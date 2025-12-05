Bạch nguyệt quang đình đám ép cân, lộ chân gầy phát sợ

Việc ép cân từ lâu đã không còn xa lạ trong Cbiz, nơi các mỹ nhân luôn chạy theo tiêu chuẩn mình hạc xương mai để giữ được vẻ ngoài mong manh đúng chuẩn. Bên cạnh áp lực ngoại hình, nhiều diễn viên còn phải giảm cân gấp để phù hợp với hình tượng vai diễn, đặc biệt là các nhân vật nữ có nét đẹp thanh tú hoặc có dấu hiệu về sức khỏe. Điều này khiến việc kiểm soát cân nặng trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của giới nghệ sĩ. Mới đây, cái tên gây bàn tán nhiều nhất chính là Chương Nhược Nam khi hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện với đôi chân gầy tong teo, thiếu sức sống lan truyền trên MXH. Ngoại hình gầy gò của ngôi sao Khó Dỗ Dành khiến nhiều người lo lắng cô sẽ mất đi vẻ đẹp "bạch nguyệt quang" vốn làm nên tên tuổi.

Chương Nhược Nam để lộ đôi chân gầy gò khiến cõi mạng xôn xao. (Nguồn: Weibo)

Trong một đoạn video hậu trường ghi lại cảnh Chương Nhược Nam đang quay phim, "nữ thần thanh xuân" xuất hiện với thân hình mỏng dính, gầy gò. Đáng nói nhất là đôi chân thẳng tắp nhưng khẳng khiu, gần như không thấy chút da thịt, tạo cảm giác mong manh đến mức đáng lo. Dù đã mặc quần tất khá dày để tăng độ đầy đặn, mỹ nhân sinh năm 1996 vẫn không che được đôi chân siêu gầy.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi bàn tán về tình trạng cân nặng của Chương Nhược Nam. Đa phần, cộng đồng mạng đều bày tỏ sự lo lắng cho việc ép cân có thể sẽ khiến nữ diễn viên mất đi vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn. Trái ngược, số còn lại chia sẻ vì vai diễn mới hóa thân thành 1 bệnh nhân ung thư nên minh tinh Cbiz mới phải ép cân để trông thật gầy và thiếu sức sống.

Đôi chân gầy gò của Chương Nhược Nam khiến dân tình bàn tán sôi nổi.

Netizen không khỏi xót xa cho Chương Nhược Nam.

Trước đó, Chương Nhược Nam từng tiết lộ trên sóng livestream rằng cô đã phải giảm 5kg để đảm nhiệm vai diễn trong bộ phim Khó Dỗ Dành. Lúc đó, cân nặng của nữ diễn viên chỉ dao động ở mức 41-42kg, giúp gương mặt lên hình được thon gọn, góc cạnh hơn. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất ghi hình, Chương Nhược Nam chia sẻ đã tăng lại cân lên 47kg và cảm thấy đây là mức cân nặng phù hợp.

Chương Nhược Nam giảm hẳn 5kg để đóng Khó Dỗ Dành được đẹp hơn.