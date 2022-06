5 kiểu quần dài thanh lịch được phụ nữ Pháp ưa chuộng, diện nhiều hơn cả chân váy

Mùa hè thì không chỉ có quần short độc chiếm tủ đồ của chị em, quần dài cũng đóng một vai trò chủ chốt. Những chiếc quần dài sẽ hoàn thiện trang phục sành điệu từ công sở ra phố, đồng thời có tác dụng che nắng, giúp chị em không bị "cháy da" trong mùa hè nóng nực. Tại các shop thời trang, chị em sẽ bắt gặp rất nhiều kiểu quần dài, nên khó tránh khỏi bối rối khi lựa chọn. Vậy thì hãy để các quý cô người Pháp gợi ý cho chị em những mẫu quần thanh lịch, đáng bổ sung nhất vào tủ đồ mùa hè nhé! Đảm bảo cả 5 mẫu quần dài sau đây sẽ giúp nâng tầm phong cách hiệu nghiệm.

Quần âu

Độ thanh lịch của quần âu là không thể bàn cãi. Đây là một mảnh ghép hoàn hảo của những set trang phục công sở. Dẫu vậy, phụ nữ Pháp không chỉ diện item này đi làm mà còn tạo nên các outfit để dạo phố. Các quý cô người Pháp sẽ ưu ái quần âu ống suông. Mẫu quần này có sự thoải mái, phóng khoáng nên vẫn rất hoàn hảo để diện đi chơi. Chưa kể, độ rộng rãi của quần âu ống suông còn giúp giải nhiệt mùa hè. Phụ nữ Pháp thường mix quần ống suông với áo sơ mi hoặc áo thun, đơn giản vậy là trông sành điệu chẳng cần cố. Muốn trông thật nổi bật, các mẫu sơ mi họa tiết hoặc sơ mi màu nổi là lựa chọn tuyệt vời.

Quần jeans

Quần jeans là món thời trang chị em có thể mặc quanh năm suốt tháng, kể cả mùa hè. Miễn là chị em chọn một chiếc quần jeans phiên bản thoải mái, outfit sẽ không gây nóng nực, khó chịu. "Chân ái" của phụ nữ Pháp trong mùa hè là quần jeans ống đứng hoặc quần jeans ống suông, ống loe. Các mẫu quần jeans này đều không bó sát, diện lên vẫn dễ chịu. Quần jeans là món thời trang dễ mặc dễ đẹp nhất, cách mix vô cùng phong phú. Quần jeans khi kết hợp với áo thun sẽ tạo nên outfit trẻ trung, năng động. Trong trường hợp mix cùng áo blouse, chị em sẽ hoàn thiện được vẻ ngoài nữ tính, nhưng không kém phần bụi bặm.

Quần kẻ

Để style thêm phần nổi bật, chứ không bị đơn điệu quá, chị em rất nên bổ sung cho tủ đồ một chiếc quần họa tiết.

Kiểu quần họa tiết được phụ nữ Pháp ưa chuộng là quần kẻ. Item này không quá cầu kỳ, nhưng vẫn đủ độ nổi bật. Quần kẻ giúp set trang phục của chị em trông phong cách hơn, nhưng không hề mất đi vẻ thanh lịch, trang nhã. Với quần kẻ, phụ nữ Pháp cũng tối giản hóa việc mix đồ. Họ thường chỉ kết hợp cùng một chiếc áo trơn màu để đảm bảo vẻ hài hòa.

Quần trắng

Quần trắng là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho mùa hè, vì sự mát mẻ, dễ chịu về cả cảm giác lẫn phần nhìn. Quần trắng được coi là chìa khóa để ghi điểm tinh tế và thanh lịch, chị em nên có ít nhất một chiếc trong tủ đồ. Phụ nữ Pháp có bí kíp riêng giúp chinh phục xuất sắc quần trắng. Họ sẽ kết hợp với áo màu trung tính hoặc áo màu pastel, tạo nên tổng thể trang phục nhẹ nhàng, tinh tế. Diện quần trắng, vẻ ngoài của chị em còn được hack vài ba tuổi, toát lên nét tươi trẻ, rạng rỡ mà cũng chẳng kém phần thanh lịch.

Quần màu be

Quần màu be được phụ nữ Pháp rất ưa chuộng. Kiểu quần này trang nhã, nhưng cũng đầy phong cách. Quần màu be còn dễ mặc, và tạo cảm giác thoải mái khi diện vào mùa hè. Không khó để mặc đẹp quần màu be. Item này gần như có thể kết hợp được với mọi kiểu áo. Dẫu vậy, phụ nữ Pháp vẫn có một công thức "ruột" khi diện quần màu be, đó là kết hợp với áo trắng. Công thức này chuẩn thanh lịch, nhẹ nhàng và tinh tế, chị em áp dụng đi làm hay đi chơi đều ổn.

