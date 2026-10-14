Bạn có biết: Chất lượng bã nhờn cũng ảnh hưởng đến tình trạng mụn trên da?

Nhiều người nghĩ rằng bã nhờn hay dầu thừa là nguyên nhân chính gây nên tình trạng mụn trên da. Nhưng trên thực tế, bản thân dầu hay bã nhờn không phải là "kẻ thù" của làn da. Và tình trạng mụn không đơn thuần là câu chuyện của lượng dầu trên bề mặt da, mà còn là kết quả của nhiều vấn đề như tình trạng bít tắc nang lông, hệ vi sinh vật, phản ứng viêm…

Chính vì vậy, chỉ đơn thuần loại bỏ bã nhờn trên da không thể giải quyết tình triệt để trạng mụn, thậm chí còn có thể khiến da dễ tổn thương hơn. Lúc này, chúng ta cần cải thiện chất lượng bã nhờn để ngăn ngừa mụn từ gốc, mà vẫn đảm bảo dịu nhẹ cho làn da mụn nhạy cảm.

Bioderma Sébium Sensitive – Giải pháp chuẩn chuyên gia dành cho da mụn nhạy cảm

Không loại bỏ hoàn toàn bã nhờn trên da, kem dưỡng Bioderma Sébium Sensitive được tích hợp công nghệ SeboRestore™ hỗ trợ tinh chỉnh chất lượng bã nhờn. Công nghệ SeboRestore™ là một sự kết hợp giữa công nghệ Fluidactiv™ (giúp cải thiện chất lượng bã nhờn, ngăn bã nhờn đặc quánh, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông) và hoạt chất Bakuchiol (giúp chống lão hóa, kháng viêm, giảm mụn), mang đến khả năng kháng khuẩn.

Kem dưỡng hoàn toàn phù hợp với làn da mụn nhạy cảm nhờ chứa phức hợp sinh học INFLASTOP™, giúp làm dịu da, giảm tình trạng sưng đỏ do mụn và giảm tình trạng viêm nhiễm do mụn gây ra. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có glycerin giúp cấp ẩm và dưỡng ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Kem dưỡng Bioderma Sébium Sensitive mang đến một giải pháp dịu nhẹ nhưng hiệu quả cho làn da dầu mụn – vốn nhạy cảm, dễ tổn thương và dễ để lại thâm, sẹo nếu không được được chăm sóc đúng cách. Sau bước làm sạch và cân bằng da, một lớp kem dưỡng Bioderma Sébium Sensitive sẽ giúp bạn tinh chỉnh chất lượng bã nhờn.

Bioderma là thương hiệu chăm sóc da từ Pháp, được xây dựng dựa trên triết lý sinh học hệ da "Ecobiology" - Sinh thái học làn da. Đây là phương pháp tiếp cận cốt lõi của NAOS nhằm bảo vệ hệ sinh thái của da và duy trì sức khỏe hệ da lâu dài.

Mua sản phẩm Bioderma chính hãng có tem của Công ty phân phối độc quyền hợp pháp MINTHACARE. Mua trên Shopee mall, Lazada mall, Tiktok Shop và Tiki của Bioderma Việt Nam hoặc tại các điểm bán lẻ uy tín như Hasaki, Guardian, etc.

Công ty TNHH MINTHACARE là đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Địa chỉ: Lầu 1, B11, Số 79/4 Đường Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam