Balenciaga Le Cagole: Phủ sóng diện rộng khắp Âu lẫn Á, xứng đáng vào nhóm IT Bag 2022

Xuyên suốt những năm qua, IT Girl và IT Bag là 2 khái niệm luôn song hành cùng nhau. Nếu như IT Girl là từ dùng để chỉ những cô gái dẫn đầu và tạo nên trào lưu thời trang, là hình mẫu mặc đẹp mà giới trẻ noi theo thì IT Bag chính là từ ngữ mô tả chiếc túi được săn lùng nhiều nhất, ai cũng muốn sở hữu nó và IT Bag phải đến từ thương hiệu thời trang quốc tế.



Công nương Diana và chiếc túi Lady Dior đã trở thành biểu tượng trong làng mốt

Nhắc đến IT Bag 2022, ngoài Chanel 22, hẳn nhiều người còn bật ngay lên 1 cái tên khác: Balenciaga Le Cagole. Đây là mẫu túi xuất hiện với tần suất nhiều vô kể trên đường phố phương Tây, đồng hành cùng những IT girl hàng đầu như Kendall Jenner, Bella Hadid, Dua Lipa, Julia Fox... xuống phố. Suốt từ cuối năm 2021 đến giờ, chỉ vỏn vẹn chưa đến 10 tháng nhưng Balenciaga Le Cagole đã cho thấy sức công phá mạnh mẽ, chiếm trọn sự yêu thích từ dân tình.



Dua Lipa là 1 trong những người có công lăng xê Balenciaga Le Cagole

Bella Hadid diện áo cúp ngực nóng bỏng, vai đeo Balenciaga Le Cagole

Julia Fox đeo Balenciaga Le Cagole xuất hiện tại Tuần lễ thời trang nam mùa Thu/Đông ở Paris

Kendall Jenner xuống phố với Balenciaga Le Cagole

Cơn sốt Balenciaga Le Cagole từ châu Âu giờ đã lan sang tới tận châu Á, nhận được sự quan tâm đông đảo từ những người yêu thời trang. Không dừng lại trên tay những nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, Balenciaga Le Cagole những ngày vừa qua còn được các ngôi sao châu Á lẫn các bạn trẻ thế hệ Gen Z hết mực ưu ái cho lên sóng khắp các diễn đàn mạng. Và khi, đại sứ Balenciaga Han So Hee diện mẫu túi này vi vu bên trời Tây, khiến nó một lần nữa được bàn tán. Chỉ cần gõ cụm từ #BalenciagaLeCagole trên thanh tìm kiếm của Instagram sẽ cho ra hàng nghìn bức ảnh giới trẻ lên đồ khoe phong cách với item này.

Những cái tên có sức ảnh hưởng về mặt thời trang tới giới trẻ như: Chi Pu, Khánh Linh, Tú Hảo, An Phương... đồng loạt lăng xê mẫu túi hot hit này

Giới trẻ sành điệu ở Hàn hiện đang rất mê đắm mẫu túi này. Gây sốt tại châu Âu từ năm ngoái nhưng đến tận bây giờ, Balenciaga Le Cagole vẫn giữ được độ hot, một lần nữa phủ sóng diện rộng lan sang tới châu Á

Balenciaga Le Cagole được thiết kế dựa trên cảm hứng từ trào lưu Y2K, trong đó bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Balenciaga City Bag ra mắt năm 2000. Trong khi The City Bag mang phong cách mạnh mẽ hơn, được lăng xê bởi Kate Moss và cặp song sinh Olsen thì Le Cagole ra đời sau này, đã được thay đổi để trở nên tinh tế và dễ ứng dụng hơn.

Balenciaga Le Cagole có một số đặc điểm nổi bật mang tính biểu tượng của các sản phẩm nhà Balenciaga như đinh tán kim loại, bề mặt được nạm với khóa và tua rua, da sần... tuy nhiên nó lại có hình dạng mới lạ và mang chất liệu bóng bẩy hơn. Không giống như The City Bag có kích thước rộng rãi, Balenciaga Le Cagole được thiết kế tựa như chiếc bánh sừng bò, mang kích thước nhỏ và bề mặt nhẵn nhụi hơn.

Khác với những mẫu túi Y2K hầm hố to bản, Balenciaga Le Cagole là mẫu túi được dùng để đeo vai cho cảm giác sang chảnh và chất chơi. Nếu như theo đuổi phong cách cá tính, Balenciaga Le Cagole sẽ càng tăng thêm nét chiến chọi và phóng khoáng cho người diện. Còn khi mặc những bộ váy sặc sỡ, độ gai góc của Balenciaga Le Cagole sẽ đem đến nét độc đáo, cool ngầu cho set đồ. Hợp với nhiều đối tượng, ăn rơ với đa dạng các phong cách khác nhau, Balenciaga Le Cagole bởi vậy mới được các quý cô săn lùng tìm kiếm, ai cũng mong muốn sở hữu 1 chiếc túi hot hit nhất thời gian qua để tô điểm phong cách cá nhân.

Balenciaga Le Cagole hiện đang được bán với giá dao động trong khoảng từ 40 - 54 triệu đồng với size XS - S. Túi cũng khá nhiều bản phối màu: đen, trắng, xanh neon, xanh da trời, hồng, tím, vàng...

Ảnh: Vogue, Pinterest, Comtrend