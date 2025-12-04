Bác sĩ da liễu gọi tên 5 kem chống nắng tốt nhất, đáng mua nhất 2025

* Đây là bản dịch bài viết được đăng tải trên chuyên trang làm đẹp Who What Wear, có sự tham vấn của hai chuyên gia da liễu hàng đầu tại Mỹ: David Kim MD, bác sĩ da liễu được cấp chứng chỉ tại New York, đồng thời là người sáng lập Lightsaver – thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với tiêu chuẩn an toàn và tính ổn định cao. Sheila Farhang MD, bác sĩ phẫu thuật ung thư da Mohs và chuyên gia da liễu thẩm mỹ, sáng lập Avant Dermatology + Aesthetics tại Arizona và Beverly Hills, đồng thời là host chương trình Derm Approved. Các nhận xét chuyên môn của hai bác sĩ được đính kèm xuyên suốt bài để tăng độ tin cậy và giúp bạn lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp với da mình.

Nếu bạn thấy quy trình dưỡng da buổi sáng quá nhiều bước, từ serum đến kem dưỡng rồi lại phải bôi thêm một lớp kem chống nắng đặc quánh, thì tinted sunscreen (kem chống nắng có màu) chính là cứu tinh. Sản phẩm này kết hợp SPF + dưỡng ẩm + lớp nền siêu mỏng, giúp da đều màu, glowy hoặc matte tùy loại, không cần makeup mà vẫn rạng rỡ.

Theo các bác sĩ da liễu, điều quan trọng nhất ở tinted sunscreen là iron oxides - thành phần tạo màu nhẹ để chống lại ánh sáng khả kiến, đặc biệt hữu ích cho người bị nám, tàn nhang, tăng sắc tố.

Dưới đây là 5 sản phẩm tốt nhất, đáng để đầu tư nhất cho chính bác sĩ da liễu gọi tên.

1. Supergoop Glowscreen SPF 40

- Điểm mạnh: Siêu glowy, dưỡng ẩm tốt, hợp da khô lẫn da nhạy cảm

- Điểm yếu: Độ bóng cao, không hợp người thích finish lì

- Kết cấu: Lỏng nhẹ như kem dưỡng

- Độ che phủ: Mỏng nhẹ, làm đều màu nhẹ

- Thành phần chính: Hyaluronic acid, vitamin B5, sea lavender, peptides

- Loại da phù hợp: Mọi loại da, đặc biệt da khô và hỗn hợp

Supergoop Glowscreen thực sự định nghĩa lại khái niệm “glowy SPF”. Kết cấu của nó nhẹ, dễ tán, thấm nhanh vào da, để lại lớp nền mềm mại đúng như một em kem lót giúp lớp trang điểm bám tốt hơn. Nếu da bạn khô hoặc dễ xỉn màu thì Glowscreen lại càng hợp: nó mang đến độ căng, bóng khỏe tức thì, khiến da trông rạng rỡ hơn. Ngoài ra, với SPF 40 rộng phổ (UVA + UVB), sản phẩm vẫn bảo vệ bạn tốt mỗi khi đi biển hoặc hoạt động ngoài trời.

2. EltaMD UV Daily Tinted SPF 40

- Điểm mạnh: Dưỡng ẩm cực tốt, giúp da đàn hồi, đều màu

- Điểm yếu: Chỉ có 2 màu, hơi khó match tone

- Kết cấu: Gel cream thấm nhanh

- Độ che phủ: Light đến medium

- Thành phần: Hyaluronic acid, zinc oxide

- Loại da: Da khô, hỗn hợp, nhạy cảm

Một trong những dòng tinted sunscreen được các bác sĩ da liễu nhắc đến nhiều nhất là EltaMD UV Daily Tinted SPF 40. Lý do rất đơn giản: sản phẩm dễ dùng, tán nhanh và cho lớp finish tự nhiên như da thật. Khi thoa lên, chất kem mỏng nhẹ, không bết dính, không để lại vệt trắng nên hợp cả những bạn ghét cảm giác “mặt đủ lớp”. Bên cạnh đó, EltaMD UV Daily còn có hyaluronic acid giúp giữ ẩm, phục hồi hàng rào da, nhờ vậy da trông mượt hơn và ít bị khô căng trong ngày. Đây là điểm mạnh khiến sản phẩm được đánh giá cao ở nhóm da khô và da nhạy cảm.

3. CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 30

- Điểm mạnh: Giá mềm, hợp da mụn và da nhạy cảm

- Điểm yếu: Chất kem hơi dày, phải tán từ từ để đều

- Kết cấu: Kem đặc nhưng dễ tan khi xoa

- Độ che phủ: Mỏng nhẹ

- Thành phần: Niacinamide, ceramide, HA

- Loại da: Tất cả, đặc biệt da mụn hoặc da cần phục hồi

CeraVe Hydrating Mineral Sunscreen SPF 30 luôn được đánh giá cao về độ an toàn cho da nhạy cảm. Phiên bản tinted sử dụng bộ lọc vật lý giúp bảo vệ khỏi UVA/UVB mà ít gây kích ứng. Công thức chứa ceramide, niacinamide và hyaluronic acid giúp giữ ẩm, làm mềm da mà không khiến da bí hay nổi mụn. Nếu bạn tìm một kem chống nắng nhẹ dịu, dễ dùng hàng ngày, làm da đều màu tự nhiên mà giá hợp lý thì CeraVe là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. La Roche Posay Anthelios Tinted SPF 50

- Điểm mạnh: Chống nắng mạnh, không trôi, không để lại vệt

- Điểm yếu: Có thể hơi khô với da quá khô

- Kết cấu: Lỏng nhẹ

- Độ che phủ: Nhẹ, giúp làm đều màu da một cách tự nhiên

- Thành phần: Mineral UV filters

- Loại da: Tất cả, đặc biệt da dầu, da hỗn hợp

La Roche Posay Anthelios Tinted SPF 50 được nhiều người mê vì vừa chống nắng mạnh mẽ với SPF 50, vừa lên da tự nhiên, không bóng nhờn và không để lại vệt trắng. Khi trời nóng hay đổ mồ hôi, lớp kem vẫn giữ được độ mỏng nhẹ, không bị cakey. Nói chung đây là sản phẩm rất hợp để dùng mỗi ngày, nhất là mùa hè.

5. Revision Intellishade Matte SPF 45

- Điểm mạnh: Chống lão hóa, làm mịn da

- Điểm yếu: Giá cao

Revision Intellishade Matte SPF 45 thực sự là sản phẩm “ba trong một”: vừa chống nắng, vừa dưỡng da lại vừa làm đều màu da nhẹ nhàng. Với SPF 45 phổ rộng, kem giúp bảo vệ da khỏi tia UVA/UVB mỗi ngày. Công thức chứa peptide, chất chống oxy hóa và các thành phần tăng độ ẩm giúp da mềm mịn và cải thiện nếp nhăn theo thời gian. Lớp finish lên da thiên về lỳ mịn, phù hợp da dầu hoặc hỗn hợp - lại không bị dày bí, nên dùng như lớp nền nhẹ trong tiết trời oi ả vẫn ổn.

Theo: Who What Wear



