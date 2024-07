Bạn gái tin đồn Win Metawin: Nữ chính phim "bách hợp" có body căng đét dù style khá nhẹ nhàng

Ngày 3/7, cộng đồng mạng Việt Nam lẫn quốc tế được một phen bất ngờ bởi tin đồn hẹn hò của nam thần xứ chùa vàng Win Metawin được nổ ra. Trong những hình ảnh được chia sẻ, cặp đôi được bắt gặp đang cùng nhau mua sắm và dạo phố tại Hàn Quốc. Sẽ không có gì đặc biệt nếu Win Metawin không được biết đến là "cây hút fan” hàng đầu của dòng phim Boy love hiện nay. Do đó, danh tính cô gái đi bên cạnh anh càng được dân tình gắt gao tìm hiểu, không ai xa lạ đó chính là Lingling Kwong - bạn diễn từng là nữ chính của Win trong MV Too Late vừa được anh chàng ra mắt 7 tháng trước.

Cặp đôi ăn mặc giản dị, đi riêng bên nhau làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Hiện cả hai nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận hay bác bỏ thông tin này.

Trong MV Too Late, Lingling Kwong và Win Metawin đã từng vào vai một đôi tình nhân trong câu chuyện tình nhiều tiếc nuối.

Lingling Kwong sinh năm 1995, nữ diễn viên lớn hơn bạn trai tin đồn 4 tuổi. Cô là con lai trong giá đình có cha là người Hồng Kông (Trung Quốc) và mẹ người Thái Lan. Nữ diễn viên sinh ra và lớn lên tại quê cha trước khi chuyển về Thái Lan phát triển sự nghiệp tại đây từ năm 17 tuổi với vốn tiếng Thái khi ấy chỉ bằng 0.

Nhan sắc nổi bật của bạn gái tin đồn Win Metawin. Năm 2018 ở năm 3 đại học, Lingling từng đoạt vương miện tại cuộc thi Miss Khao Suan Kwang tỉnh Khon Kaen.

Debut từ năm 2020, Lingling đã có cho mình nhiều vai diễn ấn tượng. Thế nhưng năm 2024 mới chính là bước đột phá của sao nữ đang lên này với vai chính bộ phim bách hợp đang làm mưa làm gió: The Secret Of Us.

Lingling Kwong và bạn diễn Orm Kornnaphat trong bộ Girl love đang rất được chú ý vì nội dung lôi cuốn và nhan sắc vạn người mê của bộ đôi nữ chính.

Không chỉ sở hữu gương mặt sáng với đôi mắt long lanh, Lingling Kwong còn sở hữu body cực phẩm. Trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cô nàng có chiều cao 1m68 từng có dự định trở thành tiếp viên hàng không. Trên trang cá nhân, nữ chính của Win Metawin thường chia sẻ nhiều hình ảnh với visual tràn màn hình, từ vóc dáng đến thời trang của cô đều vô cùng thu hút.



Người đẹp 29 tuổi thuộc tuýp người nghiện gym, nhờ đó cô luôn duy trì được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Streetstyle của Lingling cũng khá đa dạng và thú vị, nữ diễn viên yêu thích những tông màu trung tính đặc biệt là xanh navy và trắng. Khi lên đồ cùng những outfit dạo phố, người đẹp trông trẻ trung hơn tuổi rất nhiều.

Đôi lúc Lingling cũng lại rất chững chạc trong những trang phục mang phong cách thanh lịch.