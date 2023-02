Bạn gái tiểu thư 2k1 của Đoàn Văn Hậu chia sẻ loạt bảo bối "ruột" giúp nàng xinh đẹp mọi lúc

Là một trong những nàng WAGS đình đám, Doãn Hải My chẳng ngần ngại chia sẻ hay trả lời các câu hỏi của người hâm mộ về thói quen và sở thích của bản thân. Mới đây, trên Instagram cá nhân, người đẹp sinh năm 2001 này đã tiết lộ các sản phẩm làm đẹp đang sử dụng để chị em dễ dàng tìm kiếm và tham khảo. Nào là nước hoa, son môi, gel dưỡng tóc đến máy tạo kiểu tóc,... món nào cũng cực kỳ chất lượng và đáng sắm. Chị em nên tham khảo nhanh biết đâu lại tìm được ''chân ái'' cho bản thân.

Các câu hỏi về son môi của Doãn Hải My là chủ đề nhận được đông đảo sự quan tâm của hội chị em. Để đôi môi thêm căng mọng và mềm mại, cô bạn lựa chọn thỏi son Dior Addict Lip Glow đình đám với thiết kế vỏ ngoài siêu cấp dễ thương. Cô bạn còn chia sẻ đây là thỏi son mà cô nàng cực ưng ý, khuyên các nàng có đôi môi khô nên dùng thường xuyên.

Doãn Hải My cũng tiết lộ 5 thỏi son mà bản thân sử dụng gần đây. Hầu hết các thỏi son mà cô bạn sử dụng đều có tông màu hồng hoặc đỏ cực kỳ trendy, bao gồm: MAC Tropic Tonic 628 màu hồng cam, Gucci 208 They Met in Argentina màu cam đất, Dior Addict Lip Tattoo 451 tông san hô, Bobbi Brown Bare Cherry màu đỏ hồng, Bobbi Brown Freestyle tông hồng san hô nhẹ nhàng. Các sản phẩm mà Doãn Hải My lựa chọn đều là các dòng son đình đám đến từ loạt thương hiệu lớn với mức giá dao động từ 500k - 1 triệu đồng.

Sở hữu mái tóc dài bồng bềnh, Doãn Hải My cực kỳ đầu tư vào các sản phẩm chăm sóc tóc. Cô nàng sử dụng 4 loại dưỡng chuyên biệt để chăm sóc tóc và da đầu một cách kỹ lưỡng nhất. Theo đó, trước khi sấy khô tóc và tạo kiểu, người đẹp sinh năm 2001 sẽ sử dụng sản phẩm xịt Reuzel Spray Grooming Tonic để bảo vệ tóc trước nhiệt độ cũng như tạo độ bồng bềnh. Giá bán của em này rơi vào khoảng 230k.

Để giảm rụng cũng như kích thích mọc tóc, Doãn Hải My sẽ ''apply'' chai xịt Cica Peptide Anti Hair Loss Derma Scalp Tonic của thương hiệu Some By Mi. Tiếp đó là 2 sản phẩm dầu dưỡng khá nổi tiếng là Moroccanoil và Kérastate để mái tóc luôn chắc khoẻ và mềm mượt. Giá bản của các sản phẩm này chỉ từ 175k nên ai ai cũng có thể sắm được.

Nếu bạn đang cần tìm cho mình một hương nước hoa ngọt ngào để sử dụng hàng ngày thì 4 gợi ý đến từ Doãn Hải My sẽ giúp bạn dễ dàng lựa chọn hơn đó. Đầu tiên là chai nước hoa Gucci Bloom với bao bì hồng phấn cực xinh. Em này sở hữu hương thơm ngọt nhẹ cực kỳ thanh lịch và quyến rũ chuẩn Ý, chị em có thể sử dụng hàng ngày hoặc cho những dịp quan trọng.

Tiếp đến là Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum với thiết kế tinh giản và siêu cấp sang trọng. Libre sở hữu hương hoa Phương Đông, hoa lavender, hoa cam tươi mát mộc mạc và đầy tươi mát. Ngoài ra còn có hương vani giúp chị em trở nên ngọt ngào và kiêu sa hơn.

Hai chai nước hoa của Le Labo mà Doãn Hải My cũng dùng chính là Santal 33 và Jasmin 17. Trong khi Santal 33 mang đến mùi hương ấm áp, tươi mới của gỗ đàn hương thơm, thì Jasmin 17 lại thơm mùi hoa cỏ, nhẹ nhàng và vô cùng hấp dẫn. Tuy có phần trái ngược, nhưng cả 2 hương nước hoa này đều phù hợp để chị em sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Thường xuyên phải thay đổi kiểu tóc để chụp hình nên Doãn Hải My chọn mua mẫu máy uốn tóc Vivid&Vouge đình đám được nhiều chị em ưa chuộng. Người đẹp dùng 2 trục uốn 25mm và 32mm để có thể tạo nhiều kiểu xoăn và sóng khác nhau. Doãn Hải My cũng không quên dành lời khen có cánh cho sự nhanh gọn, tiện lợi của em máy này.

Tham khảo nơi mua: Lazada - 539k



Ảnh: Instagram @_doanhaimy