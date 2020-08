5 kem dưỡng hi-end đáng tiền, ai muốn “hack” da mịn mượt, ngậm nước tức thì nên thử

Belif The True Cream Aqua Bomb (giá gốc: 880.000 VNĐ/50ml)

Nếu đang sở hữu làn da dầu, da khô thì kem dưỡng đình đám của belif chắc chắn là món skincare bạn nên thử một lần trong đời. Bởi em nó có khả năng cấp nước lên đến 70%, giúp da giữ được độ ẩm cần thiết nhờ thành phần ceramide và glycerin. Ngoài ra, The True Cream Aqua Bom còn nổi bật với chất gel nhẹ mát, thấm nhanh, tạo nên lớp màng ẩm nhẹ tênh khiến da được dưỡng ẩm sâu nhưng không bí bách.

Origins Ginzing Energy Boosting Gel Moisturizer (giá gốc: 700.000 VNĐ/50ml)

Sành skincare và xem kem dưỡng là bước khoá ẩm quan trọng cuối cùng thì bạn rất nên đầu tư vào lọ kem dưỡng xịn sò đến từ Origins. Lý do là bởi Ginzing Energy Boosting Gel Moisturizer mang đến công thức dưỡng ẩm không dầu, duy trì độ ẩm lên đến 72 giờ và cho làn da rạng rỡ, mướt mát. Thành phần của em ấy cũng ghi điểm với hội làm đẹp nhờ chứa cà phê, nhân sâm, hỗn hợp tinh dầu bưởi, chanh và bạc hà giúp phục hồi, làm sáng da "ổn áp".

Fresh Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream (giá gốc: 980.000 VNĐ/50ml)

Chính vì là sản phẩm "best seller" của fresh, nên bạn sẽ không phải nghi ngờ gì về hiệu quả dưỡng da "đỉnh" của Vitamin Nectar Moisture Glow Face Cream. Những điểm nổi trội của kem dưỡng dồi dào vitamin C, E và B5 này có thể kể đến như giúp da mọng mướt, glowy chỉ sau một đêm, công thức thấm nhanh không gây nhờn rít. Hiển nhiên, em ấy cũng mang đến khả năng cấp ẩm tài tình, một khi đã dùng rồi thì bạn dễ là sẽ mê vì cứ mỗi sáng thức dậy lại thấy da thăng hạng vài nấc.

Kiehl’s Ultra Facial Cream (giá bán: 880.000 VNĐ/50ml)

Nhắc đến kem dưỡng cấp ẩm hi-end thì không thể ngó lơ Kiehl’s Ultra Facial Cream. Sản phẩm sở hữu nhiều điểm cộng như kết cấu mỏng nhẹ, thành phần lành tính, không sinh mụn hay khiến da bóng nhờn. Chất kem có màu trắng đục nhưng lên da sẽ nhanh chóng "tan" đều, cho hiệu quả dưỡng ẩm lâu dài, làm dịu da tốt nhờ sự kết hợp của các chiết xuất như Antarcticine, chiết xuất cây cỏ tranh sa mạc và dầu squalance.

Youth To The People Superfood Air-Whip Moisture Cream (giá gốc: 1,1 triệu đồng/59ml)

Đắt nhất trong số các món kem dưỡng hi-end có trong danh sách này chính là Superfood Air-Whip Moisture Cream. Sản phẩm của Youth To The People chiết xuất từ 100% thành phần thuần chay với trà xanh, cải xoăn và rau bina giàu vitamin và chất chống oxy hoá, tạo nên công thức dưỡng ẩm chuẩn chỉnh, phục hồi da gần như ngay lập tức và giúp da ẩm mượt hơn. Nhờ thành phần tự nhiên an toàn nên em nó thân thiện với mọi loại da, và đặc biệt tốt cho những ai có làn da dầu, da hỗn hợp.

