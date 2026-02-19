Bạn còn 3 ngày để ngủ 8 tiếng vẫn giảm 8kg như Lưu Diệc Phi

Khi "thần tiên tỷ tỷ" trở lại đỉnh cao

Gần đây, mạng xã hội châu Á liên tục lan truyền hình ảnh mới của Lưu Diệc Phi, chỉ vài khoảnh khắc hậu trường chưa chỉnh sửa cũng đủ khiến dân tình bất ngờ, bởi nữ diễn viên 38 tuổi trông gọn gàng và thanh thoát hơn hẳn. Từ khóa "Lưu Diệc Phi gầy rồi" nhanh chóng leo top tìm kiếm, kéo theo hàng loạt tranh luận về bí quyết giúp cô lấy lại vóc dáng đỉnh cao.

Trước đó, trong giai đoạn quảng bá bộ phim Đi đến nơi có gió, nữ diễn viên từng bị nhận xét là xuống phong độ, thậm chí có người cho rằng vóc dáng khiến cô "lép vế" so với nhan sắc. Nhưng chỉ sau một thời gian, cô xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn rõ rệt, được khen "đẹp lên một tầm cao mới". Điều khiến nhiều người tò mò là phương pháp của Lưu Diệc Phi không quá cực đoan, mà thiên về điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc và ăn uống theo giai đoạn.

Ảnh Weibo

Ngủ đủ và chạy bộ: nền tảng giúp tăng trao đổi chất

Trong các cuộc phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng cô không theo đuổi việc quản lý cân nặng một cách khắc nghiệt. Thay vào đó, cô ưu tiên cảm giác thoải mái và cân bằng. Một trong những thói quen quan trọng nhất là chạy bộ. Nữ diễn viên thường chạy từ 1 đến 2 tiếng mỗi buổi, vừa để giữ sức bền, vừa giúp loại bỏ mỡ thừa. Việc duy trì thói quen vận động đều đặn giúp cơ thể săn chắc, đặc biệt là vùng eo và chân, đồng thời cải thiện tuần hoàn để làn da trông tươi tắn hơn.

Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, giấc ngủ được cô xem là "vũ khí bí mật". Không ít người nổi tiếng phải ngủ ít vì lịch trình dày đặc, nhưng Lưu Diệc Phi luôn cố gắng ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Theo cô, thiếu ngủ khiến hormone căng thẳng tăng cao, dẫn đến tích nước, chậm trao đổi chất và dễ tích mỡ. Việc ngủ sâu và đủ giúp cơ thể phục hồi, đốt năng lượng hiệu quả hơn và giảm cảm giác thèm ăn.

Phương pháp nhẹ nhàng nhưng gây sốt: nhịn ăn gián đoạn kết hợp phục hồi

Cộng đồng mạng gần đây truyền tai nhau một thực đơn được cho là giúp nữ diễn viên giảm tới 8kg trong khoảng nửa tháng. Phương pháp này kết hợp nhịn ăn gián đoạn theo từng giai đoạn cùng chế độ phục hồi sau đó. Tuy nhiên, chính chủ cũng từng nhấn mạnh rằng đây không phải phương pháp phù hợp với tất cả mọi người.

Ở giai đoạn đầu, chế độ ăn được chia thành từng ngày với nhóm thực phẩm cụ thể nhằm kích thích trao đổi chất và kiểm soát lượng calo. Những ngày đầu tập trung vào trứng, sau đó chuyển sang uống các loại chất lỏng như sữa, sữa đậu nành hoặc súp rau. Tiếp theo là ngày ăn protein để bảo vệ cơ bắp, rồi đến trái cây ít đường nhằm hỗ trợ tiêu hóa. Giai đoạn cuối của chu trình này ưu tiên rau xanh giàu chất xơ, giúp cơ thể thanh lọc và giảm tích nước.

Ảnh: Instagram

Sau khi hoàn thành chu kỳ này, việc phục hồi ăn uống được thực hiện theo từng bước để tránh gây sốc cho dạ dày. Bắt đầu bằng các món lỏng như cháo loãng, sau đó chuyển sang bán lỏng như súp hoặc trứng hấp. Khi cơ thể thích nghi, thực đơn mới dần trở lại bình thường với các món nhẹ, ít dầu mỡ và ít muối. Quy trình này giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, đồng thời duy trì hiệu quả giảm cân lâu dài.

Không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này

Dù được nhiều người thử theo, các chuyên gia cảnh báo rằng những chế độ giảm cân nhanh luôn cần cân nhắc kỹ. Phụ nữ mang thai, người mắc tiểu đường hoặc có vấn đề tiêu hóa không nên áp dụng. Thay vào đó, nếu muốn giảm cân an toàn, việc tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là điều cần thiết.

Câu chuyện của Lưu Diệc Phi cũng cho thấy một góc nhìn khác về việc giữ dáng. Không chỉ nằm ở thực đơn hay phương pháp, mà còn là sự kiên trì với lối sống lành mạnh. Ngủ đủ, vận động đều đặn và ăn uống có kiểm soát vẫn là nền tảng bền vững nhất. Có lẽ vì vậy mà dù trải qua nhiều năm hoạt động, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài thanh thoát, đúng với danh xưng "thần tiên tỷ tỷ" mà khán giả ưu ái dành cho cô.

Nguồn TVBS