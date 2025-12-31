Bảng màu tô vẽ thời trang suốt 2025: Thế giới năm nay chuộng “bình yên”

Sau 12 tháng chứng kiến sự lên ngôi rồi thoái trào của nhiều trào lưu, bảng màu thời trang 2025 đã lộ diện với những sắc thái vừa dễ mặc, mang tinh thần tươi mới, lạc quan hơn hẳn những năm trước.

Nếu như trước đây, đen, nâu hay xanh navy gần như thống lĩnh tủ đồ nhờ tính an toàn, thì suốt năm 2025, giới mộ điệu đã chủ động "mở lòng" hơn với màu sắc. Những gam pastel dịu nhẹ, tông sáng vừa phải hay ánh kim tinh tế xuất hiện dày đặc từ sàn diễn cho đến phong cách street style đời thường. Chỉ cần một thay đổi nhỏ về màu sắc, tổng thể trang phục đã ngay lập tức mang diện mạo mới: hiện đại, trẻ trung và mang dấu ấn cá nhân rõ rệt hơn.

Dưới đây là 6 xu hướng màu sắc đã và đang định hình phong cách năm 2025:

Barely Butter – Vàng bơ nhạt

Mở đầu nhẹ nhàng là sắc vàng bơ rất nhạt, nhạt đến mức đôi khi trông gần giống màu kem dưới ánh sáng mạnh. Trên sàn diễn, gam màu này xuất hiện dày đặc và nhanh chóng được xem như một tone màu trung tính mới. So với beige hay nâu truyền thống, vàng bơ mang đến cảm giác tươi sáng, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, dễ ứng dụng cho cả trang phục thường ngày lẫn công sở.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Candy Pink – Hồng phấn ngọt ngào

Dù các gam đỏ trầm như burgundy vẫn có chỗ đứng riêng, hồng phấn lại là màu sắc chiếm sóng mạnh mẽ trong năm 2025. Tông hồng nhẹ, mịn như phấn này từng phủ kín các bộ sưu tập đầu năm và đến nay vẫn chưa hề hạ nhiệt. Candy pink mang đến cảm giác nữ tính, trẻ trung và đặc biệt dễ phối cùng các gam trung tính như xám, trắng hay nâu nhạt.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Sky Blue – Xanh da trời

Tươi mát và dễ chịu, xanh da trời được ví như liều vitamin cho tủ đồ 2025. Đây là gam màu tạo sự đối lập rõ rệt với những tông trầm vốn quen thuộc, mang đến cảm giác nhẹ nhõm, tích cực. Sự xuất hiện dày đặc của sky blue trên sàn diễn cho thấy các nhà mốt đang khuyến khích tinh thần lạc quan và niềm vui trong thời trang.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Silver Spectrum – Bạc ánh kim

Bạc là một trong những gam màu có màn trở lại ấn tượng nhất vài năm trở lại đây. Từ chỗ chỉ xuất hiện dè dặt trong trang sức, sắc bạc đã bùng nổ mạnh mẽ trong năm 2025, phủ sóng từ quần, áo khoác cho đến váy vóc và giày dép. So với vàng hay rose gold, bạc mang lại cảm giác hiện đại, lạnh và thời thượng hơn, rất hợp với tinh thần đương đại.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Warm Tan – Nâu ánh cam

Nâu tiếp tục là gam màu trụ cột của thời trang 2025, nhưng thay vì chocolate brown quen thuộc, các tông tan ấm pha ánh cam đang được ưu ái hơn. Sắc màu này vẫn giữ được vẻ sang trọng, "đắt giá" nhưng tạo cảm giác nhẹ nhàng và mới mẻ hơn, dễ dàng xuất hiện trong các bộ sưu tập ngay từ đầu năm.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

Seafoam Green – Xanh bọt biển

Khép lại là seafoam green, gam xanh nhạt pha chút xám, dịu mắt nhưng không hề nhạt nhòa. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích bảng màu trầm ổn nhưng vẫn muốn đổi gió. Seafoam green phù hợp với nhiều kiểu trang phục, từ váy bay bổng đến cardigan thoải mái, và đặc biệt đẹp khi phối cùng các gam màu đậm như burgundy hoặc nâu sẫm.

Ảnh: Launchmetrics Spotlight

