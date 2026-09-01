Bạn thân của Hailey Bieber, cô dâu đẹp nhất làng F1: Style cổ điển, nhan sắc không góc chết

Không chỉ gây chú ý với chuyện tình cùng nam thần đường đua F1 Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux còn khiến dân tình mê mẩn bởi vẻ đẹp yêu kiều và gu thời trang rất riêng. Sở hữu hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, vô nàng 25 tuổi không chạy theo những xu hướng quá ồn ào. Thay vào đó, cô xây dựng hình ảnh nữ tính, cổ điển nhưng vẫn có những cú twist hiện đại, khiến mỗi lần xuất hiện đều mang đậm dấu ấn cá nhân. Đặc biệt, Alexandra còn có mối quan hệ thân thiết với Hailey Bieber. Tuy nhiên, nếu bà xã Justin Bieber nổi tiếng với phong cách tối giản, hiện đại và có phần sexy, Alexandra lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Gu thời trang của cô giống như sự giao thoa giữa những thước phim điện ảnh kinh điển và tinh thần thời trang đương đại.

Alexandra từng theo học ngành Lịch sử Nghệ thuật tại Paris. Có lẽ chính nền tảng này đã góp phần hình thành nên gu thẩm mỹ đặc biệt của cô. Thay vì chỉ mặc đẹp theo xu hướng, Alexandra thường lựa chọn trang phục dựa trên cảm hứng về màu sắc, phom dáng và tinh thần của từng thời kỳ. Nhìn vào tủ đồ của cô, dễ nhận thấy những thiết kế mang hơi hướng retro xuất hiện khá thường xuyên. Đó có thể là một chiếc váy ôm mang đường nét cổ điển, áo blouse mềm mại, chân váy nữ tính hay những bộ trang phục có màu sắc gợi nhớ đến thời trang của các minh tinh thế kỷ trước. Nhưng Alexandra không biến mình thành một "bản sao" của những biểu tượng thời trang trong quá khứ. Cô thường thêm vào trang phục những đường cắt hiện đại, cách phối phụ kiện mới mẻ hoặc lựa chọn những thiết kế có khoảng hở vừa phải để tạo sự cân bằng.

Một trong những điểm đặc trưng trong phong cách của Alexandra là cách cô khai thác vẻ đẹp hình thể mà không cần đến những thiết kế quá táo bạo. Các mẫu váy thường được cắt xẻ khá tiết chế, vừa đủ để tôn lên đường cong mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Những đường ôm mềm mại, phần eo được nhấn nhẹ hay phần lưng được xử lý tinh tế giúp vóc dáng của cô trông như một tác phẩm điêu khắc. Bên cạnh những bộ trang phục trơn màu, Alexandra cũng rất yêu thích họa tiết. Chấm bi, gingham, hoa lá mềm mại hay những mảng màu loang đều có thể xuất hiện trong tủ đồ của cô. Điểm thú vị là dù sử dụng họa tiết, tổng thể vẫn không bị rối mắt. Alexandra thường tiết chế phụ kiện và để trang phục trở thành tâm điểm. Chính cách phối này tạo ra cảm giác rất "Pháp": tự nhiên, nữ tính nhưng không có vẻ cố gắng để trở nên thời thượng.

Phong cách của Alexandra nhiều lần khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh những minh tinh Hollywood nổi tiếng trong thế kỷ trước. Đó là vẻ đẹp có phần lãng mạn, sang trọng nhưng không quá xa cách. Cô đặc biệt phù hợp với những thiết kế mang tinh thần của thập niên 1950 và 1960. Váy lụa mềm mại, đường eo rõ nét, màu sắc thanh nhã hay những họa tiết cổ điển đều giúp cô tạo nên hình ảnh giống như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.

Một trong những ví dụ đáng nhớ nhất là vào năm 2025, Alexandra từng đặt may riêng một bộ đầm lụa chiffon màu xanh dương, lấy cảm hứng từ thiết kế huyền thoại mà Công nương Grace Kelly từng mặc trong bộ phim To Catch a Thief năm 1955. Lựa chọn này cho thấy Alexandra không đơn thuần tìm kiếm một chiếc váy đẹp. Cô còn quan tâm đến câu chuyện và giá trị thẩm mỹ phía sau thiết kế. Việc tái hiện tinh thần của một bộ trang phục kinh điển nhưng đặt nó vào bối cảnh hiện đại giúp hình ảnh của cô càng có chiều sâu.

Điều khiến phong cách Alexandra được yêu thích còn nằm ở sự tiết chế. Cô không cần phủ kín cơ thể bằng logo hay lựa chọn những món đồ quá phô trương để chứng minh mình đang mặc thời trang cao cấp. Thay vào đó, vẻ sang trọng đến từ chất liệu, phom dáng và cách cô xuất hiện trong trang phục. Một chiếc váy đơn sắc, một đôi giày thanh mảnh hay chiếc túi nhỏ cũng đủ hoàn thiện diện mạo nếu được lựa chọn đúng. Đây cũng là lý do Alexandra dễ tạo cảm giác gần gũi dù thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh đắt giá. Phong cách của cô có tính ứng dụng và hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những cô nàng yêu vẻ đẹp cổ điển.

Từ một cô gái có niềm đam mê nghệ thuật đến người vợ nổi tiếng bên cạnh Charles Leclerc, Alexandra Saint Mleux đang dần xây dựng cho mình một hình ảnh thời trang rất riêng. Không chạy theo xu hướng một cách mù quáng, cô lựa chọn những gì phù hợp với vẻ đẹp và cá tính của bản thân: một chút retro, một chút Parisian chic, thêm nét quyến rũ hiện đại và rất nhiều cảm hứng điện ảnh. Có lẽ chính sự nhất quán ấy khiến Alexandra trở nên cuốn hút. Giữa một thế giới thời trang liên tục thay đổi, cô lại chọn cách quay về với vẻ đẹp kinh điển - nữ tính, thanh lịch và vượt thời gian, đúng chất một nàng thơ bước ra từ màn ảnh.