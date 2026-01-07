"Bạch Tuyết sống" của Hollywood tới tuổi 36 gầy trơ xương, nếp nhăn chồng chất vì lão hóa

Lily Collins từng được xem là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc vạn người mê của Hollywood, ghi dấu ấn với vẻ đẹp kiêu sa, mong manh nhưng lộng lẫy, thường được ví như “Bạch Tuyết đời thực” mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng khí chất cổ điển giúp nữ diễn viên luôn nổi bật giữa dàn sao quốc tế. Tuy nhiên, thời gian gần đây, ngoại hình của nữ chính Emily In Paris lại trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận, đa phần là những ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự lo lắng trước vóc dáng ngày càng gầy gò quá mức, thiếu sức sống của minh tinh sinh năm 1989. Gương mặt nữ diễn viên cũng bị cho là đã xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa, không còn siêu thực như thời kỳ hoàng kim.

Nhan sắc như "Bạch Tuyết" xé truyện bước ra của Lily Collins từng khuynh đảo Hollywood. (Nguồn: Instagram)

Lily Collins sở hữu visual thanh tú và rất dễ nhận diện giữa dàn mỹ nhân Hollywood. Gương mặt nhỏ gọn với sống mũi cao, đôi lông mày rậm đặc trưng tạo nên dấu ấn riêng không lẫn vào đâu được. Đôi mắt to, sâu và ánh nhìn giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên luôn toát lên vẻ cuốn hút nhẹ nhàng, không cần quá nhiều biểu cảm. Làn da trắng mịn góp phần làm nổi bật các đường nét gương mặt, mang lại cảm giác tinh khiết và trang nhã đúng như tên gọi "Bạch Tuyết sống".

Từ trước đến nay, vóc dáng của Lily Collins vẫn gắn liền với vẻ mảnh mai, thanh thoát nhưng vẫn giữ được sự cân đối hài hòa. Thân hình gọn gàng, thon thả nhưng vẫn quyến rũ giúp cô dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau mà không tạo cảm giác quá gầy hay thiếu sức sống, được công chúng ưu ái cùng danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Đường nét gương mặt của Lily Collins khó có điểm nào để chê. (Nguồn: Instagram, Glamour)

Lily Collins được mệnh danh là một trong những "nữ hoàng thảm đỏ" của Hollywood với những bộ cánh ấn tượng, lộng lẫy. (Nguồn: Instagram, Teen Vogue, E!News)

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lily Collins lại khiến không ít người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng khi xuất hiện với vóc dáng ngày càng gầy gò quá mức, đi kèm là làn da chảy xệ, khô và thiếu độ căng khỏe. Đương nhiên, việc gầy quá mức cũng khiến phong độ nhan sắc của mỹ nhân đình đám sụt giảm.

Trong cuốn sách Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me xuất bản năm 2017, nữ diễn viên từng kể về thời gian bắt đầu kiểm soát cân nặng một cách cực đoan từ năm 16 tuổi, tập luyện quá mức và sử dụng thuốc xổ sau biến cố gia đình. Những hành vi này dần dẫn đến chứng biếng ăn, để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cô. Trải nghiệm cá nhân này cũng từng được ngôi sao Hollywood phản ánh qua vai diễn trong bộ phim To The Bone. Dù Lily Collins nhiều lần khẳng định bản thân đã ổn định và hồi phục nhưng những hình ảnh gầy gò mới đây của cô lại khiến không ít người lo lắng.

Vóc dáng gầy quá mức, phần eo trơ xương cùng da nhăn nheo của Lily Collins từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. (Nguồn: GC Images, Instagram)

Trong Emily in Paris 5, nhan sắc của Lily Collins cũng nhiều lần trở thành chủ đề bị “mổ xẻ” trên MXH. Ở những khung hình cận, gương mặt nữ diễn viên lộ rõ các nếp nhăn, đặc biệt là vùng trán và khoảng giữa hai chân mày ở ngưỡng tuổi 36.

Tuy nhiên, với không ít khán giả, đây lại được xem là minh chứng rõ ràng cho việc Lily Collins không can thiệp các phương pháp thẩm mỹ để chống lại lão hoá. Vẻ đẹp tự nhiên, chân thực cùng khả năng diễn xuất vẫn giúp nàng Bạch Tuyết giữ được sức hút riêng trên màn ảnh. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng vóc dáng quá gầy phần nào khiến gương mặt minh tinh đình đám trở nên hốc hác. Nếu tăng cân thêm chút, có lẽ Lily Collins sẽ quay trở về thời kỳ hoàng kim nhan sắc với hình ảnh đầy đặn, quyến rũ và rạng rỡ hơn.