Bản sao của Thư Kỳ vướng drama khát khao center nhưng vẫn khiến dân tình nể một điều

Là gương mặt quen thuộc của làng phim Hoa ngữ, Chung Sở Hy (sinh năm 1993) tạo dấu ấn mạnh mẽ nhờ vai diễn trong Phương Hoa - bộ phim giúp cô một bước tiến vào hàng ngũ những sao trẻ tiềm năng. Không chỉ được nhớ đến với diễn xuất tự nhiên, người đẹp còn ghi điểm bởi nhan sắc hiện đại, thần thái "điện ảnh" và phong cách thời trang cuốn hút khó ai bì kịp .

Nữ diễn viên Chung Sở Hy.

Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành vũ đạo, Chung Sở Hy đã theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Nền tảng múa nhiều năm giúp cô sở hữu vóc dáng mảnh mai, tỉ lệ cơ thể cân đối và phong thái thanh thoát , luôn toát lên khí chất sang trọng rất riêng.

Cô thường được ví như "móc áo di động" bởi khả năng chinh phục đa dạng phong cách, từ sang chảnh, cổ điển đến cá tính, hiện đại. Nét đẹp phóng khoáng, mang chút tinh thần phương Tây cũng giúp Chung Sở Hy nổi bật giữa dàn sao cùng thế hệ, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu xa xỉ săn đón.

Với vóc dáng cân đối và vẻ ngoài đầy cuốn hút, Chung Sở Hy được ví như “móc áo di động” nhờ khả năng chinh phục mọi kiểu trang phục.

Dù vậy, bên cạnh ngoại hình hoàn hảo và kỹ năng diễn xuất được đánh giá ổn định, sự nghiệp của Chung Sở Hy không ít lần bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm , khiến công chúng quên mất cô từng là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ.

Gần đây, cái tên Chung Sở Hy lại một lần nữa "phủ sóng" mạng xã hội sau sự kiện kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue Trung Quốc . Trong bức ảnh chụp tập thể quy tụ dàn sao đình đám như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Châu Đông Vũ, Ma Tư Thuần, Trương Tiểu Phỉ, Cổ Lực Na Trát…, netizen nhanh chóng nhận ra sự sắp xếp vị trí khá nhạy cảm: nhiều ảnh hậu, diễn viên gạo cội bị xếp đứng ở rìa khung hình, trong khi một số gương mặt trẻ trong đó có Chung Sở Hy lại chễm chệ đứng vị trí center .

Chính chi tiết này đã làm dấy lên tranh cãi dữ dội, khi không ít ý kiến cho rằng Chung Sở Hy quá "khát khao vị trí trung tâm", quên mất địa vị thật của bản thân.

Tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vouge, người đẹp này diện thiết kế Nina Ricci thuộc BST Couture Xuân Hè 1987.

Dù vậy ngay dưới loạt bài đăng về drama tranh center này, nhiều người vẫn cho biết họ không thể phủ nhận gu thời trang của Chung Sở Hy luôn ở đẳng cấp riêng. Nữ diễn viên gần như chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng mỗi lần xuất hiện. Cô theo đuổi phong cách phóng khoáng, hiện đại, đôi khi táo bạo nhưng vẫn giữ được nét tinh tế.



Tham dự bất cứ sự kiện nào, Chung Sở Hy cũng dễ dàng chiếm spotlight vì quá đẹp.

Thậm chí cả phong cách đời thường của người đẹp này cũng xứng đáng 10 điểm.

Không ai có thể chê được phong cách và thần thái của Chương Sở Hy.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Chung Sở Hy còn là một "beauty guru" thực thụ ngoài đời. Cô sở hữu kỹ năng makeup cực tốt và còn có thể tự trang điểm cho các sự kiện lớn thay vì nhờ đến chuyên gia - điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng đủ tự tin thực hiện. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên cũng chia sẻ nhiều video hướng dẫn makeup với phong cách đa dạng, từ layout nhẹ nhàng trong suốt đến tone sắc sảo, cá tính. Thậm chí, trong hậu trường, mỹ nhân sinh năm 1993 cũng từng giúp đỡ các đồng nghiệp nữ chỉnh sửa lớp trang điểm.

Chung Sở Hy từng lên nhiều video tự makeup cho bản thân.

Không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng cân đối và thần thái high fashion, Chung Sở Hy còn thường được khán giả ví như "bản sao thế hệ mới" của Thư Kỳ. Cả hai đều sở hữu vẻ đẹp gợi cảm nhưng tinh tế, gương mặt có đường nét sắc sảo, ánh mắt sâu và bờ môi cong quyến rũ. Ở Chung Sở Hy, người ta dễ bắt gặp thần thái tự tin, phong cách phóng khoáng pha chút kiêu kỳ, gợi nhớ đến hình ảnh Thư Kỳ - biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Hoa ngữ những năm 2000.