Bạn gái tin đồn của Jungkook cười bất thường trong clip zoom cận

Những khoảnh khắc cam thường của các idol từ lâu đã luôn là đề tài thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng, bởi đây được xem là “thước đo” chân thực nhất cho nhan sắc thật ngoài đời. Mới đây, một đoạn video ghi lại hình ảnh Winter (aespa) tại sự kiện của Kilian Paris bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán. Không phải vì trang phục hay thần thái cuốn hút thường thấy, mà chính là gương mặt đơ cứng khác lạ của nữ idol. Sự thay đổi này nhanh chóng làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặc biệt khi Winter vốn được xem là một trong những nữ thần thế hệ mới của Kpop. Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng đặt nghi vấn bạn gái tin đồn Jungkook mới “trùng tu” nhan sắc, gương mặt chưa có đủ thời gian để trở về trạng thái tự nhiên.

Winter xuất hiện tại event của Kilian Paris mới đây. (Nguồn: harpersbazaarkorea)

Trong khung hình cận mặt tại sự kiện, Winter xuất hiện với visual gọn gàng và chỉn chu: mái tóc bob ngắn ôm mặt, phần mái thưa tạo cảm giác trẻ trung; làn da được xử lý nền căng bóng, bắt sáng tốt, highlight tập trung ở sống mũi và gò má. Tuy nhiên, gương mặt của nữ idol lại khiến nhiều người chú ý bởi biểu cảm gượng gạo và thiếu tự nhiên. Nụ cười như “đóng khung”, vùng má và khóe miệng ít chuyển động, gương mặt sưng nhẹ kém hài hòa. Bên cạnh đó, lối makeup tông nude - lens xám xanh vô tình khiến diện mạo Winter trở nên kém tươi tắn, đơ cứng. Chính sự khác biệt này làm visual của nữ thần nhà SM trở nên lạ lẫm, từ đó dấy lên nhiều bàn luận trái chiều.

Biểu cảm đơ cứng, thiếu tự nhiên của Winter trở thành tâm điểm bàn tán. (Nguồn: harpersbazaarkorea)

Nhiều netizen cho rằng Winter mới tiêm filter, gương mặt chưa trở về trạng thái tốt nhất.

Khi chụp ảnh để mặt lạnh hoặc chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, Winter vẫn ghi điểm với diện mạo cuốn hút, sang chảnh. Gương mặt thanh tú, đường nét nhỏ gọn, làn da trắng cùng ánh mắt sắc vẫn giúp nữ thần nhà SM tỏa sáng trước ống kính. Mỹ nhân sinh năm 2001 khoe tọn vóc dáng thon gọn cùng bở vai mảnh mai trong set váy cúp ngực trắng, phối cùng trang sức tinh tế, tối giản.