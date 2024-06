Quy trình chăm sóc da của chị em không nhất thiết phải bao gồm toàn những sản phẩm đắt tiền, thì mới có được làn da mịn màng, trẻ lâu. Có không ít các sản phẩm chăm sóc da bình dân, nhưng chất lượng tốt, giúp chị em cải thiện làn da mà vẫn tiết kiệm. Sau đây là 5 sản phẩm chăm sóc da bình dân được chính các bác sĩ khuyên dùng, chị em nên tham khảo để nâng cấp làn da trong mùa hè này.

L'Oréal Revitalift Derm Intensives Vitamin C Serum

"Buổi sáng là khoảng thời gian để bảo vệ da", bác sĩ Joshua Zeichner tại New York cho biết. "Bởi vậy, bạn nên chọn serum vitamin C và kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời xóa mờ đốm nâu". Bác sĩ Joshua Zeichner gợi ý lọ serum vitamin C của L'Oréal để thêm vào quy trình skincare hàng ngày. Lọ serum vitamin C có kết cấu mỏng nhẹ nhưng hiệu lực cao với 10% vitamin C tinh khiết. Không chỉ góp phần chống lão hóa, lọ serum vitamin C còn làm sáng da và "là phẳng" nếp nhăn. Sau khi dùng serum vitamin C, chị em cần thoa kem chống nắng để làn da được bảo vệ tối ưu.

CeraVe Facial Moisturizing Lotion

"Quy trình buổi tối là để dành cho việc sửa chữa làn da", theo bác sĩ Joshua Zeichner. Bác sĩ chia sẻ thêm: "Tôi chọn loại kem dưỡng ẩm có thể làm lớp kem lót trước khi bôi retinoid, đây là thành phần giúp trị mụn, kích thích sản sinh collagen để làm khỏe da và loại bỏ nếp nhăn từ nông đến sâu". Cụ thể, loại kem dưỡng ẩm được bác sĩ Joshua Zeichner gợi ý là sản phẩm nhà CeraVe. Đây là phiên bản kem dưỡng ẩm lành tính dành cho buổi tối, không gây kích ứng da. Lọ kem dưỡng chứa ceramide, hyaluronic acid, niacinamide giúp xoa dịu, bảo vệ da và duy trì độ ẩm.

Cetaphil Daily Facial Cleanser

Sữa rửa mặt là một trong những sản phẩm không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da hàng ngày. Việc lựa chọn sữa rửa mặt chất lượng giúp làm sạch hiệu quả, tạo điều kiện để da hấp thu tốt dưỡng chất từ các sản phẩm skincare kế tiếp. "Bạn sẽ muốn lựa chọn đúng loại sữa rửa mặt giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa mà không làm tổn thương hàng rào tự nhiên của làn da. Lưu ý rằng xà phòng có độ pH kiềm và dễ gây kích ứng hoặc viêm da". Lựa chọn bác sĩ Joshua Zeichner khuyên dùng chính là sữa rửa mặt không xà phòng của Cetaphil. Sản phẩm này rất dịu nhẹ, giúp làm sạch da mà vẫn để lại cảm giác mềm mại, căng mọng.

La Roche-Posay Anthelios Mineral Ultra-Light Sunscreen Fluid

Kem chống nắng được coi là sản phẩm quan trọng nhất trong quy trình skincare. Kem chống nắng đóng vai trò bảo vệ làn da khỏi tia UV - nguyên nhân gây lão hóa sớm cùng hàng loạt các vấn đề khác. Việc lựa chọn kem chống nắng chất lượng sẽ giúp làn da được bảo vệ tốt, trở nên khỏe đẹp hơn. Bác sĩ Rachel Nazarian tại New York dùng kem chống nắng của La Roche-Posay cho làn da. Đây là kem chống nắng vật lý dịu dàng với cả làn da nhạy cảm. "Chất kem của sản phẩm giống như kem lót, mang đến hiệu quả che phủ nhẹ nhàng, giúp làn da trông mịn màng hơn", theo bác sĩ Rachel Nazarian. Lọ kem chống nắng này chặn đứng tia UVA và UVB, có kết cấu mỏng nhẹ để không khiến làn da của bạn nổi mụn.

Retinol Correxion Anti-Wrinkle + Firming Eye Cream

Theo bác sĩ Fatima Fahs tại Michigan: "Đây là một trong những lọ kem mắt chứa retinol không cần kê đơn mạnh mẽ nhất. Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho quy trình skincare, nó giúp loại bỏ nếp nhăn và tình trạng không đều màu của vùng da dưới mắt". Khi vùng da dưới mắt trở nên mịn màng và tươi sáng, gương mặt của chị em cũng sẽ thêm phần rạng rỡ, trẻ trung. Vùng da dưới mắt rất nhạy cảm và cho thấy dấu hiệu lão hóa sớm. Do đó, chị em nên bổ sung kem mắt cho quy trình skincare hàng ngày.

