Bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ 3 sao nữ có nét đẹp được săn đón nhất

Hàn Quốc nổi lên như một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về phẫu thuật thẩm mỹ và các thủ thuật làm đẹp khác, với số người lựa chọn các phương pháp này tăng theo từng năm.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế (ISAPS), Hàn Quốc là quốc gia có số ca phẫu thuật thẩm mỹ bình quân đầu người cao nhất vào năm 2018, với 13,5 ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện trên 1.000 cá nhân.

Ước tính có hơn một triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện ở Hàn Quốc mỗi năm, trong đó các ca “dao kéo” phổ biến nhất là nâng mũi, tạo mắt hai mí và tạo đường nét trên khuôn mặt.

Với danh xưng “thủ đô phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới”, Hàn Quốc phát triển mạnh về du lịch y tế hoặc du lịch phẫu thuật thẩm mỹ. Năm 2019, hơn 90.000 bệnh nhân nước ngoài đã lựa chọn các dịch vụ tại thẩm mỹ viện của xứ sở kim chi. Một trong những nguyên nhân được cho là do sự nổi tiếng toàn cầu của giới giải trí và truyền thông Hàn Quốc. Đây cũng là nhận định của Eun Seokchan, phó giáo sư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul.

Theo Koreaboo , khách hàng thường mang theo ảnh của các ngôi sao, diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đến các thẩm mỹ viện để cho bác sĩ tham khảo và tư vấn. Một bác sĩ thẩm mỹ tiết lộ Top 3 người nổi tiếng sở hữu nét đẹp được săn đón nhiều nhất.

1. Oh Yeon Seo

Oh Yeon Seo là nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng, hoạt động trong ngành từ năm 2002. Cô đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như My Husband Got A Family, My Sassy Girl, Bẫy tình yêu, Hoa du ký …

Ở tuổi 35, cô sở hữu vẻ đẹp thách thức thời gian và thường được nhiều phụ nữ yêu cầu khi muốn phẫu thuật thẩm mỹ.

2. Shin Se Kyung

Một nữ diễn viên xinh đẹp khác thường là tiêu chuẩn của những khách hàng tìm đến thẩm mỹ viện là Shin Se Kyung. Xuất thân từ diễn viên nhí, dù gây nhiều tranh cãi về diễn xuất và được gắn mác “bình hoa di động”, cô luôn được giao vai chính trong các phim Gia đình là số 1 phần 2, Cô gái nhìn thấy mùi hương, Cô dâu thủy thần, Nhà Sử Học Goo Hae Ryung …

Shin Se Kyung nổi tiếng với vẻ đẹp trẻ trung, rạng ngời, cùng các đường nét hoàn hảo theo chuẩn vẻ đẹp Á Đông.

3. Winter (aespa)

Ảnh của Winter cũng thường được mang vào thẩm mỹ viện. Vẻ đẹp cá tính, hiện đại của nữ idol là điều được các cô gái khao khát nhất. Ngay từ khi ra mắt với aespa vào năm 2020, mỹ nhân sinh năm 2001 đánh cắp trái tim người hâm mộ không chỉ với giọng hát nội lực, mà còn cả ngoại hình giống búp bê, siêu thực.

