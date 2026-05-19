Mới đây, khoảnh khắc đời thường giản dị của Bạch Lộc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, bởi hình ảnh lần này khác hẳn vẻ chỉn chu, lộng lẫy của cô tại các sự kiện. Nữ diễn viên xuất hiện trong trang phục đơn giản, gương mặt gần như để mộc. Tuy nhiên, chính sự mộc mạc này lại khiến nhiều người bất ngờ vì không nhận ra minh tinh xứ Trung đình đám. Ở nhiều góc máy, mỹ nhân sinh năm 1995 trông khá tiều tụy, thần sắc thiếu tươi tắn, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ. Trang phục rộng, phối ngẫu hứng cũng bị cho là khá luộm thuộm, không tôn được vóc dáng và trông cũng không giống 1 minh tinh.

Bạch Lộc mất điểm với diện mạo gần như không hề có sự chăm chút. Nữ diễn viên diện một chiếc áo T-shirt đen oversized của Balenciaga với chi tiết sờn rách ở nhiều vị trí, phối layer cùng long sleeve ton sur ton. Tuy đây là kiểu thiết kế mang tính thời trang đường phố đặc trưng của nhà mốt, nhưng đặt trong khoảnh khắc này cùng cách phối đồ thiếu điểm nhấn, chiếc áo lại khiến tổng thể diện mạo của Bạch Lộc trông càng thêm tơi tả, như một món đồ cũ mặc vội ra đường. Kết hợp cùng kính gọng mảnh, khẩu trang đen và túi đeo vai màu xanh nhạt, outfit của cô mang cảm giác khá ngẫu hứng, không hề có sự ăn nhập.

Vóc dáng gầy gò của Bạch Lộc cũng lộ rõ trong set đồ rộng thùng thình. Phần vai nhỏ, cánh tay mảnh khiến gần như bị chiếc áo oversized “nuốt dáng”. Đặc biệt, kiểu tóc buộc cao khá vội với vài lọn tóc rối xõa trước trán càng khiến diện mạo minh tinh đình đám trông bị thiếu chỉn chu. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chắc không ai nghĩ đây là Bạch Lộc. Nữ diễn viên trông tiều tụy, thiếu sức sống. Vóc dáng gầy gó, thiếu sức sống của nữ diễn viên. (Ảnh: Weibo) Phong cách thời trang của Bạch Lộc cũng nhiều lần trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù thường xuyên diện trang phục đến từ các nhà mốt lớn, nữ diễn viên không ít lần bị chê vì khả năng phối đồ thiếu điểm nhấn, lỗi thời. Một số outfit đời thường của cô bị nhận xét rườm rà hoặc chọn phom dáng chưa phù hợp vóc người, khiến vẻ ngoài trở nên mất điểm, không ra được khí chất minh tinh. Bạch Lộc nhiều lần mất điểm phong cách. (Ảnh: Weibo) Thời gian gần đây, Bạch Lộc đang nhận nhiều chỉ trích từ công chúng xứ tỷ dân vì chương trình Keep Running. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên có cách nói chuyện kém duyên, đôi lúc phủ nhận hoặc "dìm" ý kiến của người khác, thậm chí bị nhận xét thiếu tôn trọng các đàn anh như Sa Dật hay Lý Thần. Phản ứng gay gắt từ công chúng cộng thêm lịch trình làm việc dày đặc khiến nhiều người cho rằng đó là lý do khiến Bạch Lộc gần đây lộ diện với vẻ ngoài tiều tụy, gương mặt kém rạng rỡ hơn trước.