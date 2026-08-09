Bad girl show hẹn hò hot điên đảo: Mặt như búp bê, lưng xăm kín không một lần ủ tê

Giữa làn sóng show hẹn hò châu Á ngày càng cạnh tranh, Badly in Love Season 2 của Nhật Bản đang trở thành cái tên được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội nhờ mô típ độc lạ và dàn khách mời mang màu sắc cá tính, "chất chơi" hiếm thấy. Chương trình không đi theo kiểu lãng mạn ngọt ngào quen thuộc mà tập trung khai thác những tương tác táo bạo, thẳng thắn giữa các người chơi "bất hảo".

Trong số các nhân vật nữ, Assun hiện là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất từ khán giả. Cô nàng sở hữu nhan sắc nổi bật với đường nét sắc sảo, thần thái tự tin và phong cách thời trang cá tính, đúng chất bad girl. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1996 còn khiến dân tình choáng ngợp với tấm lưng phủ kín hình xăm cùng chia sẻ bản thân đã thực hiện "xăm mà không cần ủ tê" khiến ai nấy đều phải thán phục.

Assun thu hút sự chú ý tại Badly in Love Season 2. (Nguồn: TikTok)

Câu nói viral của cô nàng trong chương trình.

Tấm lưng xăm kín trái ngược với vẻ đẹp ngọt ngào của Assun.

Assun gây ân tượng với người xem nhờ visual vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Cô nàng sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, sống mũi cao thanh thoát và đôi môi đầy đặn giúp tổng thể vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Điểm gây ấn tượng mạnh nhất là đôi mắt to tròn long lanh, được nhấn nhá bằng hàng mi cong dày tạo hiệu ứng búp bê rất bắt mắt. Người đẹp sinh năm 1996 thường lựa chọn layout makeup nhấn vào đôi mắt cùng bờ môi căng đầy, mang đến vibe "cool girl" vừa quyến rũ vừa hiện đại.

Vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ với đôi mắt to tròn như búp bê của gái xinh Nhật Bản.

Đối lập hoàn toàn với gương mặt baby, Assun gây ấn tượng mạnh với body nóng bỏng và tỷ lệ cơ thể cực kỳ nổi bật. Vòng eo nhỏ, phần hông cân đối cùng đôi chân dài thon gọn giúp cô trông cuốn hút trong từng góc chụp. Làn da sáng và những đường cong gợi cảm giúp người đẹp thêm phần hút mắt hơn mỗi khi diện trang phục cắt xẻ sexy. Sự tương phản giữa "mặt học sinh" và "body bốc lửa" đã tạo nên sức hút rất riêng giúp Assun nhận được nhiều sự chú ý giữa dàn thí sinh Badly in Love Season 2.

Body quyến rũ của hot girl show hẹn hò Nhật Bản.

Phong cách đời thường của Assun thiên hẳn về hướng sang chảnh, cá tính và đặc biệt chú trọng việc tôn dáng. Hot girl xứ Nhật dành sự ưu ái cho những thiết kế ôm sát cơ thể, có đường cắt xẻ để làm nổi bật tỷ lệ cơ thể cân đối. Bảng màu yêu thích của Assun cũng khá đặc trưng chủ yếu đền từ các gam màu trung tính, tạo cảm giác hiện đại và trẻ trung hơn. Người đẹp cũng không ngần ngại biến đổi twuf đuổi hình ảnh "bánh bèo" ngọt ngào sang vibe cool girl rõ rệt nhờ thần thái tự tin cùng biểu cảm cuốn hút.

Phong cách đời thường của Assun.

Ảnh: Facebook, Instagram.