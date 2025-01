Tết đến xuân về là lúc các chị em phụ nữ luôn muốn sở hữu một làn da trông thật tươi tắn và rạng rỡ. Vì thời gian cũng chỉ còn 1 tháng nữa nên ngay lúc này, các tín đồ làm đẹp đã bắt đầu tất bật với việc skincare chỉn chu để tự tin đón Tết. Do đó, các sản phẩm có công dụng nhanh chóng luôn được chị em ưu tiên nhất lúc này. Mới đây, một đoạn video gây sốt MXH bởi công dụng thần kỳ của em serum đến từ xứ sở kim chi chỉ sau 8 ngày sử dụng.

Dòng serum với khả năng làm trắng cấp tốc chỉ sau 8 ngày sử dụng hút 10 triệu lượt xem. (Nguồn: Tiktok @itsedonna)



Sản phẩm đó chính là 8 Days Pure Vitamin C Ampoule Plus đến từ nhà Vari:Hope đình đám. Lọ serum nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng bởi sự khác biệt hoàn toàn so với các loại tinh chất vitamin C thông dụng trên thị trường. Em này không chỉ hô biến làn da trở nên trắng sáng mà còn có thời hạn sử dụng lên đến 2 năm mà không bị oxy hoá khiến chị em mê mẩn không rời.

Công dụng cấp tốc thần kỳ của em serum này chỉ sau 8 ngày sử dụng khiến các tín đồ làm đẹp mê tít.

Thành phần chính của 8 Days Pure Vitamin C Plus là tinh chất Vitamin C nguyên chất được chiết xuất từ mận Kakadu với nồng độ lên đến 13,5%, mang đến khả năng dưỡng trắng hoàn hảo cũng như tạo hàng rào bảo vệ giúp chống lại toàn bộ các tác nhân gây hại cho làn da mỗi ngày. Bên cạnh đó, việc kết hợp Vitamin C với Glutathione cũng kích thích sự sản sinh collagen giúp triệt tiêu các vết thâm nám, tàn nhang trên khắp bề mặt biểu bì và chống oxy hóa diện rộng, ngăn ngừa tình trạng lão hoá.

Sản phẩm sở hữu thành phần nguyên chất đạt đến độ tinh khiết gần như tuyệt đối mang lại công dụng tối ưu cho làn luôn khỏe mạnh, tươi tắn.

Em serum này còn sở hữu thêm tinh dầu hạt cà rốt mang đến công dụng dưỡng trắng, làm đều màu da hiệu quả. Ngoài ra, thành phần Panthenol lành tính cũng tạo hàng rào bảo vệ mạnh mẽ, làm giảm khả năng kích ứng và phục hồi các thương tổn đã và đang xuất hiện trên làn da. Sự phối hợp tài tình giữa các tinh chất đặc biệt khiến em serum này dễ dàng khoá ẩm, đem lại làn da mịn màng, căng bóng không tì vết.

Em serum này có khả năng cấp ẩm cao nhờ các tinh chất chủ yếu đến từ thiên nhiên dễ dàng hạ gục hàng triệu trái tim của chị em phụ nữ.

Serum có kết cấu dạng lỏng, mỏng nhẹ và mang đến mùi hương khoan khoái, dễ chịu. Khi apply lên da mặt sẽ tạo cảm giác man mát, không gây bết dính và thẩm thấu nhanh. Em này cũng hạ gục các chị em với khả năng “cân đẹp” mọi loại da cùng thiết kế màu vàng tươi vô cùng bắt mắt.

8 Days Pure Vitamin C Ampoule Plus serum có giá khoảng 650K, được giới điệu mộ cưng hết nấc nhờ công dụng cấp tốc thần kỳ.