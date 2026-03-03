Bác sĩ vừa thông báo vợ sinh đôi 2 bé trai, ai ngờ nghe xong ông bố liền quay đầu bỏ đi!

Khi y tá thông báo với gia đình đang chờ ngoài phòng sinh rằng: “Sinh hai bé trai rồi!”, phản ứng của một ông bố trẻ họ Trương khiến mọi người bất ngờ – anh lập tức quay lưng chạy ra khỏi bệnh viện.

Nghe có vẻ khó tin, nhưng phía sau hành động ấy lại phản ánh tâm lý phức tạp của nhiều phụ huynh trẻ khi biết mình có “song thai hai bé trai”. Theo một khảo sát, trong các cặp song sinh, trường hợp hai bé trai khiến cha mẹ cảm thấy áp lực cao nhất; chỉ số lo lắng về việc nuôi dạy cao hơn 47% so với mô hình “một trai một gái”.

Áp lực kinh tế là nguyên nhân hàng đầu

Sau đó, anh Trương chia sẻ rằng trong khoảnh khắc ấy, anh lập tức nghĩ đến chuyện hai mươi năm nữa phải chuẩn bị nhà cửa cho hai con. Ở các thành phố lớn, chỉ riêng tiền đặt cọc mua nhà cho hai con trai đã là một con số không nhỏ, chưa kể chi phí học hành, cưới xin…

Những con số hiện lên trong đầu khiến anh hoảng loạn và bản năng chọn cách… tạm thời trốn tránh.

Các chuyên gia xã hội học cho rằng, “nỗi lo song thai hai con trai” thường rõ rệt hơn ở những khu vực có chi phí sinh hoạt và nhà ở cao. Nhiều gia đình ngay khi biết tin đã bắt đầu tính đến kế hoạch kép: vừa tích lũy quỹ giáo dục, vừa đầu tư tài sản dài hạn.

Thách thức trong nuôi dạy

Nghiên cứu về hành vi trẻ em cho thấy, các cặp song sinh cùng giới – đặc biệt là hai bé trai – có tần suất xung đột trong giai đoạn 3–6 tuổi cao hơn khoảng 2,3 lần so với cặp khác giới. Các bé trai có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng hành động trực tiếp, khiến việc chăm sóc vất vả hơn.

Khi đi học, sự so sánh giữa hai anh em cùng tuổi, cùng giới tính cũng dễ khiến cạnh tranh gia tăng. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn để cân bằng tâm lý và xây dựng sự tự tin riêng cho từng con.

Áp lực xã hội vô hình

Đằng sau những câu đùa như “nuôi hai con trai là gánh nặng lớn” là những kỳ vọng truyền thống đặt lên vai bé trai: phải thành đạt, phải gánh vác gia đình…

Theo một số khảo sát tâm lý, trong gia đình có hai con trai, cha mẹ có xu hướng sử dụng ngôn từ phê bình nhiều hơn so với gia đình “một trai một gái”. Áp lực kỳ vọng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự hình thành nhận thức và giá trị bản thân của trẻ.

Sự trưởng thành của người cha

Điều đáng mừng là chỉ nửa giờ sau, anh Trương đã quay lại phòng sinh. Anh thừa nhận hành động bỏ chạy chỉ là phút bốc đồng, và điều quan trọng nhất lúc này vẫn là sức khỏe của vợ.

Hành trình từ hoảng loạn đến chấp nhận ấy cũng là hình ảnh thu nhỏ của nhiều ông bố trẻ ngày nay – họ vừa phải đối diện với thực tế kinh tế, vừa học cách trưởng thành trong vai trò làm cha.

Các chuyên gia sản khoa khuyến nghị, với những trường hợp sinh đôi, sinh nhiều con hoặc kết quả sinh nở khiến gia đình bất ngờ, bệnh viện nên có tư vấn tâm lý đi kèm, giúp phụ huynh lập kế hoạch nuôi dạy khoa học thay vì để nỗi lo tài chính chi phối cảm xúc ban đầu.

Kết

Sinh con trai hay con gái, một bé hay hai bé, niềm vui lớn nhất vẫn là mẹ tròn con vuông và gia đình đủ vững vàng để đồng hành cùng các con trong hành trình dài phía trước.

Bạn nghĩ sao về áp lực nuôi dạy hai bé trai trong bối cảnh hiện nay?

Nguồn: Sohu