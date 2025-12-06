Bạn gái tin đồn của Jungkook được so ngang với Kim Ji Won

Tin đồn hẹn hò giữa Jungkook và Winter đang khiến cả cộng đồng fan Kpop dậy sóng khi các “thám tử mạng” liên tục soi ra nhiều hint trùng hợp đáng ngờ. Trước khi lùm xùm tình ái bùng nổ, nữ thần nhà SM cùng từng viral cõi mạng với màn xuất hiện tại sự kiện của thương hiệu Chaumet. Vẻ ngoài sang chảnh cùng khí chất nhẹ nhàng nhưng cuốn hút giúp mỹ nhân sinh năm 2001 nhanh chóng chiếm spotlight. Trong set đồ trắng thanh lịch, cô được ví như tiểu thư tài phiệt bước ra từ phim truyền hình, vừa tinh tế vừa thanh lịch. Nhiều khán giả còn đặt Winter lên bàn cân so sánh với Kim Ji Won nhờ đường nét thanh thoát, thần thái nhẹ nhàng nhưng hút mắt.

Jungkook và Winter đang là cặp đôi hot nhất MXH lúc này với nghi vấn hẹn hò. Hiện tại, công ty của cặp đôi HYPE và SM Entertaiment đều đã lên tiếng nhưng không rõ ràng vào trọng tâm khiến dân tình càng bán tín bán nghi.

Winter thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại sự kiện của Chaumet gần đây. (Nguồn: Marie Claire)

Bạn gái tin đồn Jungkook thu hút mọi ống kính ngay từ khi xuất hiện với visual mang đậm chất tiểu thư tài phiệt. Bộ outfit trắng tinh khôi của thương hiệu AVOUAVOU gồm áo gile dáng ôm kết hợp cùng quần ống suông tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa đắt giá. Gam màu trắng tưởng chừng đơn giản nhưng khi Winter mặc lại càng tôn trọn làn da sáng mịn cùng vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại. Phần cắt may tinh tế giúp cô khoe vòng eo thon và đôi chân dài, tạo cảm giác sang trọng nhưng không hề phô trương.

Lựa chọn trang phục với gam màu trắng nhã nhặn, Winter được ví như tiểu thư tài phiệt nhờ nhan sắc ngọt ngào và nhẹ nhàng.

Tóc ép thẳng suôn mượt ôm sát gương mặt giúp tôn lên cấu trúc đường nét hài hòa của nữ thần nhà SM, mang đến vẻ đẹp hiện đại nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào đặc trưng. Layout makeup trong trẻo, tập trung vào làn da mịn cùng đôi mắt nhẹ nhàng càng khiến khí chất của cô thêm phần thanh thuần, kiêu kỳ. Kết hợp với trang sức tinh xảo của Chaumet, Winter thực sự toát ra thần thái của một chaebol chính hiệu. Đó cũng chính là lý do nữ idol được so sánh với Kim Ji Won khi cùng mang vibe sang chảnh, nhẹ nhàng và cuốn hút.

Từ lối makeup, tóc tai đến tạo hình của Winter đều khiến netizen liên tưởng đến nhân vật Hong Hae In trong bộ phim Queen Of Tears do Kim JI Won đảm nhận.

Nhiều netizen gọi tên Kim Ji Won cũng như nhân vật Hong Hae In dưới video của Winter.

Winter luôn khiến công chúng “lụi tim” mỗi lần xuất hiện nhờ visual xinh đẹp và ngọt ngào. Làn da trắng mịn, đôi mắt to trong veo cùng những đường nét hài hòa tạo nên vẻ đẹp vừa tinh khôi vừa cuốn hút. Không chỉ sở hữu gương mặt nổi bật, thành viên aespa còn nhiều lần gây bão mạng xã hội với vóc dáng chuẩn idol. Tỉ lệ cơ thể cân đối, khung xương mảnh và đặc biệt là vòng eo siêu nhỏ giúp cô luôn tỏa sáng trong mọi concept, từ ngọt ngào đến quyến rũ. Chính sự kết hợp giữa nhan sắc trong trẻo và dáng vóc hoàn hảo đã giúp cô trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất Kpop hiện nay.

Gương mặt xinh như búp bê giúp bạn gái tin đồn Jungkook "cân đẹp" nhiều tạo hình.

Vòng eo siêu nhỏ của đại sứ Ralph Lauren nổi tiếng trong dàn mỹ nhân thế hệ mới Kpop.