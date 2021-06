Bác sĩ Nhi chỉ ra sai lầm phổ biến mà các mẹ thường mắc phải khi cho con ăn cam hoặc uống nước cam

Có nhiều lý do để cam là loại trái cây có múi quen thuộc và được ưa chuộng nhất thế giới. Bởi ngoài những lợi ích và giá trị dinh dưỡng mà quả cam đem lại cho con người nói chung, trẻ nhỏ nói riêng thì cam còn có một ưu điểm nữa là giá thành không hề đắt và được bày bán phổ biến trên thị trường.

Cũng vì lẽ đó mà nhiều bậc phụ huynh thường xuyên cho trẻ ăn hoặc uống nước cam. Song, việc tìm hiểu kỹ để cân đối hàm lượng dưỡng chất của quả cam trong mỗi khẩu phần để không làm ảnh hưởng tới sức khỏe của bé là điều bố mẹ cần làm và phải làm.

Cho trẻ ăn cam hoặc uống nước ép cam mỗi ngày liệu có tốt hay không?

Theo tư duy thông thường, vitamin C có tác dụng lớn trong việc nâng cao hệ miễn dịch ở trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh nên nhiều bậc phụ huynh cho trẻ ăn hoặc uống nước cam thường xuyên, thậm chí là mỗi ngày và cho rằng điều đó hoàn toàn tốt cho trẻ. Tuy nhiên, suy nghĩ này liệu có đúng hay không?

Để trả lời cho vấn đề này, BS. Đào Trường Giang (BS. Nhi khoa, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) giải thích: "Dựa theo cuốn: "Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam"của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một quả cam cỡ vừa nặng khoảng 200mg chứa 80mg vitamin C. Trong khi đó, với 1 em bé, nhu cầu vitamin C hàng ngày thay đổi theo tuổi như sau:

- 0-6 tháng: 40mg



- 7-12 tháng: 50mg



- 1-3 tuổi: 15mg



- 4-8 tuổi: 25mg



- 9-13 tuổi: 45mg



- 14-18 tuổi (nam): 75mg



- 14-18 tuổi (nữ): 65mg

Như vậy dễ thấy, chỉ 1 quả cam mỗi ngày thôi đã thừa vitamin C rồi. Chưa kể, vitamin C còn có trong nhiều loại rau củ quả, đồ ăn khác như ổi, đu đủ xoài, dưa hấu... nên nếu ăn thêm các loại này sẽ càng thừa. Mà nếu thừa quá nhiều vitamin C sẽ có nguy cơ gây tiêu chảy, buồn nôn, nôn và một số tác dụng phụ khác nữa, bao gồm cả sỏi thận."

Vậy liệu rằng vitamin C có nâng cao được hệ miễn dịch hay không?

Vitamin C được coi là "dưỡng chất vàng" cho sự phát triển của trẻ nhỏ, tăng khả năng phòng bệnh, giảm nguy cơ chảy máu và có tác dụng làm lành vết thương. Song, BS. Đào Trường Giang cũng đưa ra lời khẳng định: "Xin trả lời là nếu em bé khỏe mạnh, hệ miễn dịch bình thường, không mắc bệnh tật gì thì không tăng thêm được nữa. Hệ miễn dịch được tạo thành bởi rất nhiều yếu tố cân bằng, một mình vitamin C không giúp ích được gì. Đây chính là điểm mấu chốt mà mọi người cần biết trong nỗ lực cố gắng tăng miễn dịch cho con em mình."



Có thể nói, khi nhắc đến vitamin C tự nhiên, hẳn rằng ai cũng nghĩ tới cam đầu tiên. Thế nhưng trên thực tế, đây không phải là loại quả chứa nhiều C nhất. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ:

- 100g cam chứa 53,2mg vitamin C.

- Dứa chứa 47,8mg C.

- Xoài chứa 36,4mg C.

- Đặc biệt quả cherry chứa tới 1.677,6mg C.

Ngoài ra, hoạt chất rutin trong quả acerola cherry còn giúp tăng sức bền thành mạch, ngăn chặn chảy máu cam, chảy máu chân răng, phòng ngừa xuất huyết dưới da.

Do vậy, để cung cấp đủ lượng vitamin C tự nhiên cần thiết cho trẻ, các mẹ có thể tăng cường cho con ăn rau quả hoặc bổ sung thực phẩm được chiết xuất từ các loại rau xanh, trái cây giàu vitamin C tự nhiên.