Mới đây, một số khoảnh khắc hậu trường của Hướng Hàm Chi và Trần Vỹ Đình trong bộ phim Tình Yêu Từ Từ đã khiến mạng xã hội bàn tán rần rần. Xuất hiện bên Trần Vỹ Đình, nữ diễn viên sinh năm 2002 nhanh chóng hút trọn sự chú ý nhờ vóc dáng nổi bật, thần thái trưởng thành và khí chất khác hẳn hình ảnh dịu dàng quen thuộc trước đây. Cũng từ loạt ảnh này, dân tình đã phong cho Hướng Hàm Chi danh hiệu "bad girl" đẹp nhất Trung Quốc.

Hướng Hàm Chi hiện được xem là một trong những gương mặt sáng giá của lứa tiểu hoa 00. Cô gây thiện cảm nhờ nhan sắc nổi bật, visual sáng, khí chất tự nhiên và diễn xuất được đánh giá tốt so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ.

Khác với hình tượng nhân vật ngọt ngào trên màn ảnh, ngoài đời, Hướng Hàm Chi lại mang một màu sắc khác đáng kể. Nữ diễn viên được nhận xét là phóng khoáng, năng động và có phần nổi loạn nhẹ. Cô không đi theo kiểu hình tượng ngoan hiền an toàn mà nhiều sao nữ trẻ thường lựa chọn, điều này thể hiện rõ nhất ở style ăn mặc của người đẹp sinh năm 2002.

Dưới đây là một số outfit tiêu biểu của nữ diễn viên, nếu nàng yêu thích vibe quyến rũ, phóng khoáng nhưng không kém phần trẻ trung năng động này có thể tham khảo các gợi ý tương tự.

Trong bức ảnh từng viral rầm rộ thời gian trước, Hướng Hàm Chi khoe vẻ đẹp gợi cảm khi diện váy hai dây ôm dáng với đường cắt vừa phải. Sắc đen giúp tổng thể trông thanh mảnh hơn, còn phần cổ và đường xẻ nhẹ lại đủ để tạo điểm nhấn nữ tính. Đây là kiểu váy rất dễ ứng dụng cho những dịp buổi tối, vừa sang vừa tôn vóc dáng theo cách tinh tế.

Không chỉ trung thành với hình ảnh mềm mại, Hướng Hàm Chi còn gợi ý một công thức lên đồ cá tính hơn với suit đen oversized. Phom blazer rộng vai kết hợp quần suông giúp tổng thể trông hiện đại, sắc sảo và có chút lạnh lùng rất thời trang. Khi diện những set đồ kiểu này, cô đặt điểm nhấn vào phụ kiện vàng bản to làm nổi bật tinh thần cool girl thanh lịch.

Với outfit cần cảm giác nổi bật hơn, Hướng Hàm Chi chọn thiết kế họa tiết boho có chi tiết cut-out và phom ngắn để làm bật vòng eo cũng như đôi chân. Cô kết hợp thêm boots cao, giúp tổng thể tăng độ cá tính và tạo cảm giác phóng khoáng hơn hẳn. Đây là kiểu phối đồ rất hợp với những cô gái thích vẻ ngoài nổi loạn nhẹ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Với những thiết kế váy ngắn dự tiệc, Hướng Hàm Chi thường chọn phom dáng tối giản nhưng có màu sắc nổi bật để tạo ấn tượng. Chiếc váy satin xanh lá giúp cô khoe lợi thế làn da sáng và vóc dáng mảnh mai, đồng thời mang lại cảm giác sang trọng hơn nhờ chất liệu có độ bóng nhẹ. Kiểu váy này đặc biệt hợp với những ai muốn mặc nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch.

Khi mặc quần jeans, Hướng Hàm Chi ưu tiên những thiết kế ống loe ôm vừa đủ để tôn lên đường cong cơ thể và giúp đôi chân trông dài hơn. Cô kết hợp cùng cardigan cùng tông xanh, tạo nên tổng thể đồng điệu, gọn mắt nhưng vẫn rất nổi bật. Công thức mặc ton-sur-ton này giúp set đồ vừa có cảm giác trẻ trung, vừa tôn dáng hiệu quả mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Trong những set đồ đời thường, Hướng Hàm Chi cho thấy công thức đơn giản nhất đôi khi lại hiệu quả nhất: tank top ôm dáng đi cùng quần jeans ống loe cạp trễ. Cách phối này giúp phần eo trông gọn hơn, đồng thời tạo hiệu ứng kéo dài chân rất tốt. Nhờ bảng màu trung tính và phom dáng không quá cầu kỳ, outfit mang đến cảm giác thoải mái, trẻ trung nhưng vẫn rất có gu.

