc. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại website và Fanpage.