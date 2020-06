Bạn chẳng sợ lão hóa tìm đến khi đã có "tấm khiên" mạnh mẽ nhờ Vitamin C

Vitamin C có công dụng giúp da trắng sáng và cải thiện làn da lão hóa. Dưới dạng Vitamin C nguyên chất Ascorbic Acid, hoạt động như một chất chống oxy, ngăn chặn tác động của gốc tự do, hạn chế tối đa quá trình lão hóa sớm. Cùng với Vitamin E, Glutathione, Niacinamide, Vitamin C đảm nhiệm chức năng chống đỡ và giảm tổn thương cho da bị gây ra bởi gốc tự do.

Vitamin C, tấm khiên chống đỡ khi lão hóa "ập" đến!

Gốc tự do là nguyên nhân của mọi vấn đề dẫn đến lão hóa. Khi lão hóa xuất hiện, các dấu hiệu cũng hình thành trên da bạn. Cụ thể, nếp nhăn, đường gấp, chảy xệ, nám sạm, da đàn hồi kém và thiếu sức sống. Trong một số báo cáo cũng đề cập đến, sự thiếu hụt Vitamin C cũng là một phần làm cho làn da bị lão hóa nhanh hơn.

Chúng ta ai cũng biết rằng Collagen là nguồn sống của làn da. Sự liên kết giữa Collagen và Elastin sẽ cấu tạo thành bộ khung vững chắc, nâng đỡ bề mặt da, giúp da căng mịn và săn chắc. Tuy nhiên, theo thời gian Collagen mất đi và không có khả năng tự tổng hợp, các cơ quan - tế bào hoạt động bên trong da cần nguồn năng lượng có thể kích thích quá trình sản sinh Collagen. Và Vitamin C đóng vai trò như một booster, kích thích quá trình tổng hợp Collagen.

Bên cạnh đó, Vitamin C còn được chứng minh có khả năng kích thích tổng hợp Elastin trong nguyên bào sợi. Kết hợp cùng Collagen, Elastin sẽ nâng đỡ da, phục hồi độ đàn hồi và giữ cho da bền vững. Qua đó, các dấu hiệu của lão hóa cũng dần biến mất và mờ đi một cách trông thấy.

Không mạnh mẽ thể hiện ở bên ngoài, nhưng Vitamin C thực sự là tấm khiên chống đỡ làn da khi lão hóa "ập" đến! Thế nên, để duy trì độ trẻ trung của làn da thì bạn cần bổ sung Vitamin C trong quy trình chăm da hiện tại của mình.

8 Days Pure Vitamin C Ampoule Plus, tinh chất dưỡng trắng và giúp làm mờ các vết thâm nám được yêu thích nhất hiện nay

8 Days Pure Vitamin C Ampoule là tinh chất dưỡng trắng và làm mờ vết thâm nổi bật nhất của thương hiệu Vari:Hope tại Hàn Quốc. Đây cũng là sản phẩm được yêu thích và nhận được nhiều phản hồi tích cực hiện nay. Với thiết kế nhỏ gọn, sở hữu gam màu vàng tươi nhẹ nhàng, sản phẩm đang nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng. Bên cạnh khả năng dưỡng trắng và giúp làm mờ thâm, một trong những tác dụng bị bỏ qua của tinh chất này chính là khả năng giúp làn da mịn màng hơn.

Theo Khánh vân chia sẻ, bảng thành phần ưu việt của sản phẩm bao gồm 13.5% nồng độ Pure Vitamin C nguyên chất và được chiết xuất từ mận Kakadu , đây là loại quả được mệnh danh là nữ hoàng của Vitamin C, chứa hàm lượng vitamin C cao hơn khoảng 100 lần so với cam. tinh chất có khả năng kích thích collagen, giúp bề mặt da săn chắc và giải quyết các vấn đề về sắc tố của da. Sau một thời gian sử dụng Vân cảm thấy da mình được cấp ẩm hơn, mịn màng và săn chắc hơn.

Đồng thời, tinh chất còn chứa các thành phần nổi bật như Niacinamide, Glutathione, Panthenol, Sodium Hyaluronate có khả năng dưỡng ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng sức đề kháng, giúp da luôn khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

Ngoài ra, VARI:HOPE 8 Days Pure Vitamin C Ampoule còn được lòng người yêu sản phẩm nhờ khả năng thẩm thấu nhanh và không gây bết dính.

Với hàm lượng vitamin C nguyên chất (Pure Vitamin C) 13.5%, tinh chất có khả năng kích thích collagen, giúp bề mặt da săn chắc và giải quyết các vấn đề về sắc tố của da.

Hiện tại Vari:Hope đã chính thức có mặt tại Việt Nam, sản phẩm có giá là 600,000đ và đang được nhiều ưu đãi hiện nay. Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm thông qua kênh official hoặc tại Watsons nhé!