5 hộp má hồng "made in Vietnam" lên màu tự nhiên, không cần makeup đậm vẫn giúp gương mặt rạng rỡ

Những năm gần đây, xu hướng trang điểm "no makeup makeup" ngày càng được yêu thích. Thay vì lớp nền dày hay đôi má hồng đậm như trước, nhiều cô nàng ưu tiên kiểu makeup nhẹ nhàng với làn da trong trẻo và đôi má ửng hồng tự nhiên như vừa đi dạo dưới nắng. Chính vì vậy, một hộp má hồng có màu sắc trong trẻo, dễ tán và tiệp vào da đang trở thành món đồ không thể thiếu trong túi trang điểm.

Không chỉ các thương hiệu quốc tế, nhiều nhãn hàng mỹ phẩm Việt Nam cũng đã cho ra mắt những dòng má hồng chất lượng, bảng màu đẹp, giá thành hợp lý và rất phù hợp với tông da của phụ nữ châu Á. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm giúp gương mặt tươi tắn chỉ trong vài giây, dưới đây là 5 cái tên rất đáng để trải nghiệm.

1. Kem má hồng Hây Hây - Cỏ Mềm

Là thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt nổi tiếng với các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, Cỏ Mềm mang đến dòng kem má hồng Hây Hây với chất kem mềm mịn, dễ tán và tạo hiệu ứng như làn da ửng hồng từ bên trong. Sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ nên rất dễ thao tác bằng đầu ngón tay hoặc mút trang điểm. Chỉ cần chấm một lượng nhỏ lên gò má rồi tán đều là đã có ngay đôi má hồng tự nhiên, không bị vón hay tạo cảm giác dày phấn. Bảng màu của Hây Hây thiên tông màu tự nhiên nên phù hợp để sử dụng hằng ngày, đặc biệt với phong cách trang điểm nhẹ nhàng nơi công sở.

Nơi mua: Cỏ Mềm

2. Má hồng kem dạng lỏng GSLAY Bubble Gleam Blush Serum

Nếu yêu thích lớp má hồng căng bóng kiểu Hàn Quốc, Bubble Gleam Blush Serum của GSLAY là lựa chọn rất đáng thử. Đúng như tên gọi "Blush Serum", sản phẩm có kết cấu lỏng nhẹ như serum nên tiệp nhanh vào da, mang lại hiệu ứng căng mọng và trong trẻo. Sau khi tán đều, lớp màu hòa vào nền da thay vì nằm trên bề mặt, giúp gương mặt trông tươi tắn nhưng vẫn rất tự nhiên. Ngoài khả năng tạo màu, sản phẩm còn bổ sung các thành phần dưỡng ẩm giúp đôi má luôn mềm mịn, hạn chế tình trạng mốc nền khi sử dụng trên làn da khô.

Nơi mua: GSLAY

3. MOI Baby Cheek Hydrated Blush Ink

MOI tiếp tục ghi điểm với Baby Cheek - dòng má hồng sữa lấy cảm hứng từ xu hướng "baby blush" đang rất được yêu thích. Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn cùng chất tint sữa mỏng nhẹ, giúp màu má lên trong trẻo và bám khá tốt. Sau khi tán, lớp màu hòa quyện vào da, tạo cảm giác như làn da tự nhiên đang ửng hồng chứ không phải đang đánh má hồng. Điểm cộng của Baby Cheek là màu sắc dễ sử dụng, phù hợp với cả người mới tập trang điểm. Chỉ cần vài chấm nhỏ cũng đủ giúp gương mặt trở nên tươi tắn hơn ngay lập tức.

Nơi mua: MOI

4. Lemonade Glossy Blush Cushion

Lemonade là thương hiệu được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ những sản phẩm có thiết kế hiện đại và dễ sử dụng. Glossy Blush Cushion cũng không ngoại lệ. Thay vì dạng kem truyền thống, sản phẩm sử dụng thiết kế cushion tiện lợi, giúp việc lấy sản phẩm và dặm lên da trở nên nhanh chóng hơn. Kết cấu mỏng nhẹ tạo hiệu ứng căng bóng nhẹ nhàng, giúp đôi má trông đầy sức sống. Một ưu điểm khác là khả năng tán đều rất tốt. Dù sử dụng cọ, mút hay đầu ngón tay, sản phẩm vẫn dễ dàng hòa vào lớp nền mà không làm xê dịch kem nền phía dưới.

Nơi mua: Lemonade

5. Phấn má hồng Phấn Nụ Hoàng Cung

Nếu yêu thích phong cách trang điểm cổ điển hoặc các sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt Nam, Phấn Nụ Hoàng Cung là cái tên không còn xa lạ. Khác với các dòng má hồng dạng kem, sản phẩm có kết cấu dạng phấn mịn, cho lớp màu nhẹ nhàng và dễ kiểm soát. Chỉ cần dùng cọ lấy một lượng nhỏ rồi phủ nhẹ lên gò má là đã đủ tạo hiệu ứng hồng hào tự nhiên. Đây là lựa chọn phù hợp với những người có làn da dầu hoặc yêu thích lớp makeup lì nhẹ, bền màu trong nhiều giờ.

Nơi mua: Phấn Nụ Hoàng Cung

Nếu theo đuổi phong cách trang điểm tự nhiên, hãy chỉ lấy một lượng má hồng vừa đủ rồi tán theo nhiều lớp mỏng thay vì đánh thật đậm ngay từ đầu. Cách này giúp màu má tiệp vào da hơn và dễ điều chỉnh độ đậm nhạt. Bạn cũng nên lựa chọn màu má phù hợp với tông da. Những gam hồng đào, cam đào, hồng sữa hoặc hồng đất thường rất dễ sử dụng và phù hợp với nhiều màu da của phụ nữ Việt.Ngoài ra, đừng quên tán nhẹ phần màu còn dư lên sống mũi hoặc cằm để tổng thể gương mặt hài hòa hơn, tạo hiệu ứng "say nắng" tự nhiên đang rất được yêu thích.

Không cần đầu tư vào những sản phẩm đắt đỏ, nhiều thương hiệu mỹ phẩm Việt Nam hiện nay đã cho ra mắt những dòng má hồng chất lượng với bảng màu đẹp, chất kem mỏng nhẹ và khả năng lên màu tự nhiên. Từ Kem má hồng Hây Hây của Cỏ Mềm, GSLAY Bubble Gleam Blush Serum, MOI Baby Cheek, Lemonade Glossy Blush Cushion đến Phấn Nụ Hoàng Cung, mỗi sản phẩm đều mang đến vẻ hồng hào khỏe khoắn mà không cần trang điểm quá đậm. Chỉ cần một chút má hồng phù hợp, gương mặt sẽ trở nên rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn mỗi ngày.