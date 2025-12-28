Bảo Anh mới thẩm mỹ?

Thời gian dường như ưu ái Bảo Anh khi nữ ca sĩ ngày càng khiến công chúng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung và vóc dáng ngày một gợi cảm. Mới đây, loạt khoảnh khắc cam thường ghi lại hình ảnh mỹ nhân sinh năm 1992 xuất hiện tại fanmeeting của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem. Chỉ 1 khoảnh khắc thoáng qua, người đẹp vẫn nổi bật với thân hình nuột nà, đường cong rõ nét và thần thái rạng rỡ. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sắc vóc ngày càng thăng hạng, cộng đồng mạng cũng tinh ý đặt ra nghi vấn xoay quanh việc Bảo Anh mới can thiệp thẩm mỹ vòng 1, giúp vóc dáng của cô trông đầy đặn và quyến rũ hơn trước.

17 giây khoe trọn vóc dáng vạn người mê của mẹ 1 con. (Nguồn: meowentertainmentvn)

Bảo Anh gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn. Nữ ca sĩ lựa chọn outfit mang tinh thần sexy pha chút hường phấn, năng động với bodysuit ôm sát tông tím pastel – hồng nude, khéo léo tôn trọn đường cong cơ thể. Thiết kế corset với phần cúp ngực gọn gàng giúp vòng một của Bảo Anh làm nổi bật vòng 1 đầy đặn, quyến rũ, kết hợp cùng phần eo thon và hông nở tạo nên tổng thể cân đối. Bảo Anh lựa chọn 1 đôi boots lông gam hồng ton sur ton để hoàn thiện outfit, vừa cá tính vừa điệu đà và giúp outfit thêm phần nổi bật.

Ngoài ra, Bảo Anh còn ghi điểm với visual trẻ trung hơn hẳn tuổi thật, gương mặt rạng rỡ cùng làn da mịn màng, tươi tắn dưới ống kính cam thường. Mái tóc đen dài uốn sóng nhẹ, thả tự nhiên bồng bềnh giúp tổng thể thêm phần mềm mại, nữ tính nhưng vẫn giữ được nét hiện đại. Kiểu makeup ngọt ngào, tập trung vào làn da căng bóng và đôi môi hồng hào càng khiến nữ ca sĩ thêm phần tươi tắn, tràn đầy sức sống.

Bảo Anh thu hút mọi ánh nhìn với sắc vóc 10 điểm, cùng vòng 1 quyến rũ, gợi cảm trong thiết kế ôm sát.

Bên cạnh những lời khen cho nhan sắc ngày càng bùng nổ, nhiều người cũng đồng tình cho rằng Bảo Anh mới nâng ngực để vóc dáng gợi cảm hơn.