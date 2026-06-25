Giữa dàn mỹ nhân đình đám của làng giải trí Hàn Quốc, Han Hyo Joo luôn là cái tên sở hữu sức hút rất riêng. Không chỉ ghi dấu ấn bằng nhan sắc trong trẻo, nụ cười được mệnh danh là đẹp nhất xứ Kim Chi, nữ diễn viên còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vẻ trẻ trung gần như không đổi suốt nhiều năm. Ở tuổi U40, Han Hyo Joo vẫn giữ được visual rạng rỡ, tươi tắn chẳng kém thời mới vào nghề, thậm chí nhiều lần khiến người hâm mộ bất ngờ vì diện mạo trẻ trung đến khó tin.

Bên cạnh nhan sắc, phong cách thời trang của Han Hyo Joo cũng là yếu tố giúp cô luôn nổi bật giữa rừng mỹ nhân Hàn. Nữ diễn viên không theo đuổi những xu hướng quá cầu kỳ hay phô trương mà ưu tiên sự thanh lịch, tinh tế và dễ ứng dụng. Từ những bộ trang phục đời thường cho đến các lần xuất hiện tại sự kiện, Han Hyo Joo luôn biết cách tạo nên hình ảnh sang trọng, hiện đại nhưng vẫn trẻ trung. Chính sự ổn định và gu thẩm mỹ bền vững ấy đã giúp cô trở thành hình mẫu mặc đẹp được nhiều phụ nữ yêu thích, chứng minh rằng visual lẫn style của nữ diễn viên thực sự đủ sức chấp mọi thế hệ. Ngắm tủ đồ của Han Hyo Joo, chị em 30+ chắc chắn học lỏm được vô số chiêu mặc đẹp và sành điệu!

Nếu đang tìm kiếm ý tưởng diện đồ cho các buổi tiệc, tiệc cưới hay sự kiện trang trọng, chị em có thể tham khảo ngay chiếc đầm đen của Han Hyo Joo. Thiết kế dáng ôm tối giản kết hợp phần cổ đính đá tinh tế vừa giúp tôn dáng, vừa mang đến vẻ sang trọng mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ. Đây cũng là kiểu trang phục rất dễ mặc đẹp và khó lỗi mốt theo thời gian.

Ai nói U40 là không thể diện denim? Chỉ với set đồ gồm áo khoác và quần jeans đồng màu, Han Hyo Joo vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách phối trẻ trung nhưng không hề "cưa sừng làm nghé". Nữ diễn viên khéo léo tạo điểm nhấn bằng túi xách và giày màu hồng pastel, giúp tổng thể vừa năng động, vừa ngọt ngào. Đây là minh chứng cho thấy denim không hề có giới hạn tuổi tác, quan trọng là cách lựa chọn phom dáng và phối màu phù hợp.

Nếu đang tìm kiếm một công thức mặc đẹp nơi công sở vừa thanh lịch vừa trẻ trung, chị em có thể tham khảo ngay set đồ của Han Hyo Joo. Nữ diễn viên kết hợp sơ mi kẻ sọc tông xanh nhạt cùng chân váy cạp cao dáng chữ A, tạo cảm giác chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc. Thiết kế cạp cao còn giúp tôn vòng eo và kéo dài đôi chân đáng kể. Đây là kiểu outfit phù hợp với nhiều môi trường làm việc, dễ ứng dụng và gần như không bao giờ lỗi mốt.

Nếu yêu thích phong cách trẻ trung mà vẫn giữ được nét thanh lịch, chị em có thể học hỏi ngay công thức phối đồ này của Han Hyo Joo. Chiếc áo blouse trắng với chi tiết bèo nhún nữ tính kết hợp cùng chân váy ngắn màu đen tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa năng động, giúp "hack tuổi" cực hiệu quả. Đây cũng là kiểu outfit rất phù hợp cho những buổi dạo phố, hẹn hò hoặc cà phê cuối tuần.

Chiếc váy babydoll màu đen của Han Hyo Joo là minh chứng cho việc U40 vẫn có thể theo đuổi phong cách trẻ trung mà không hề gượng ép. Phom váy rộng, chi tiết bèo nhún cùng độ dài trên gối mang đến cảm giác ngọt ngào, năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Nữ diễn viên còn khéo léo kết hợp cùng tất trắng và sneaker, giúp tổng thể trông trẻ hơn vài tuổi. Đây là kiểu outfit rất đáng tham khảo cho những buổi dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc du lịch mùa hè.

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