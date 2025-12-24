Bác sĩ Mập Hồng - Đại diện Việt Nam tại I-Swam 2025 báo cáo về BM&RF: "Thước đo" trong liệu trình thiết kế cá nhân hóa Tailored Treatment
Mới đây, ngày 7/12/2025 Hội thảo & Workshop Quốc tế về Y khoa Thẩm mỹ I-SWAM lần thứ 16 đã diễn ra tại trung tâm triển lãm ICE BSD Tangerang, Indonesia.
Là hội nghị thẩm mỹ lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, I-SWAM 2025 có sự góp mặt của hơn 200 bác sĩ, chuyên gia, diễn giả khách mời đến từ hơn 40 quốc gia. Trong đó, Bác Sĩ Mập Hồng (Hoàng Thiên Minh Trị) – Giám đốc chuyên môn của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp là đại diện duy nhất từ Việt Nam tham gia báo cáo với chủ đề "BM – RF: Thước đo chuẩn mực trong liệu trình cá nhân hoá Tailored Treatment ".
BM – RF: "Thước đo" trong liệu trình thiết kế cá nhân hóa Tailored treatment
Trong khuôn khổ sự kiện, Jeisys Medical Group đã cập nhật hàng loạt Công nghệ thẩm mỹ tiên tiến bao gồm: Density BM - RF, Potenza RF Microneedling, và LinearZ HiFU – Đây là các Công nghệ mang tính chất không xâm lấn, không cần nhiều thời gian nghỉ dưỡng, nhắm đến can thiệp nhẹ nhàng, phù hợp với xu hướng điều trị trẻ hóa cho từng cá nhân (Tailored Treatment). Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp được biến đến là một trong những đơn vị đi đầu tích hợp các công nghệ này trong quy trình điều trị.
Theo những chia sẻ của Bác Sĩ Mập Hồng , BM - RF (BIPOLAR & MONOPOLAR RADIOFREQUENCY) được cho là bước tiến mới trong xu hướng thẩm mỹ bởi tính cá nhân hóa, khả năng ứng dụng thực tế cao. Đặc biệt, với hơn 500 ca điều trị chỉ trong 4 tháng tại Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp ứng dụng Density BM – RF để trẻ hoá và tái cấu trúc da là một con số đáng kinh ngạc, chứng minh độ hài lòng của khách hàng về sự an toàn và hiệu quả.
Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp – Tối ưu hóa liệu trình Tailored Treatment với bộ ba công nghệ Density - Potenza - LinearZ. Liệu trình Tailored Treatment được nhắc đến trong bài chia sẻ của Bác Sĩ Mập Hồng cũng đã và đang được các chuyên gia quốc tế vô cùng quan tâm. Liệu trình cá nhân hoá của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp xây dựng dựa trên sự kết hợp của ba công nghệ hiện đại: Density BM – RF, Potenza RF Microneedling và LinearZ . Sự tích hợp có chủ đích ba công nghệ thẩm mỹ cao này nhằm tối ưu hiệu quả, đảm bảo an toàn và mang lại kết quả điều trị ổn định cho từng khách hàng.
Việc Bác sĩ Mập Hồng của Mỹ Viện Thế Giới Sắc Đẹp được mời báo cáo tại I-SWAM 2025 cho thấy năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ bác sĩ Việt Nam ngày càng được cộng đồng thẩm mỹ quốc tế ghi nhận. Sự kiện này góp phần phản ánh uy tín, chất lượng chuyên môn và khả năng hội nhập của lĩnh vực thẩm mỹ Việt Nam trong bức tranh chung của y học khu vực và quốc tế.
Phòng khám chuyên khoa da liễu Thế Giới Sắc Đẹp
Chi nhánh 1: 42E Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1, TP HCM
Chi nhánh 2: SH.35, lô M7, Signature Midtown, phường Tân Phú, quận 7, TP HCM. Hotline: 076 773 9735
Chi nhánh Buôn Ma Thuột: 51 Bà Triệu, phường Tự An. Hotline: 0906 739 735
Website: myvienthegioisacdep.com
Fanpage: myvienthegioisacdep.SG