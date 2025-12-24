Bác sĩ Mập Hồng - Đại diện Việt Nam tại I-Swam 2025 báo cáo về BM&RF: "Thước đo" trong liệu trình thiết kế cá nhân hóa Tailored Treatment

Bác sĩ Hoàng Thiên Minh Trị (đầu tiên bên phải) - còn được biết đến là Bác Sĩ Mập Hồng cùng các chuyên gia Malaysia (bên trái) và chuyên gia Indonesia (Thứ 2 bên phải) tại hội nghị Thẩm mỹ I-SWAM lần thứ 16 diễn ra tại Indonesia. Ảnh: TGSĐ

Là hội nghị thẩm mỹ lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, I-SWAM 2025 có sự góp mặt của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia, diễn giả khách mời đến từ hơn 40 quốc gia. Trong đó, Bác Sĩ Mập Hồng (Hoàng Thiên Minh Trị) – Giám đốc chuyên môn của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp là đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia báo cáo với chủ đề "BM – RF: Thước đo chuẩn mực trong liệu trình cá nhân hoá Tailored Treatment ".

Bác Sĩ Mập Hồng thảo luận với các chuyên gia kinh nghiệm trong thẩm mỹ, trẻ hóa da

BM – RF: "Thước đo" trong liệu trình thiết kế cá nhân hóa Tailored treatment

Trong khuôn khổ sự kiện, Jeisys Medical Group đã cập nhật hàng loạt Công nghệ thẩm mỹ tiên tiến bao gồm: Density BM - RF, Potenza RF Microneedling, và LinearZ HiFU – Đây là các Công nghệ mang tính chất không xâm lấn, không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng, nhắm đến can thiệp nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng điều trị trẻ hóa cho từng cá nhân (Tailored Treatment). Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp được biến đến là một trong những đơn vị đi đầu tích hợp các công nghệ này trong quy trình điều trị.

Bác Sĩ Mập Hồng báo cáo nghiên cứu ứng dụng máy Density BM - RF

Theo những chia sẻ của Bác Sĩ Mập Hồng , BM - RF (BIPOLAR & MONOPOLAR RADIOFREQUENCY) được cho là bước tiến mới trong xu hướng thẩm mỹ bởi tính cá nhân hóa, khả năng ứng dụng thực tế cao. Đặc biệt, với hơn 500 ca điều trị chỉ trong 4 tháng tại Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp ứng dụng Density BM – RF để trẻ hoá và tái cấu trúc da là một con số đáng kinh ngạc, chứng minh độ hài lòng của khách hàng về sự an toàn và hiệu quả.

Bác Sĩ Mập Hồng chia sẻ về Tailored Treatment - Liệu trình cá nhân hoá của Thế Giới Sắc Đẹp

Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp – Tối ưu hóa liệu trình Tailored Treatment với bộ ba công nghệ Density - Potenza - LinearZ. Liệu trình Tailored Treatment được nhắc đến trong bài chia sẻ của Bác Sĩ Mập Hồng cũng đã và đang được các chuyên gia quốc tế vô cùng quan tâm. Liệu trình cá nhân hoá của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp xây dựng dựa trên sự kết hợp của ba công nghệ hiện đại: Density BM – RF, Potenza RF Microneedling và LinearZ . Sự tích hợp có chủ đích ba công nghệ thẩm mỹ cao này nhằm tối ưu hiệu quả, đảm bảo an toàn và mang lại kết quả điều trị ổn định cho từng khách hàng.

Việc Bác sĩ Mập Hồng của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp được mời báo cáo tại I-SWAM 2025 cho thấy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam ngày càng được cộng đồng thẩm mỹ quốc tế ghi nhận. Sự kiện này góp phần phản ánh uy tín, chất lượng chuyên môn và khả năng hội nhập của lĩnh vực thẩm mỹ Việt Nam trong bức tranh chung của y học khu vực và quốc tế.

